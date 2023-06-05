Совет директоров «Уфы» принял отставку Газизова

«Уфа» на совете директоров приняла отставку генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Завтра функционер ответит на все вопросы на пресс-конференции, её начало — в 12:00.
Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 года до июля 2020-го, после чего перешёл на аналогичную должность в «Спартак», в которой пребывал до 8 декабря 2020 года. В марте 2021-го Газизов вернулся в башкирский клуб.
По итогам сезона 2022/23 уфимцы покинули Первую лигу.
Будут в Кубке кУЕФА.
На чужом горбу в рай заехать хочешь?
-Не торопись..
Жадность фраера погубит.
Будут в Кубке кУЕФА.
На чужом горбу в рай заехать хочешь?
-Не торопись..
Жадность фраера погубит.
В Уфе же отлично справлялся поначалу. Даже в мансити игрока продал...привозил вроде неплохих для Уфы легов,русских молодых развивал...но полгода в спартаке(ПОЛГОДА! ,Карл) и всё...
В Уфе же отлично справлялся поначалу. Даже в мансити игрока продал...привозил вроде неплохих для Уфы легов,русских молодых развивал...но полгода в спартаке(ПОЛГОДА! ,Карл) и всё...
придётся переквалифицироваться в управдомы
придётся переквалифицироваться в управдомы
Ждём возрождения.
Ждём возрождения.