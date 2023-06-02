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Головин может пропустить последний матч сезона из-за повреждения

вчера, 14:53
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза22:00 Не начался

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение на тренировке. Об этом сообщил главный тренер команды Филипп Клеман.

В 38-м туре Лиги 1 клуб дома сыграет с «Тулузой». Встреча пройдёт в субботу, 3 июня.

Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами.

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Все комментарии
28pf83zjmmnj
28pf83zjmmnj
вчера в 15:46
С Тулузой монегаски и без него справятся
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:04
Здравствуйте. Это планируем сделать в скором времени.
LOpp
LOpp ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:57
Добрый день!
Оказывается в прошлом году летом в Фэнтэзи был чемпионат Белоруссии.
Почему бы его и в этом году не включить на июнь-июль, а то за лето всю форму растеряем))
Гость
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