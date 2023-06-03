Мбаппе лично извинился перед Пересом за отказ перейти в «Реал»

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вчера, 04:22

Нападающий ПСЖ лично переговорил с президентом «Реала» по поводу несостоявшегося перехода в мадридский клуб.

24-летний француз извинился перед руководителем мадридского клуба после того, как подписал новый контракт с парижанами.