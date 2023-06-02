Головин может пропустить последний матч сезона из-за повреждения

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение на тренировке. Об этом сообщил главный тренер команды Филипп Клеман.
В 38-м туре Лиги 1 клуб дома сыграет с «Тулузой». Встреча пройдёт в субботу, 3 июня.
Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами.
Оказывается в прошлом году летом в Фэнтэзи был чемпионат Белоруссии.
Почему бы его и в этом году не включить на июнь-июль, а то за лето всю форму растеряем))
Оказывается в прошлом году летом в Фэнтэзи был чемпионат Белоруссии.
Почему бы его и в этом году не включить на июнь-июль, а то за лето всю форму растеряем))