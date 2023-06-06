Мальдини и Массара уволены из «Милана»

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сегодня, 00:48

Технический директор «Милана» и спортивный директор покидают «россонери».

По информации источника, такое решение было принято владельцем клуба Джерри Кардинале, о чем стало известно во время встречи, которая прошла между сторонами. Вскоре ожидается официальное объявление.

Мальдини вошёл в состав руководства «Милана» в августе 2018 года. Массара работал в клубе с июня 2019 года.

«Красно-чёрные» заняли 4-е место по итогам сезона 2022/23 и пробились в Лигу чемпионов.