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Совет директоров «Уфы» принял отставку Газизова

вчера, 17:53

«Уфа» на совете директоров приняла отставку генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Завтра функционер ответит на все вопросы на пресс-конференции, её начало — в 12:00.

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 года до июля 2020-го, после чего перешёл на аналогичную должность в «Спартак», в которой пребывал до 8 декабря 2020 года. В марте 2021-го Газизов вернулся в башкирский клуб.

По итогам сезона 2022/23 уфимцы покинули Первую лигу.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:02
Через годик, через два
Будут в Кубке кУЕФА.
На чужом горбу в рай заехать хочешь?
-Не торопись..
Жадность фраера погубит.
pomor45
pomor45
вчера в 22:32
Надорвался мужик в борьбе с Федуном и Заремой.
Naherger
Naherger
вчера в 22:19
Почему после Спартака у всех всё через одно место идёт?
В Уфе же отлично справлялся поначалу. Даже в мансити игрока продал...привозил вроде неплохих для Уфы легов,русских молодых развивал...но полгода в спартаке(ПОЛГОДА! ,Карл) и всё...
Futurista
Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:59
При своих - это стагнация)...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:58
Да уж...наворотил)...
ДСА
ДСА
вчера в 20:24
Перешёл в Спартак - и вся карьера под откос.
particular
particular
вчера в 20:05
Воротила получил от ворот поворот...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:00
Но Газизов остался при своих...)))
Vadik
Vadik
вчера в 18:35
А как тут не принять. Результат на лицо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:02
Где Газизов там упадок и банкротство!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:02
Семак тоже руку приложил
112910415
112910415
вчера в 17:58
графа Монте-Кристо из него не вышло
придётся переквалифицироваться в управдомы
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:58
В целом всё к этому шло. Уаы, но из года в год Уфа скатывалась туда где сейчас находится...
Ждём возрождения.
протон
протон
вчера в 17:56
Газизов - вор, жулик и прохиндей.
Гость
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