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Карраскаль на русском языке сообщил о своём будущем в ЦСКА

сегодня, 00:26

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после суперфинала Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) сообщил о своём будущем в команде.

Остаюсь ли в ЦСКА на следующий сезон? Да, конечно (ответил на русском).

В сезоне 2022/23 на счету 25-летнего колумбийца 34 матча во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:56
Наверняка предложения из Европы у него есть
lotsman
lotsman
сегодня в 07:41
Журналисты приукрашивают. Ему был задан вопрос, он ответил, ДА, на русском языке.))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:19
Сколько же он учил текст
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:15
После кубковой встречи в голову Карвахаля пришли правильные мысли - от добра добро не ищут.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:39
Правильно, язык надо знать. Пригодится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:55
Это ты Круг принесёт пользу на следующем сезоне...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:53
Это он услышал как у Акинфеева перед серии пенальти спросили:
- Пару пенальти возьмешь?
- Да, конечно.
Хорхе запомнил, а потом на позитиве в интервью повторил...)
sutzqt939yuh
sutzqt939yuh
сегодня в 02:47
По заголовку можно было предположить вариант "Да пошли вы все на ***!"
kyps49y74854
kyps49y74854
сегодня в 02:02
Теперь можно порадоваться за армейцев, такой игрок остаётся
Гость
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