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«Бавария» готова включить игрока в сделку по футболисту «Барселоны»

вчера, 17:57

«Бавария» планирует приобрести нападающего «Барселоны» Рафинью.

Немецкий клуб готов включить игрока в сделку по бразильцу. Каталонцев заинтересовал полузащитник Йозуа Киммих, но мюнхенцы не намерены с ним расставаться.

По слухам, на Киммиха также претендует клуб из Англии.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 07:15
АХАХАХАХА

Киммих единственный стоящий игрок, который великолепно видит поле, способен отдать любой пас, на любую дистанцию, нанести дальний удар.
salleeh
salleeh
сегодня в 02:27
Я бы отдал Киммиха и ещё в придачу Сане… Реальные два тормоза…
shlomo
shlomo
вчера в 19:02
Интрига, однако....посмотрим на переходы
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:51, ред.
Не думаю что Бавария готова на такую сделку!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:31
Вообщем никто не куда не перейдёт !)
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