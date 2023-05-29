«Зенит» ищет вратаря, который хорошо играет ногами

«Зенит» хочет усилить вратарскую позицию игроком, который хорошо играет ногами.
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев — главный кандидат на эту роль.
Отступные Ломаева составляют 120 миллионов рублей.
«Зенит» хочет усилить вратарскую позицию игроком, который хорошо играет ногами.
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев — главный кандидат на эту роль.
Отступные Ломаева составляют 120 миллионов рублей.
Кто с какими навыками нужен - выбирай. Всё чётко!
Универсалов же не выпускают дабы не перенапрягать в процессе обучения мозги кипера ... из-за адского режима многозадачности.
Кто с какими навыками нужен - выбирай. Всё чётко!
Универсалов же не выпускают дабы не перенапрягать в процессе обучения мозги кипера ... из-за адского режима многозадачности.