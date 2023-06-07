«Бавария» готова включить игрока в сделку по футболисту «Барселоны»

«Бавария» планирует приобрести нападающего «Барселоны» Рафинью.
Немецкий клуб готов включить игрока в сделку по бразильцу. Каталонцев заинтересовал полузащитник Йозуа Киммих, но мюнхенцы не намерены с ним расставаться.
По слухам, на Киммиха также претендует клуб из Англии.
Киммих единственный стоящий игрок, который великолепно видит поле, способен отдать любой пас, на любую дистанцию, нанести дальний удар.
Киммих единственный стоящий игрок, который великолепно видит поле, способен отдать любой пас, на любую дистанцию, нанести дальний удар.