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«Зенит» ищет вратаря, который хорошо играет ногами

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Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 09:28
Зато какая интрига будет в следующем сезоне😂
Serious94
Serious94 ответ Beriner (раскрыть)
вчера в 20:48
Меня Спартак не интересует, я за Зенит болею.
протон
протон
вчера в 20:11
С таким вратарем в основе Зенита мы очень скоро получим нового чемпиона.
Если Кержаков не сильно тащит, но и не вредит, то Ломаев будет раз за разом вносить интригу в матчи, привозя парочку голов
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:49
Я так понимаю, все отписавшиеся ниже про Дзюбу и игру рукой, сами никогда не играли рукой?)) Ну, ну...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:57, ред.
Да умеет вратарь "Зенита" играть ногами. Просто у него в напряжённые моменты, когда поддавливают игроки соперника, происходит затмение в голове, он теряется, затягивает вынос мяча и тем самым ставит себя в положение цугцванга (шахм.). То есть в положение, когда с каждым лишним движением его позиция ухудшается. Как итог - приходится выбивать мяч куда попало.
Вывод: работа психолога и тренера вратарей. Всё.
KTS16
KTS16
вчера в 17:10
Без рук??
AlVi77
AlVi77
вчера в 16:43
Зенит решил себя закопать ногами ломаева? Цепь сразу купите на 20 метров и к штанге, а то с центра прилетать будет. Лишь бы оставшихся вратарей не утащили, которые номер 1 и номер 2, а третьего пусть агент впарит кому хочет
7stars2
7stars2
вчера в 15:08
Зениту бы ещё подумать о тренере, хорошо играющему головой и вместо хорошо играющего рукой дзюбы, кого-нибудь забивного...если Малком уйдёт
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 14:50
Надо вратаря,защитника и тренера вместо физрука ...
дурман
дурман
вчера в 14:03
Был же у них некии Артем который хорошо играет рукой
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:03
120 млн. для Зенита не являются преградой.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:02
Теперь игра руками ассоцируется с Зенитом не в самом выгодном свете)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:52, ред.
Так понимаю ... в футбольных школах РФ во вратарском искусстве есть свои специализации: одни хорошо играют головой; другие - ногами; третьи - руками.
Кто с какими навыками нужен - выбирай. Всё чётко!

Универсалов же не выпускают дабы не перенапрягать в процессе обучения мозги кипера ... из-за адского режима многозадачности.
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:41, ред.
Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа». Инфа железобетонная. Вчера, видимо отмечая День пограничника, продавал Пиняева в "Зенит" за 600 мультов, сегодня на старые дрожжи решил не останавливаться на достигнутом и замотать туда же Ломаева за 120...
Сп62
Сп62
вчера в 12:08, ред.
Худяков в Локо пропадает, а парень толковый и перспективный.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:03
Неужели до болот Ингрии дошло, что Сафонов не собирается в Зенит? Да как он смеет отказываться от газпромовского бабла?! Что же это такое?! Как же так, не прошло и двух сезонов долбления об стенку лбом 😁 Жаль, до болот долго доходит
Beriner
Beriner ответ Serious94 (раскрыть)
вчера в 11:39
Так а спартаке каждые три месяца нового ищут, а толку никакого.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:13
Надоть искать вратаря который играет хорошо головой...
112910415
112910415
вчера в 11:08
а руками он должен плохо играть ?
Serious94
Serious94
вчера в 11:01
Лучше бы Тренера нашли нормального.
makkie
makkie
вчера в 10:52
Ломаев даже чересчур играет ногами.
Иногда финтит так, что нападающие соперников благодарят его за привозы ))))
4ruf94p3vqut
4ruf94p3vqut
вчера в 10:35
Скажите, а что афёра с « вратарём Одоевским» всё? Провалилась?
Малафеев прикупил за свои денежки полное ничтожество и через свои связи в лице Погорелова подлепил в Зенит, при этом перекрыв на 3 года дорогу ВСЕМ ! А после истории с « травмой», а на самом деле венерической аказией и полным провалом на поле растерялись все причастные…
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:34
Ногами хорошо играет Акинфеев.....но он к питерцам не поедет ....он армеец до мозга и костей🤗
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:29, ред.
Ну и было б совсем не плохо , если вратарь ещё бы умел играть руками и был с головой...
a-league
a-league ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
вчера в 10:24
Песьяков-то играть ногами играет, но абсолютно всё, что летит в ворота понизу, пускает железобетонно
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 10:10
Песьякова берите
INGUSH
INGUSH
вчера в 10:01
За Уфу играет Хазбулат Хамхоев )
ОПС
ОПС
вчера в 09:59
Отступные очень даже хорошие. Почему то думается, что Ломаев согласится на переход.
sova147
sova147
вчера в 09:55
На Ломаева стоит уже большая очередь...
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 09:50
Ломаев? Странно, почему не Песьяков?
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