«Манчестер Юнайтед» заплатит Магуайру 10 миллионов фунтов за уход из клуба

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может получить от клуба 10 миллионов фунтов стерлингов, если покинет клуб летом.
Такой будет компенсация, так как у игрока осталось ещё два года по контракту с зарплатой в 190 000 фунтов стерлингов в неделю.
Финал Кубка Англии против «Манчестер Сити», вероятно, станет последней игрой 30-летнего Магуайра за «Манчестер Юнайтед».
Неужели нельзя попробовать продать?
Неужели нельзя попробовать продать?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352670/maguayr-harri-manchester-yunayted 01.06.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352670/maguayr-harri-manchester-yunayted 01.06.2023