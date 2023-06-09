В Финляндии игрок забил гол после вбрасывания из-за боковой

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вчера, 16:54

В матче чемпионата Финляндии между командами СИК и ВПС был забит необычный гол.

Защитник СИКа отправил мяч в ворота после аута. По регламенту, подобные голы можно засчитывать только в том случае, если после вбрасывания из-за боковой было касание со стороны какого-либо игрока. В данном эпизоде хозяевам помог выйти вперёд вратарь ВПС , который как раз и коснулся мяча перед тем, как он влетел в сетку, пытаясь спасти свою команду от гола. В протоколе был зафиксирован автогол голкипера.