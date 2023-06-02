Головин может пропустить последний матч сезона из-за повреждения

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вчера, 14:53

Полузащитник «Монако» получил повреждение на тренировке. Об этом сообщил главный тренер команды .

В 38-м туре Лиги 1 клуб дома сыграет с «Тулузой». Встреча пройдёт в субботу, 3 июня.