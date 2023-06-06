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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2022/2023

Мальдини и Массара уволены из «Милана»

сегодня, 00:48

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара покидают «россонери».

По информации источника, такое решение было принято владельцем клуба Джерри Кардинале, о чем стало известно во время встречи, которая прошла между сторонами. Вскоре ожидается официальное объявление.

Мальдини вошёл в состав руководства «Милана» в августе 2018 года. Массара работал в клубе с июня 2019 года.

«Красно-чёрные» заняли 4-е место по итогам сезона 2022/23 и пробились в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:39
Очень кардинально решает вопросы Джерри Кардинале
2t47u3agx6js
2t47u3agx6js
сегодня в 07:46
Как только у него рука поднялась на Мальдини,он же до мозга костей россонер
shlomo
shlomo
сегодня в 07:26
Если за то что 4 место заняли, то жестко получилось...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:24
Всё вроде бы неплохо было. Как будто придут новые и будет лучше.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:52
Вспоминая тот Милан, за который я болел (90е, начало 00х), невольно спрашиваю себя:" Кто эти люди на поле в нынешнем Милане?" Если бы с Юве в очередной раз не сняли бы очки, то хрена лысого Милан попал бы в ЛЧ. Так что дайте денег на трансферы, достойные этой великой команды, дяденька владелец клуба. Нашёл кого сделать козлом отпущения!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:00, ред.
Ушел вместе с Ибрагимовичем, в другой клуб.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:57
Так по тренеру то какие вопросы?
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:45
Правильное решение. Все трансферы в Милане оказались провальными.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:39
По тренеру какие вопросы??? Пиоли из этого не звёздного состава выжал за 2 года всё что можно.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:35
это достояние всего футбольного мира...честно говоря, симпатизировал только из былой истории и Мальдини в руководстве... там вообще осознали, что для миллионов болельщиков уволили сам клуб и его ценности? Или чисто деньги интересуют?
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:31
И какие вопросы есть по тренеру, прям очень интересно?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:57
Межсезонье такие проблемы нужно решать
Варвар7
Варвар7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:02
А где в моём комментарии сказано про зрелищность? Там сказано про результат - разве попадание в полуфинал ЛЧ ( в 1/4 был пройден Наполи - чемпион Италии этого сезона) и завоевание путёвки в ту же ЛЧ на будущий сезон - это дно? И в футбол насколько мне известно играют не только МС и Реал а ещё множество клубов с разной концепцией игры, тем футбол и интересен.
P.S. А вообще Вам лучше поговорить на эту тему с болельщиками Милана, думаю тогда ваш диалог был бы более детальным.
y7sjeqnv3xcu
y7sjeqnv3xcu
сегодня в 02:07
Мальдини как символ можно было бы и оставить на какой-либо должности
протон
протон ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:43
Смотреть футбол, когда играет МС или Реал. А не дохлый Милан с ноунеймами в составе. Это не футбол, а дно. Если им не нравится такое, значит есть вопросы к руководству, в том числе и по составу. А лично больше скажу, так есть вопросы по бюджету, по тренеру и по составу. Ибо нынешний Милан это середняк, уровня ЛК. И не надо про 1/2 ЛЧ писать, удачный жребий и фарт. Попади на топ, вылетели бы в первом же раунде или вообще из группы не вышли.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Не иначе - конфликт. Больше объяснений нет. Ведь команда выступила успешно и попала в ЛЧ.
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