«Бавария» готова включить игрока в сделку по футболисту «Барселоны»

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вчера, 17:57

«Бавария» планирует приобрести нападающего «Барселоны» .

Немецкий клуб готов включить игрока в сделку по бразильцу. Каталонцев заинтересовал полузащитник , но мюнхенцы не намерены с ним расставаться.

По слухам, на Киммиха также претендует клуб из Англии.