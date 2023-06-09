В Финляндии игрок забил гол после вбрасывания из-за боковой

В матче чемпионата Финляндии между командами СИК и ВПС был забит необычный гол.
Защитник СИКа Терри Йегбе отправил мяч в ворота после аута. По регламенту, подобные голы можно засчитывать только в том случае, если после вбрасывания из-за боковой было касание со стороны какого-либо игрока. В данном эпизоде хозяевам помог выйти вперёд вратарь ВПС Теппо Марттинен, который как раз и коснулся мяча перед тем, как он влетел в сетку, пытаясь спасти свою команду от гола. В протоколе был зафиксирован автогол голкипера.
Да какой то игрок бросает из аута, а где гол то?
Лучше конечно видео было бы.
А так и я могу
Да какой то игрок бросает из аута, а где гол то?
Лучше конечно видео было бы.
А так и я могу
По регламенту, подобные голы можно засчитывать только в том случае, если после вбрасывания из-за боковой было касание со стороны какого-либо игрока.
В протоколе был зафиксирован автогол голкипера.
Почему тогда заголовок не соответствует дальнейшему тексту?
По регламенту, подобные голы можно засчитывать только в том случае, если после вбрасывания из-за боковой было касание со стороны какого-либо игрока.
В протоколе был зафиксирован автогол голкипера.
Почему тогда заголовок не соответствует дальнейшему тексту?