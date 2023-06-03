Мбаппе лично извинился перед Пересом за отказ перейти в «Реал»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе лично переговорил с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу несостоявшегося перехода в мадридский клуб.
24-летний француз извинился перед руководителем мадридского клуба после того, как подписал новый контракт с парижанами.
возраст продуктивный, ждём !!!
возраст продуктивный, ждём !!!
Не думаю, что Мбаппе уйдет из ПСЖ. В Париже он обеспечен не только деньгами, но и властью и поддержкой фанатов. В другом клубе ничего подобного не будет. Реалу нужно переключиться на других игроков. Весь мир не сошелся на Мбаппе. Каждый год появляются новые таланты.
Не думаю, что Мбаппе уйдет из ПСЖ. В Париже он обеспечен не только деньгами, но и властью и поддержкой фанатов. В другом клубе ничего подобного не будет. Реалу нужно переключиться на других игроков. Весь мир не сошелся на Мбаппе. Каждый год появляются новые таланты.
А извинения.....любой адекват должен извиниться если сделал не подобающий хорошему человеку поступок.....что Килиан и сделал....и это не обязательно прелюдия к дальнейшему сотрудничеству...просто жест...правильный жест...
А извинения.....любой адекват должен извиниться если сделал не подобающий хорошему человеку поступок.....что Килиан и сделал....и это не обязательно прелюдия к дальнейшему сотрудничеству...просто жест...правильный жест...
Но свободным агентом Мбаппе не перейдет, это очевидно.
Во первых, приоритет Мбаппе - деньги, а нигде не предложат ему больше денег, чем в ПСЖ.
Во-вторых, Мбаппе француз, парижанин, воспитанник ПСЖ. Он играет за родной ему клуб.
В-третих, Мбаппе - национальная гордость Франции. Его сам президент уговаривал остаться. Когда тебя, игрока в футбол, уговаривает сам президент, сложно устоять.
В-четвертых, в ПСЖ Мбаппе вне критики. Болельщики ПСЖ критикуют любого, но не Мбаппе. В Реале таких футболистов нет. Здесь критике подвергались даже легенды клуба.
Но свободным агентом Мбаппе не перейдет, это очевидно.
Во первых, приоритет Мбаппе - деньги, а нигде не предложат ему больше денег, чем в ПСЖ.
Во-вторых, Мбаппе француз, парижанин, воспитанник ПСЖ. Он играет за родной ему клуб.
В-третих, Мбаппе - национальная гордость Франции. Его сам президент уговаривал остаться. Когда тебя, игрока в футбол, уговаривает сам президент, сложно устоять.
В-четвертых, в ПСЖ Мбаппе вне критики. Болельщики ПСЖ критикуют любого, но не Мбаппе. В Реале таких футболистов нет. Здесь критике подвергались даже легенды клуба.