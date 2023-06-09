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В Финляндии игрок забил гол после вбрасывания из-за боковой

вчера, 16:54
СИКЛоготип футбольный клуб СИК (Сейняйоки)2 : 1Логотип футбольный клуб ВПС ВаасаВПС ВаасаМатч завершен

В матче чемпионата Финляндии между командами СИК и ВПС был забит необычный гол.

Защитник СИКа Терри Йегбе отправил мяч в ворота после аута. По регламенту, подобные голы можно засчитывать только в том случае, если после вбрасывания из-за боковой было касание со стороны какого-либо игрока. В данном эпизоде хозяевам помог выйти вперёд вратарь ВПС Теппо Марттинен, который как раз и коснулся мяча перед тем, как он влетел в сетку, пытаясь спасти свою команду от гола. В протоколе был зафиксирован автогол голкипера.

В Финляндии игрок забил гол после вбрасывания из-за боковой

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 20:08
Вот гол который не был бы засчитан, если бы вратарь не коснулся мяча кончиком бутсы
cska1948
cska1948 ответ Andy Rush (раскрыть)
вчера в 19:19
Угловой назначается если мяч влетает в собственные ворота. В данном случае мяч влетел, после аута, в чужие ворота.
cska1948
cska1948
вчера в 19:16
Если бы вратарь ЗНАЛ Правила игры в футбол,то он бы дал мячу залететь в ворота. А потом свободным ударом от ворот ввел бы мяч в игру.
Andy Rush
Andy Rush ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:00
Давно читал правила... Деталей не помню сейчас, но по правилам, если мяч залетает из-за бокового без касания - назначается угловой
lotsman
lotsman
вчера в 17:54, ред.
Самый интересный гол сезона.))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:49
Извините конечно за придирчивость, но к чему это фото?
Да какой то игрок бросает из аута, а где гол то?
Лучше конечно видео было бы.
А так и я могу
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:41
В Финляндии игрок забил гол после вбрасывания из-за боковой

По регламенту, подобные голы можно засчитывать только в том случае, если после вбрасывания из-за боковой было касание со стороны какого-либо игрока.

В протоколе был зафиксирован автогол голкипера.


Почему тогда заголовок не соответствует дальнейшему тексту?
shlomo
shlomo
вчера в 17:23
В футболе бывает даже такое... Интересная ситуация.
36r3rkmc7ber
36r3rkmc7ber
вчера в 17:00
Ну вы блин даёте, горячие финские парни!
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