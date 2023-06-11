Холанд забил 52 мяча и взял три трофея. А «Золотой мяч» снова отдадут Месси

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вчера, 18:32

Кто сильнее заслужил престижную награду?

Европейцы будут реже видеть Месси в прямом эфире из-за разницы во времени и уровня МЛС . В ПСЖ за ним тоже следили не так внимательно. У форварда были крутые матчи, а рядом серые игры. Тогда вызывал недовольство фанатов. Не все из поклонников французского клуба вели себя адекватно. Но претензии к Месси накопились не на пустом месте. Сам подтвердил после ухода, что не был счастлив в Париже.

Так зачем выбирал ПСЖ ? Холанда вот звали в «Барселону» и «Реал», говорил случайному попутчику на отдыхе, что переберется в Испанию. Потом эту информацию подтвердила его представительница Пимента. Но пока есть силы, норвежец пошел в физически самую сложную английскую лигу, в бывший клуб отца. Эрлинг сразу помог «Манчестер Сити» сравняться по количеству европейских побед с «Вест Хэмом».

Но главная его дуэль завершится осенью на церемонии вручения «Золотого мяча». Так у кого шансы выше? Очевидно, что осталось два фаворита.

За «Золотой мяч» Холанду

1. Идеальный дебют в АПЛ . Взял европейскую «Золотую бутсу», установил новый рекорд лиги по голам, 36 мячей в 35 матчах. Безумная результативность – козырь норвежца. Хотя сразу придут фанаты Месси и расскажут, что у него тоже неплохая статистика, а Эрлинг зависим от напарников и мало касается мяча.

2. Требл с «Манчестер Сити». Командные трофеи тоже важны. Было шесть треблов в 21 веке, причем два на совести Гвардиолы. Если бы «горожане» проиграли «Арсеналу» в АПЛ , затем МЮ в Кубке, а на десерт вчера «Интеру» в овертайме после камбэка итальянцев, то Холанд точно не получил бы «Золотой мяч». А теперь шансы выше.

3. Голы в Лиге чемпионов. 12 мячей позволили второй раз в карьере стать лучшим снайпером сезона. Холанду пока лишь 22 года, а уже добился в престижном турнире большего, чем многие легенды. Ибрагимович, напомним, ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, как и парочка обладателей «Золотого мяча», вроде Оуэна, Недведа и Каннаваро.

4. Неудачи Лионеля Месси. Куда без противопоставления конкурентов? Лучшим игроком Лиги 1 назвали Мбаппе. То есть люди, которые постоянно смотрят французский футбол, считают, что нападающий сыграл лучше, чем великий аргентинец. Месси вместе с Килианом не вышли в финал Лиги чемпионов, вылетели сразу и даже немного безропотно. Да и тот факт, что аргентинец будет развлекать американских пенсионеров, а не рубиться в топ-5 – в пользу Холанда.

5. Церемония в конце октября. Зачем делать награду за клубный сезон, который завершился вчера, а приз отдавать во второй половине осени? Ничего не стоит приурочить церемонию к Суперкубку УЕФА , который пройдет 16 августа. Успехи Месси на ЧМ забудутся, а Холанд может ударно начать сезон в АПЛ . Пусть жюри запретят учитывать новые результаты, эти ребята иногда голосовали странно, от них всего можно ждать.

За «Золотой мяч» для Месси

1. Победа на чемпионате мира. Великое достижение для Аргентины. Жаль, Марадона не дожил. Он бы праздновал чемпионство родной страны, а потом победу «Наполи» в Серии А. За Месси в опросе будет кубок мира. Вряд ли успех с ПСЖ в Лиге 1 станет аргументом, но без голов Лионеля титул мог сенсационно вырвать «Ланс», ведь в итоге разница составила один пункт.

2. Лояльность жюри. Кто такой Холанд для тех, кто будет голосовать? Успешный дылда из атаки, который выиграл Лигу чемпионов. Когда этот фокус удался Левандовскому, то французы отменили вручение «Золотого мяча», что крайне несправедливо, так как поляк заслужил награду. Голосующие любят Месси, что очевидно. У Холанда уникальный дебют в АПЛ ? А у Лионеля был сезон, когда забил на 22 гола больше, чем Эрлинг сейчас.

3. Отсутствие Холанда на ЧМ . Вот это важно, как ни крути. Если бы норвежцы вышли из группы, а Эрлинг забил три-четыре мяча, то аргумент о победе Месси на чемпионате мира можно было уравновесить крутой игрой за свою страну. Холанд пострадает при опросе из-за того, что не выходил на поле в Катаре. Может, на ЧМ -2026 сыграет?

4. Минусы Эрлинга Холанда. На выборах не всегда выбирают лучшего. Иногда исходят из минусов оппонента. Где Холанд был в финалах против «Ливерпуля», МЮ и «Интера»? В Суперкубке и Кубке Англии норвежец не реализовал парочку моментов. В дерби дубль у Гюндогана. Онана отразил самый опасный удар Холанда. Мбаппе в Катаре показал, как надо играть финалы, а Месси ему ответил. Холанд пока незрелый игрок, с этим не поспоришь.

5. Голоса Мбаппе и Де Брюйне. Все фанаты Месси никогда не проголосуют за Мбаппе, невзирая на хет-трик Килиана в финале ЧМ . И не отдадут голос Де Брюйне, невзирая на крутую игру бельгийца в АПЛ и ЛЧ до финала. А вот кто отдает должное Холанду, Кварацхелии, Винисиусу и другим героям сезона, но без фанатизма, может выбрать Де Брюйне и Мбаппе. Эти двое заберут часть голосов норвежца. При небольшой разнице это важный фактор.

Выбирайте обладателя «Золотого мяча 2023»

Напомним, что организаторы, наслушавшись справедливой критики не только от Снейдера и Рибери, изменили спустя десятилетие правила. Теперь критерии оценки сформулированы четче:

- Оценивать будут за футбольный сезон, а не за календарный год, как раньше. То есть чемпионат мира важен, его результаты повлияют на голосование;

- Нельзя голосовать представителям стран ниже сотого места в рейтинге ФИФА . Устали от бреда ребят, которые не смотрят футбол из-за разницы во времени с Европой;

- Ключевым критерием сделали индивидуальные выступления. Важно, как именно Месси сам играл по пути к кубку мира, важны персональные решения Холанда в футболке «Манчестер Сити». И еще ремарка об учете фэйр-плей, но Лионель и Эрлинг не хулиганы.