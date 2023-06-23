«Зенит» выкупил права на Мантуана у «Коринтианса»

«Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости о полноценном трансфере полузащитника Густаво Мантуана.
Контракт с 22-летним бразильцем подписан по схеме «4+1».
Футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом 2022 года на правах аренды. В прошлом сезоне Мантуан провёл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.
Да и для продажи в европы...надо как минимум играть в еврокубках...
Ввиду того наверное что наши академии выпускают невидимок - приходится закупаться за океаном...для сохранения определённого уровня чтоб находится на верхушке таблицы...
Можно конечно было рассматривать вариант с аккумулированием всех дельных отечественных игроков (Пиняевы-Зиньковские-Сафоновы и пр...)...но как показывает практика ни к чему хорошему это не приводит...
Покупка Юри Альберто обрекла целое поколение молодых бразильских игроков на вынужденные курсы повышения квалификации в Санкт Петербурге....думаю все Мантуанам-Иванам-Ду Кейросам это не во вред...
Никому не нравится отсутствие хороших воспитанников...
Но видать нынче время такое...время менеджеров...
И имеем то что имеем...
Да и для продажи в европы...надо как минимум играть в еврокубках...
Ввиду того наверное что наши академии выпускают невидимок - приходится закупаться за океаном...для сохранения определённого уровня чтоб находится на верхушке таблицы...
Можно конечно было рассматривать вариант с аккумулированием всех дельных отечественных игроков (Пиняевы-Зиньковские-Сафоновы и пр...)...но как показывает практика ни к чему хорошему это не приводит...
Покупка Юри Альберто обрекла целое поколение молодых бразильских игроков на вынужденные курсы повышения квалификации в Санкт Петербурге....думаю все Мантуанам-Иванам-Ду Кейросам это не во вред...
Никому не нравится отсутствие хороших воспитанников...
Но видать нынче время такое...время менеджеров...
И имеем то что имеем...