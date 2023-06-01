Месси не входит в проект «Интера»

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вчера, 06:50

Вице-президент «Интера» сообщил, что миланский клуб не рассматривает вариант с подписанием нападающего , у которого заканчивается контракт с ПСЖ .

Все любят Месси, но очень немногие клубы могут себе его позволить. Это справедливо из-за того, что из себя представляет Месси и сколько он стоит. Сегодня он не является частью нашего проекта.

В марте появилась информация, что Месси может перейти в «Интер», если Дзанетти убедит его.