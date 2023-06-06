Мальдини и Массара уволены из «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара покидают «россонери».
По информации источника, такое решение было принято владельцем клуба Джерри Кардинале, о чем стало известно во время встречи, которая прошла между сторонами. Вскоре ожидается официальное объявление.
Мальдини вошёл в состав руководства «Милана» в августе 2018 года. Массара работал в клубе с июня 2019 года.
«Красно-чёрные» заняли 4-е место по итогам сезона 2022/23 и пробились в Лигу чемпионов.
https://youtu.be/MT9zEKfX2qo
P.S. А вообще Вам лучше поговорить на эту тему с болельщиками Милана, думаю тогда ваш диалог был бы более детальным.
P.S. А вообще Вам лучше поговорить на эту тему с болельщиками Милана, думаю тогда ваш диалог был бы более детальным.