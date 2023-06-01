«Манчестер Юнайтед» заплатит Магуайру 10 миллионов фунтов за уход из клуба

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вчера, 06:05

Защитник «Манчестер Юнайтед» может получить от клуба 10 миллионов фунтов стерлингов, если покинет клуб летом.

Такой будет компенсация, так как у игрока осталось ещё два года по контракту с зарплатой в 190 000 фунтов стерлингов в неделю.

Финал Кубка Англии против «Манчестер Сити», вероятно, станет последней игрой 30-летнего Магуайра за «Манчестер Юнайтед».