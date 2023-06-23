«Зенит» выкупил права на Мантуана у «Коринтианса»

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вчера, 18:33

«Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости о полноценном трансфере полузащитника .

Контракт с 22-летним бразильцем подписан по схеме «4+1».

Футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом 2022 года на правах аренды. В прошлом сезоне Мантуан провёл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.