Карраскаль на русском языке сообщил о своём будущем в ЦСКА

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сегодня, 00:26

Полузащитник ЦСКА после суперфинала Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) сообщил о своём будущем в команде.

Остаюсь ли в ЦСКА на следующий сезон? Да, конечно (ответил на русском).

В сезоне 2022/23 на счету 25-летнего колумбийца 34 матча во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач.