Месси не входит в проект «Интера»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сообщил, что миланский клуб не рассматривает вариант с подписанием нападающего Лионеля Месси, у которого заканчивается контракт с ПСЖ.
Все любят Месси, но очень немногие клубы могут себе его позволить. Это справедливо из-за того, что из себя представляет Месси и сколько он стоит. Сегодня он не является частью нашего проекта.
В марте появилась информация, что Месси может перейти в «Интер», если Дзанетти убедит его.
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Читаешь и диву даёшься! Неужели некоторым до сих пор не понятно, что Месси может убедить ТОЛЬКО сумма прописанная в контракте.
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Читаешь и диву даёшься! Неужели некоторым до сих пор не понятно, что Месси может убедить ТОЛЬКО сумма прописанная в контракте.