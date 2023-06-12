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В Стамбуле убит фанат ЦСКА

вчера, 18:38

В Стамбуле убили 40-летнего Вячеслава Нечипорчука.

По информации источника, он приехал в город в пятницу по работе, а также на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

Отмечается, что он работал юристом. Вячеслав был фанатом ЦСКА. После встречи ЛЧ он с друзьями отправился отдыхать. На него напали ранним утром 11 июня, когда он возвращался в отель, преступники пытались отобрать у него телефон, но он стал сопротивляться. Вячеслав получил удар в сердце. В этот же день Нечипорчук должен был улететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочери.

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ЦСКА
Источник: Телеграм Mash
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