Совет директоров «Уфы» принял отставку Газизова

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вчера, 17:53

«Уфа» на совете директоров приняла отставку генерального директора клуба .

Завтра функционер ответит на все вопросы на пресс-конференции, её начало — в 12:00.

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 года до июля 2020-го, после чего перешёл на аналогичную должность в «Спартак», в которой пребывал до 8 декабря 2020 года. В марте 2021-го Газизов вернулся в башкирский клуб.

По итогам сезона 2022/23 уфимцы покинули Первую лигу.