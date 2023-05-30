Почеттино приходит на руины. «Челси» строится с нуля – состав сильно изменится

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вчера, 16:21

Рассказываем, с чего начнет свою работу Маурисио.

Теперь официально – Маурисио Почеттино стал новым главным тренером «Челси». Контракт с аргентинским менеджером подписан до 2025 года и включает опцию продления еще на 1 год. В лондонском коллективе экс-наставнику «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» предстоит очень много работы – с таким объемом он вряд ли сталкивался.

Познакомится с североамериканским менеджментом

Пока «Челси» при Боэли – пример темной стороны американского подхода к ведению бизнеса. Достаточно посмотреть на некоторые команды в североамериканских лигах. НХЛ – хоккейный клуб «Баффало Сейбрз». Команда не участвует в плей-офф более 10 лет, собирает перспективных игроков на драфтах, пытается удержать щедрыми контрактами. И новой франшизы из этого не получается. До недавних пор так же сильно страдали «Эдмонтон Ойлерз» — их звезда взошла вместе с Коннором Макдэвидом.

Тодд Боэли решил перенести эти принципы на европейский футбол – сразу набрал молодых и перспективных футболистов на длительные контракты. В дальнейшем они либо встроятся в основную обойму, либо уйдут. Проблема в том, что при негативном сценарии окупить потраченные на трансфер деньги не получится. И у такого подхода сразу вскрылись недостатки. Нарушились командные связи, «аристократы» потеряли собственную идентичность – сейчас это скорее набор дриблеров. Так трансферную кампанию лондонцев оценил экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон после поражения команды от «Саутгемптона» (0:1) в 24 туре АПЛ :

Я не думаю, что это закончится. Боюсь, они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров. Забудьте об Энцо Фернандесе, это топ-игрок, который держит на себе полузащиту, но остальные... Люди просто шли в дриблинг, не было никаких фаз игры. Только когда на поле вышел Кай Хаверц и начал взаимодействовать с Фелишем и Стерлингом, появились какие-то намеки на игру.

С этим не справился предшественник Почеттино Грэм Поттер – только непосредственно перед отставкой он нашел оптимальную схему и начал формировать устойчивые сочетания игроков. Аргентинцу же придется наигрывать новую расстановку и решать вопрос сыгранности. Вместе с тем оформить список на продажу – балласта у «синих» скопилось много.

Приоритетная задача – сформировать основную обойму

Главные направления в работе менеджера на стартовом отрезке в «Челси» оговаривались еще до назначения. В первую очередь аргентинский наставник подобрал список «на продажу». Сообщается, что он не рассчитывает на Пьера-Эмерика Обамеянга, Итана Ампаду, Рубена Лофтус-Чика, Каллума Хадсона-Одои, Матео Ковачича, Эдуара Менди, Кристиана Пулишича, Маланга Сарра и Хакима Зиеша.

Перечень спорный: те же Ковачич и Лофтус-Чик хорошо проявляли себя. Первый провел на высоком уровне весь сезон, второй был хорош осенью – в момент, когда еще не началась дикая ротация. В то же время раздутую заявку на сезон необходимо как-то сузить – и Маурисио выбрал тех, чья потеря для него не так фатальна.

Другая сторона кадровой политики – сохранение лидеров. В понимании Почеттино, основной фигурой на поле при нем должен стать Мэйсон Маунт – аргентинец хочет, чтобы англичанин остался, но летом хавбек может сменить команду. Его контракт рассчитан до 2024 года, ранее был инсайд, что Мэйсон – в списке игроков, с которыми боссы «синих» готовы расстаться. Интерес к футболисту проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Все имеют более крепкие позиции плюс будут участвовать в еврокубках, так что в желании Маунта остаться невозможно быть уверенным.

Неочевидное решение нового главного тренера «Челси» — довериться Ромелу Лукаку. Сейчас бельгийский страйкер на правах аренды выступает за «Интер» — ранее оттуда он и перешел в «Челси». И резко превратился из второго бомбардира Серии А в игрока ротации. После возвращения в стан «нерадзурри» Ромелу долго раскачивался – зато после восстановления от травмы расчехлил свою пушку (уже 10 голов в чемпионате, 5 из них – в мае). К слову, сам форвард склоняется к тому, чтобы остаться в Италии – один раз он уже обжегся.

На адаптацию уйдет минимум год

С таким объемом задач аргентинцу потребуется много времени – и поначалу делать скидку на это просто необходимо. В то же время есть поводы для оптимизма. Прежде всего, предыдущий опыт Маурисио. В «Тоттенхэме» он работал в условиях жестких ограничений по трансферам – на усиление рассчитывать не приходилось. И с тем, что есть, аргентинец на протяжении четырех сезонов кряду выводил «шпор» в ЛЧ – в трех из них лондонцы финишировали в топ-3. Команда в двух из трех еврокубковых кампаний отбиралась в плей-офф, и самое главное – успела побывать в финале Лиги чемпионов.

В «Челси» Почеттино получит поддержку своих идей в виде трансферов, что при правильном использовании может дать сильный эффект. Нужно будет только направлять трансферную политику в нужное русло – повторение зимнего окна ни к чему хорошему не приведет. Вместе с тем на первом плане остается проблема с формированием сплоченного коллектива. Стоит ли выкупать Фелиша, в связке с кем Фернандес будет смотреться лучше всего, сильно ли ударит по команде потеря Нголо Канте – вопросов, как всегда, больше, чем ответов.