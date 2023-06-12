Карраскаль на русском языке сообщил о своём будущем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после суперфинала Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) сообщил о своём будущем в команде.
Остаюсь ли в ЦСКА на следующий сезон? Да, конечно (ответил на русском).
В сезоне 2022/23 на счету 25-летнего колумбийца 34 матча во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач.
- Пару пенальти возьмешь?
- Да, конечно.
Хорхе запомнил, а потом на позитиве в интервью повторил...)
- Пару пенальти возьмешь?
- Да, конечно.
Хорхе запомнил, а потом на позитиве в интервью повторил...)