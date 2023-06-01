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«Манчестер Юнайтед» заплатит Магуайру 10 миллионов фунтов за уход из клуба

вчера, 06:05

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может получить от клуба 10 миллионов фунтов стерлингов, если покинет клуб летом.

Такой будет компенсация, так как у игрока осталось ещё два года по контракту с зарплатой в 190 000 фунтов стерлингов в неделю.

Финал Кубка Англии против «Манчестер Сити», вероятно, станет последней игрой 30-летнего Магуайра за «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:51
Грех не воспользоваться таким шансом, чтобы избавиться от этого бесполезного для Юнайтед игрока.
ДСА
ДСА
вчера в 09:12
Собственно говоря выплатят компенсацию за целый год.
Неужели нельзя попробовать продать?
FruttyPups
FruttyPups ответ szdy969wmavb (раскрыть)
вчера в 08:58
спасибо, исправили
szdy969wmavb
szdy969wmavb
вчера в 08:50
Маугайр
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352670/maguayr-harri-manchester-yunayted 01.06.2023
Rupertt
Rupertt
вчера в 06:48
Это что-то новенькое, настолько он им не нужен, что хотят ему заплатить за то, чтобы он свалил с клуба, как они ему рады, вместо него корейца возьмут, должен получше быть.
9z8u4cu5hett
9z8u4cu5hett
вчера в 06:36
Из серии: уезжает тёща - пойду на вокзал, паровоз поцелую
Гость
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