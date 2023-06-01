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Месси не входит в проект «Интера»

вчера, 06:50

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сообщил, что миланский клуб не рассматривает вариант с подписанием нападающего Лионеля Месси, у которого заканчивается контракт с ПСЖ.

Все любят Месси, но очень немногие клубы могут себе его позволить. Это справедливо из-за того, что из себя представляет Месси и сколько он стоит. Сегодня он не является частью нашего проекта.

В марте появилась информация, что Месси может перейти в «Интер», если Дзанетти убедит его.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 08:32
"...В марте появилась информация, что Месси может перейти в «Интер», если Дзанетти убедит его."
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Читаешь и диву даёшься! Неужели некоторым до сих пор не понятно, что Месси может убедить ТОЛЬКО сумма прописанная в контракте.
Василий 50
Василий 50
вчера в 07:45
Время гнома прошло
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:43
Тема Месси уже надоела
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:41, ред.
Староват Месси для новых проектов
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:33
О как... Интер и Месси вообще на разных полюсах...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:06
Это понятно, где Интер и где Месси, ребята в шаге от ушастого, а тут бывший игрок пепсилоны
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:00
Очевидно, что путают с Интер Майами, туда его точно звали.
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