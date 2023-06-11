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Холанд забил 52 мяча и взял три трофея. А «Золотой мяч» снова отдадут Месси

вчера, 18:32
Эрлинг Холанд

Кто сильнее заслужил престижную награду?

Европейцы будут реже видеть Месси в прямом эфире из-за разницы во времени и уровня МЛС. В ПСЖ за ним тоже следили не так внимательно. У форварда были крутые матчи, а рядом серые игры. Тогда вызывал недовольство фанатов. Не все из поклонников французского клуба вели себя адекватно. Но претензии к Месси накопились не на пустом месте. Сам подтвердил после ухода, что не был счастлив в Париже.

Так зачем выбирал ПСЖ? Холанда вот звали в «Барселону» и «Реал», говорил случайному попутчику на отдыхе, что переберется в Испанию. Потом эту информацию подтвердила его представительница Пимента. Но пока есть силы, норвежец пошел в физически самую сложную английскую лигу, в бывший клуб отца. Эрлинг сразу помог «Манчестер Сити» сравняться по количеству европейских побед с «Вест Хэмом».

Но главная его дуэль завершится осенью на церемонии вручения «Золотого мяча». Так у кого шансы выше? Очевидно, что осталось два фаворита.

За «Золотой мяч» Холанду

1. Идеальный дебют в АПЛ. Взял европейскую «Золотую бутсу», установил новый рекорд лиги по голам, 36 мячей в 35 матчах. Безумная результативность – козырь норвежца. Хотя сразу придут фанаты Месси и расскажут, что у него тоже неплохая статистика, а Эрлинг зависим от напарников и мало касается мяча.

2. Требл с «Манчестер Сити». Командные трофеи тоже важны. Было шесть треблов в 21 веке, причем два на совести Гвардиолы. Если бы «горожане» проиграли «Арсеналу» в АПЛ, затем МЮ в Кубке, а на десерт вчера «Интеру» в овертайме после камбэка итальянцев, то Холанд точно не получил бы «Золотой мяч». А теперь шансы выше.

3. Голы в Лиге чемпионов. 12 мячей позволили второй раз в карьере стать лучшим снайпером сезона. Холанду пока лишь 22 года, а уже добился в престижном турнире большего, чем многие легенды. Ибрагимович, напомним, ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, как и парочка обладателей «Золотого мяча», вроде Оуэна, Недведа и Каннаваро.

4. Неудачи Лионеля Месси. Куда без противопоставления конкурентов? Лучшим игроком Лиги 1 назвали Мбаппе. То есть люди, которые постоянно смотрят французский футбол, считают, что нападающий сыграл лучше, чем великий аргентинец. Месси вместе с Килианом не вышли в финал Лиги чемпионов, вылетели сразу и даже немного безропотно. Да и тот факт, что аргентинец будет развлекать американских пенсионеров, а не рубиться в топ-5 – в пользу Холанда.

5. Церемония в конце октября. Зачем делать награду за клубный сезон, который завершился вчера, а приз отдавать во второй половине осени? Ничего не стоит приурочить церемонию к Суперкубку УЕФА, который пройдет 16 августа. Успехи Месси на ЧМ забудутся, а Холанд может ударно начать сезон в АПЛ. Пусть жюри запретят учитывать новые результаты, эти ребята иногда голосовали странно, от них всего можно ждать.

За «Золотой мяч» для Месси

1. Победа на чемпионате мира. Великое достижение для Аргентины. Жаль, Марадона не дожил. Он бы праздновал чемпионство родной страны, а потом победу «Наполи» в Серии А. За Месси в опросе будет кубок мира. Вряд ли успех с ПСЖ в Лиге 1 станет аргументом, но без голов Лионеля титул мог сенсационно вырвать «Ланс», ведь в итоге разница составила один пункт.

2. Лояльность жюри. Кто такой Холанд для тех, кто будет голосовать? Успешный дылда из атаки, который выиграл Лигу чемпионов. Когда этот фокус удался Левандовскому, то французы отменили вручение «Золотого мяча», что крайне несправедливо, так как поляк заслужил награду. Голосующие любят Месси, что очевидно. У Холанда уникальный дебют в АПЛ? А у Лионеля был сезон, когда забил на 22 гола больше, чем Эрлинг сейчас.

3. Отсутствие Холанда на ЧМ. Вот это важно, как ни крути. Если бы норвежцы вышли из группы, а Эрлинг забил три-четыре мяча, то аргумент о победе Месси на чемпионате мира можно было уравновесить крутой игрой за свою страну. Холанд пострадает при опросе из-за того, что не выходил на поле в Катаре. Может, на ЧМ-2026 сыграет?

4. Минусы Эрлинга Холанда. На выборах не всегда выбирают лучшего. Иногда исходят из минусов оппонента. Где Холанд был в финалах против «Ливерпуля», МЮ и «Интера»? В Суперкубке и Кубке Англии норвежец не реализовал парочку моментов. В дерби дубль у Гюндогана. Онана отразил самый опасный удар Холанда. Мбаппе в Катаре показал, как надо играть финалы, а Месси ему ответил. Холанд пока незрелый игрок, с этим не поспоришь.

5. Голоса Мбаппе и Де Брюйне. Все фанаты Месси никогда не проголосуют за Мбаппе, невзирая на хет-трик Килиана в финале ЧМ. И не отдадут голос Де Брюйне, невзирая на крутую игру бельгийца в АПЛ и ЛЧ до финала. А вот кто отдает должное Холанду, Кварацхелии, Винисиусу и другим героям сезона, но без фанатизма, может выбрать Де Брюйне и Мбаппе. Эти двое заберут часть голосов норвежца. При небольшой разнице это важный фактор.

Выбирайте обладателя «Золотого мяча 2023»

Напомним, что организаторы, наслушавшись справедливой критики не только от Снейдера и Рибери, изменили спустя десятилетие правила. Теперь критерии оценки сформулированы четче:

- Оценивать будут за футбольный сезон, а не за календарный год, как раньше. То есть чемпионат мира важен, его результаты повлияют на голосование;

- Нельзя голосовать представителям стран ниже сотого места в рейтинге ФИФА. Устали от бреда ребят, которые не смотрят футбол из-за разницы во времени с Европой;

- Ключевым критерием сделали индивидуальные выступления. Важно, как именно Месси сам играл по пути к кубку мира, важны персональные решения Холанда в футболке «Манчестер Сити». И еще ремарка об учете фэйр-плей, но Лионель и Эрлинг не хулиганы.

Кандидаты достойные и, если честно, сложно выбрать. Месси – чемпион мира, Холанд невероятный дебютант АПЛ. Да и Де Брюйне тоже красавец, хотя не избавился от своей невезучести ни со сборной, ни в финале ЛЧ. Мбаппе тоже многое умеет, хотя не все показал. У Холанда не было бы шансов, переиграй Аргентина всех ближайшим летом. А вот зимний турнир оставил ему шанс сказать последнее слово треблом. В двадцать три года норвежский мальчишка может выиграть «Золотой мяч» у самого Месси. Привет, новая футбольная эра.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 08:21
Вот в МС есть КДБ лучший ассистент, Холанд с золотой бутсой, Родри игрок ЛЧ, и кому тут отдавать ЗМ? правильно его отдадут Месси, размазывают роли игроков горожан, чтобы зм точно отдать аргентинцу.

PS Хотя можно и Хулиан Альваресу отдать Требл с Сити и Чемпион мира с Аргентиной, но он игрок запаса, спс Пепу за то что молодого игрока гнобит на скамейке, хотя мог выпустить в финале место Холанда
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:16
Мне вот интересно - с какого года ты начал болеть за сити ?
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 05:25
В 2010 Снайдер, Хави, Иньеста и Форлан феерили, но уж точно не Месси.
faneng
faneng ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 02:34
Хаха, тут не только 2010 год нужно вспоминать. У Месси 4 липовых Золотых мяча:
в 2010 г. должны были отдать Снейдеру,
в 2012 г. Иньесте, Хави или Роналду,
в 2019 г. ван Дейку,
в 2021 г. Левандовски, Доннаруме или Бонуччи.

Золотой мяч 2023 года? Во-первых, я не понимаю, почему теперь ЗМ дают на футбольный сезон, а не за календарный год? Ведь для сезона есть награда "Игрок года УЕФА", вручаемая в конце августа. Золотой мяч раньше вообще вручали в январе следующего года (хотя Модричу в 2018 г. его дали в сентябре почему-то).
Во-вторых, Месси и ЧМ-2022. Я так и не понял, брали ли у аргентинцев пробы на допинг, а надо бы. Подозрительно, что на их фоне все команды ползали по полю, а эти бегали как лоси. Куча пенальти, которые судьи ставили специально для Месси. Например, пенальти в ворота Хорватии - бред полный.

Ну да, в результате Месси получит пятый липовый Золотой мяч, а в сумме восьмой.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 01:30
Аргентина играла неплохо, но количество пенальти и легкая сетка плейоф смутили
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 01:28
За полуфинал лч и чемп испании и кучу голов в этих турнирах. Предыдущий зм месси получил в 2009 с рккордным отрывом, а в 10 играл не хуже! А зм это индивидуальная награда. Он был ОЧЕНЬ крут тогда, не то что сейчас. Посмотри нарезки - скорость, дриблинг, борьба за мяч. Так что тогда это было справедливо.но каким макаром месси стал лучшим на чм 2014, лауреатом зм в 2019, 2021.лучшим игроком полуфинала и финала 2022 - я хз. Тот месси из 2010 круче сегодняшнего!
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:52
Да есть сходства! Губерниев ездил по странам, комментировал! Вот и накомментировал)
83ccej4fjdy6
83ccej4fjdy6
сегодня в 00:50
Машина по забиаанию мячей!!! Монстр!!!
Найманчик
Найманчик
вчера в 23:55
Так золотой матч выдаётся за игру на ЧМ или за весь сезон? Если за ЧМ то мбаппе, ди мария, перез, де пауль не хуже сыграли того же Месси! Они вместо тащили Аргов ну еще судья с кучей левых пеналей в пользу Аргов. Но Если за сезон то однозначно Холанд выйграл все и установил кучу рекордов!
За что должен получить месси? На чм был среди лучших не лучим, сезон провалил ничего не выйграл!
Dead Morose
Dead Morose ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 23:44
Забей братан, у них всегда есть отмазки, ты спроси у фанов месси почему он получил ЗМ в 2012 году, они скажу что он забил 91 год. Спроси так в этом году холанд забил 52 гола, они скажу, что он забивал слабакам и набивал стату. И они даже не подозревают, что в англии нет слабаков.
Elliada
Elliada ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
1. Победа в ЛЧ и требл говорят сами за себя. Если не МС, то кто? Реал, которого Сити раскатал 4:0?

2. ЧМ всегда решает. В 1994 чемпионами мира стала Бразилия. А вручать ЗМ любому футболисту стали с 1995 года, до этого только европеец мог получить, поэтому победитель ЧМ 1994 не получил ЗМ. В период 2010-2015 ЗМ вручался совместно с ФИФА, были другие критерии определения победителя, поэтому сейчас не берем в расчет результаты того периода. В 2018 году как раз Модрич получил ЗМ за ЧМ, а так ЗМ отошел бы Роналду. Хорват стал лучшим игроком ЧМ. Среди французов, победивших на ЧМ 2018, не было явного фаворита, там победила команда. Именно благодаря ЧМ Мбаппе в этом году в тройке номинантов. А чего он добился с ПСЖ? Даже Месси с ПСЖ выиграл больше трофеев, чем Мбаппе. У Месси 2 трофея с ПСЖ в этом сезоне - Лига 1 и Суперкубок Франции, у Мбаппе только Лига 1. Если бы ЧМ не имел бы огромного влияния, Мбаппе не было бы в тройке, а его место занял бы КДБ.

3. Про 2010 год уже сказал. В 2020 году ЗМ не вручался. Сейчас действует новое правило, согласно которому голосовать могут только страны топ 100 ФИФА.
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:08
1. МС не самый лучший клуб в мире
2.ЧМ не всегда решает (1994 2010 2014 2018)
3.Месси дадут такой же не заслуженный мяч как и в 2010 и в 2020 не потому что он какой то там хороший футболист а потому что в голосовании на ЗМ принимают участие весь мир и в условной Новой Зеландии или индонезии или в Никарагуа про Месси слышали
Он распиарен
Он во многих рекламах
Именно поэтому он может получить зм
Икарус
Икарус
вчера в 21:32
Роналду в Реале еще как то по влиянию балансил Месси, то после слива Рона в Юве, а потом и дальше, его просто некому держать.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:51
Напомните мне за что Месси получил ЗМ в 2010-м???
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:47
Но кто-то должен получить эту награду )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:41
Холан сильно на Губерниева похож, не думаю, что это к добру
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:37
Да весь ютюб ваш, пожалуйста, от липового пенальти на Ди Марии в финале до чего угодно.
У Лео было сотни касаний мяча за матч, а у Ррналдо еденицы, и он сделал разницу
Elliada
Elliada ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:10
Может и так, но твои аргументы хочу услышать, а особенно ответы на мои вопросы
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 20:06
Вручить зм Месси - это значит забыть, КАКИМ великим был его уровень. Скорость, удар без замаха, пас, великий выбор позиции, нереальная устойчивость, дриблинг. И внушить нам, что вот этот элегантный медленный атакующий полузащитник - это ЛУЧШЕЕ ЧТО ЕСТЬ В ФУТБОЛЕ. Но из уважения к ТОМУ МЕССИ - великому без всякой натяжки - нужно оставить этого месси (тоже очень крутого, спору нет) БЕЗ зм!
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:04
Доказательства в студию!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 20:01
Холланд - заслужил золотой мяч. Как и кдб. Но получит опять месси. И эта тенденция (когда вместо хави/снейдера, нойера, альвареса, ван дейка, левы) индивидуальная награда ВСЕГДА уходит Месси. Она дискредитирует эти награды. ЧТО ЕЩЕ должен сделать футболист ,чтобы в матче/турнире/сезоне, где месси тоже был не плох, получить звание лучшего? Застрелить месси? Какой-то маркетинговый бред, если честно
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:58
Ошибки авторов: Почему вы решили, что Левандовскому не дали только потому, что он Левандовский, а не потому, что они официально заявили, что сезон был скомкан из-за короны?.. Может вы что-то знаете, а мы нет?... Поведайте... Предположения не принимаются - только факты... Почему вы считаете, что все страны, которые не входят в сотню ФИФА обязательно не из Европы и у них большая разница во времени?... В Европе куча стран, которые не входят в сотню и у них нет разницы во времени... Они, кстати, любимые "клиенты" известного аравийского балласта в Европе.. Успех Месси на ЧМ забудется?... Откуда взяли?... Или может Месси надо было забить "рукой бога" как Марадона и тогда бы не забыли?... Чушь.. Раньше говорили, что правила вручения сделаны под Месси... Ну вот их изменили... Опять не нравятся... Хе.. Странно, что авторы не написали, что игроки Реала, МЮ и Интера специально не давали забить Холланду, чтобы он не получил ЗМ... После вчерашнего я ждал подобной статьи - но чтобы так перевирать факты - это нечто...😄👏👏👏..
Elliada
Elliada
вчера в 19:51
Всё будет именно так. Месси получит 8-й и последний ЗМ. Это будет награда не только за сезон, но и за всю карьеру в Европе. Можете не соглашаться, говорить, что награда не та (как и каждый год), но Месси получит ЗМ. ЧМ всё решил. Если кто-то сомневается, приведу пример 2002 года. Тогда Роналдо получил ЗМ за ЧМ, но провалился на клубном уровне. Даже Роберто Карлос, чемпион мира и победитель ЛЧ, занял 2-е место. ЧМ всегда был в приоритете, за исключением периода 2010 - 2015, когда были другие критерии выбора.

Холанн без наград не останется. Он получит ЗБ, а также The Best 2023 и награду лучшему нападающему сезона от ФИФА. За исключением влияния ЧМ, Холанн слишком молод, чтобы получить ЗМ. В 22 года немногие получали ЗМ. По-моему, всего 3 человека: Месси, Роналдо, Оуэн (не знаю почему ему дали).

Если анализировать этот сезон, то КДБ должен стать основным претендентом на ЗМ от Сити. Провел очень сильный сезон. Не терялся, как Холанн в важных встречах. + заслужил по совокупности годов. Не один сезон выступает на высоком уровне. Холанн не усилил Сити. В этом сезоне во всех турнирах забито столько же голов, сколько в прошлом сезоне, но матчей в этом сезоне было больше. В важных встречах, на которых Сити раньше оступался, в этом сезоне Холанн не помог.

Эпоха Месси заканчивается. Начинается новая эра. Если Холанн топ-футболист, а не футболист одного сезона, он обязательно выиграет ЗМ. Тем более, что играет в лучшей команде мира. Ему всего 22. К примеру, Бензема в 35 выиграл ЗМ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:48
ЧМ это спектакль со сценарием, как можно размахивать этим аргументом всерьёз?
Роналдо делал разницу на ЧМ без пенальти и шума не было, а тут...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:45
Здесь ошибка в заголовке, как обычно, нельзя смешивать статистику и трофеи.
Есть кубковые бойцы и есть статисты. Пока что Холанд как и Месси не феномен в важных матчах, но с суперстатой, и я это уважаю.
Ни норвег ни арг ни каким боком не имеют отношения к ЗМ.
АПЛ и ЛЧ выиграл Бернарду Силва, как минимум.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:39
Был Форлан, был Иньеста, был Снейдер, был Рибери, но сегодня это Бернарду Силва- только он достоин, только он.
Он переиграл Реал Мадрид и Интер, в эпизоде.
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:38
Если начну отвечать на твой вопрос, вряд ли ты что-то новое услышишь. Мы не переубедим друг друга, учитывая твою симпатию к Месси
Elliada
Elliada ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:35
Чуть ли не все признали ЧМ постановочным? Кто конкретно эти все???? Если Нассер купил ЧМ для Месси, почему не может купить ЛЧ для ПСЖ??? Почему решил купить ЧМ для Месси, а не для Мбаппе, вокруг которого строится весь ПСЖ?

Левандовски и остальные признали ценность этой игрушки? Напомни мне, зачем поляк в Барселону перешел? Уж не за ЗМ?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:32
Конечно, Месси..
AlexDen
AlexDen
вчера в 19:26
Кому забивал Холанд!? В главных матчах, с сильными топ клубами чего он сделал!?
Правильно - НИ ХЕ РА!
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