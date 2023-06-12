В Стамбуле убит фанат ЦСКА

В Стамбуле убили 40-летнего Вячеслава Нечипорчука.
По информации источника, он приехал в город в пятницу по работе, а также на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
Отмечается, что он работал юристом. Вячеслав был фанатом ЦСКА. После встречи ЛЧ он с друзьями отправился отдыхать. На него напали ранним утром 11 июня, когда он возвращался в отель, преступники пытались отобрать у него телефон, но он стал сопротивляться. Вячеслав получил удар в сердце. В этот же день Нечипорчук должен был улететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочери.