«Зенит» создаст Зал славы клуба

Генеральный директор «Зенита» рассказал о возможном создании Зала славы клуба.

Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на арене, сейчас мы как раз подыскиваем место. Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание.