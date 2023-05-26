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«Зенит» создаст Зал славы клуба

вчера, 22:19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможном создании Зала славы клуба.

Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на арене, сейчас мы как раз подыскиваем место. Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:10
Capral
Capral ответ Vladrad (раскрыть)
сегодня в 10:06
Боятся не Зенит, боятся Газпром.
lotsman
lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:04
А так же, как зал славы Спартака, с таким же про.с.е.ром, зал славы ЦСКА................
Vladrad
Vladrad ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:01
Команду Зенит панически все боятся, для Зенита других не существует.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:42, ред.
Масштабы проекта впечатляют...
Отдельная ветка метро (Залславская)....здание 4Х4 км....
Эрмитаж конечно будет слегка проигрывать Залу Славы в эпатажности и масштабности...но интерес туристов гарантирован...
Александровский Зал (Медведева)
Галерея Семака
Миллеровский (Большой Тронный) Зал
Портретная Галерея Кержаковых
Гостиная Халка
Бразильский Зал
Аршавинская Лестница
Орловский Зал
и многое многое другое...
Vadik
Vadik
сегодня в 08:22
Было бы не плохо, если бы в этом зале нашлось место Зениту образца 1984 года, а не только миллиардерам! Тот Зенит был настоящей Командой, которую привёл к титулу П.Ф. Садырин, Царствие ему Небесное, имея фактически состав слабее, чем у Спартака и Динамо Киев! Вот то была Команда! А сейчас мешок с деньгами помноженный на административный ресурс!!! Так что из нынешнего Зенита можно ограничится портретами Миллера, Фурсенко и Мутко совместно с местными воспитанниками, выигравшими КУ и СК!
d1metras
d1metras
сегодня в 04:12
Зал в честь меня любимого)) сами сделали сами и восхитился) Миллер все продолжает с жиру беситься)) клоунада.
Gorkiy
Gorkiy
сегодня в 01:19
Зениту хоть есть сем славиться.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:54
Аршавин, Кержаков? Мелковато, как-то... Уж если вспоминать, то как минимум- М.Бутусова и Л.Иванова!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:43
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:41
После Зала Славы....в честь Малафеева....можно делать Зал Андрея...в честь Аршавина...Зал Александра...в честь Кержакова....
собакин6762
собакин6762
сегодня в 00:38
А что у Зенита и история есть ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:22, ред.
В толк не возьму ..., как можно создавать Зал Славы команде, которая символизирует постоянный национальный про.с.ер в Лиге Чемпионов ?

P.S. Если вкупе ..., эта затея, касательно ФК Зенит, подобна плакату в собственном сортире..., на котором написано: " Слава мне, любимому!"
valt134
valt134
сегодня в 00:12
Ну как ни крути получается Зал Славы «местного разлива».
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:02
Это типа Малевич? Узнаваемо!
Futurista
Futurista
вчера в 23:52, ред.
Для будущего Зала славы Зенита художник Газевич подарил одну из своих картин...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:13
Зачем загромождать Зал Славы какими то портретами, плакатами. В центре зала надо поставить скульптуру высотой не менее 20 м одного человека. И на пьедестале написать "простой рязанский парень Леша Миллер". Это и будет Зал славы Зенита.
Capral
Capral
вчера в 23:05
Уместнее, было назвать Зал Славы Газпрома, потому что команды Зенит, как таковой- давно уже не существует...
ABir
ABir
вчера в 22:54
Дело нужное, но назвать можно было и попроще, музей истории и футбола г. С.-Петербурга
sova147
sova147
вчера в 22:40
Задумка хорошая. . Это будет интересно всем любителям футбола.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:39
Хорошее дело придумали- это важно.
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