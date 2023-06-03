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Мбаппе лично извинился перед Пересом за отказ перейти в «Реал»

вчера, 04:22

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе лично переговорил с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу несостоявшегося перехода в мадридский клуб.

24-летний француз извинился перед руководителем мадридского клуба после того, как подписал новый контракт с парижанами.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 13:34
...хватит уже извиняться, пора бы играть за Великий Клуб, самый
возраст продуктивный, ждём !!!
Elliada
Elliada
вчера в 10:19
Эти извинения ничего не стоят. Это просто слова. Как и те, которыми он обещал перейти в Реал. Поступки - другое дело. Где гарантия, что Мбаппе опять не использует Реал, чтобы выбить себе еще один жирный контракт через год?

Не думаю, что Мбаппе уйдет из ПСЖ. В Париже он обеспечен не только деньгами, но и властью и поддержкой фанатов. В другом клубе ничего подобного не будет. Реалу нужно переключиться на других игроков. Весь мир не сошелся на Мбаппе. Каждый год появляются новые таланты.
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:58
Черепашка вроде с Монако
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:56, ред.
На месте Мбаппе лучше заручиться у нефтебоссов что на смену престарелым Рамосам-Месси-Неймарам придут топовые молодые бравые парни - и остаться в Париже....

А извинения.....любой адекват должен извиниться если сделал не подобающий хорошему человеку поступок.....что Килиан и сделал....и это не обязательно прелюдия к дальнейшему сотрудничеству...просто жест...правильный жест...
Mixa_69
Mixa_69
вчера в 04:36
Черепашка так унизить себя перед. Кем Персиком.
протон
протон
вчера в 04:25
Опять фейковый вброс. Мбаппе лучше перейти в АПЛ. А если это и правда, то насколько не уважает себя Перес, что после такого плевка от Мбаппе, ещё и готов принять его. А так если рассуждать трезво, то ещё неизвестно, что переход Мбаппе для Реала - хорошо или плохо.
протон
протон
вчера в 04:24
Если Перес любит наступать на те же грабли, тогда он снова попробует подписать Мбаппе.
Но свободным агентом Мбаппе не перейдет, это очевидно.
Во первых, приоритет Мбаппе - деньги, а нигде не предложат ему больше денег, чем в ПСЖ.
Во-вторых, Мбаппе француз, парижанин, воспитанник ПСЖ. Он играет за родной ему клуб.
В-третих, Мбаппе - национальная гордость Франции. Его сам президент уговаривал остаться. Когда тебя, игрока в футбол, уговаривает сам президент, сложно устоять.
В-четвертых, в ПСЖ Мбаппе вне критики. Болельщики ПСЖ критикуют любого, но не Мбаппе. В Реале таких футболистов нет. Здесь критике подвергались даже легенды клуба.
Гость
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