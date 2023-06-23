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«Зенит» выкупил права на Мантуана у «Коринтианса»

вчера, 18:33

«Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости о полноценном трансфере полузащитника Густаво Мантуана.

Контракт с 22-летним бразильцем подписан по схеме «4+1».

Футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом 2022 года на правах аренды. В прошлом сезоне Мантуан провёл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.

«Зенит» выкупил права на Мантуана у «Коринтианса»

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:31
Не смотря, что летний отпуск - селекция в фк ЗЕНИТ продолжается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:42
Зенит не Бенфика....чтоб продавать игроков оптом и в розницу...
Да и для продажи в европы...надо как минимум играть в еврокубках...
Ввиду того наверное что наши академии выпускают невидимок - приходится закупаться за океаном...для сохранения определённого уровня чтоб находится на верхушке таблицы...
Можно конечно было рассматривать вариант с аккумулированием всех дельных отечественных игроков (Пиняевы-Зиньковские-Сафоновы и пр...)...но как показывает практика ни к чему хорошему это не приводит...
Покупка Юри Альберто обрекла целое поколение молодых бразильских игроков на вынужденные курсы повышения квалификации в Санкт Петербурге....думаю все Мантуанам-Иванам-Ду Кейросам это не во вред...
Никому не нравится отсутствие хороших воспитанников...
Но видать нынче время такое...время менеджеров...
И имеем то что имеем...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:35
Зенит решил по пути Шахтера пойти набирая бразильцев и продавая потом их за оверпрайс? Только что-то пока не выходит.
Гость
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