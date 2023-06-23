«Локо» — работа над ошибками, «Зенит» — эталонный менеджмент. Не для всех траты на трансферы окупились

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вчера, 18:25

История с Алберто – главный трансферный кейс.

Траты российских клубов на трансферы в минувшем сезоне прилично сократились, но даже так места в топ-5 Премьер-Лиги по затратам на новичков распределились интересным образом – анализируем, кто какой выхлоп получил от недавних сделок.

«Локомотив» — самая дорогая работа над ошибками

Если брать в расчет только весенние результаты «железнодорожников» и влияние на них игроков, пришедших зимой, то КПД у трансферной кампании запредельный. В этот период «красно-зеленые» приобрели сразу нескольких игроков, которые сформировали новый костяк команды.

Сергей Пиняев быстро пробился в основную обойму, хотя за молодого таланта были опасения – не так много времени вингер провел на взрослом уровне, чтобы выдерживать такой уровень конкуренции. Вместе с ним в коллектив быстро влился Максим Глушенков – очередная попытка покорить Москву увенчалась успехом, за 13 матчей РПЛ в составе «Локомотива» у форварда – 5 голов и 5 ассистов. Молодость и прыть неопытных москвичей отлично сбалансировали Игорь Смольников и Артём Дзюба, а Илья Лантратов стал железобетонным первым номером.

Только вот достаточно посмотреть на летнюю кампанию – и становится понятно, что эти успехи просто выводят «Локо» «в ноль». Тем трансферным успехам предшествовали подписания Педринью, Лукаса Фассона, Марио Митая, Марко Раконьяца, Ивана Игнатьева, Ивана Кузьмичева. Вопросов не вызывают только сделки по Кузьмичеву и Митаю – они хотя бы влились в основную обойму.

«Спартак» — на каждого Тавареша найдётся свой Рыбус

Успехи 50-на-50. Прошлую летнюю трансферную кампанию «красно-белые» начали с выкупа Кристофера Мартинса. Люксембуржец давал приличный объем работы без мяча и отлично проявил себя в качестве «восьмерки». В то же время сделка по Михе Мевле – приобретение словенского центрбека, пусть и на правах свободного агента, изначально воспринималось со скепсисом. Даже при том, что «Спартаку» был нужен центральный защитник, Миха усилением ожидаемо не стал.

Антон Зиньковский долго адаптировался – на левом фланге приходилось конкурировать с Промесом, а на правом не было той эффективности, плюс изначально москвичи играли по схеме «4-3-1-2», которая не подразумевала наличие вингеров. Со временем футболист все же добился прогресса – и теперь погоды точно не портит.

Рыбус и Мевля – очевидные провалы. Оба быстро присели на скамейку – только поляк продержался в коллективе до лета и ушел лишь сейчас. Зато трансфер Томаша Тавареша – стопроцентное попадание. Давал много креатива на фланге, но его травматичность пугает.

Дуарте и Бальде – противоречивые сделки. Алексис слишком груб для российского чемпионата, но это парагвайские особенности – тот же Роберто Фернандес в «Динамо» тоже часто получает желтые карточки. Кейта достался москвичам бесплатно, провел слабый сезон с 4 голами – но стоит учитывать длительную дисквалификацию сенегальца.

ЦСКА – удачный бразильский курс, провал с Карраскалем

У «армейцев» были жесточайшие кадровые проблемы, но решить их удалось благодаря новым сделкам и гибкости Федотова. Сейчас о первом.

Виллиан Роша и Мойсес сходу закрепились в основной обойме, их влияние на игру москвичей раскрывалось постепенно. Латераль впоследствии переместился в центр обороны – и «красно-синие» не потеряли в надежности!

Новую связку в центре поля образовали Зделар и Мендес. Пусть легионерам и потребовалось много времени на адаптацию, зато постепенно они вытеснили с этих позиций Мухина и Кучаева.

Милан Гайич позволил фанатам вспоминать Марио Фернандеса не с такой болью. А вот изначально качественная сделка с выкупом Хорхе Карраскаля обернулась провалом. Колумбиец ударно ворвался в новый чемпионат, однако со временем потерял место в старте и не смог решить эту проблему. Футболист, за которого «армейцы» отдали 6 млн евро, во второй части сезона стагнировал до игрока ротации.

«Динамо» — плохая альтернатива истории «армейцев»

«Бело-голубым» летняя кампания давалась настолько же тяжело. Уже после старта сезона из команды ушли некоторые лидеры – те же Никола Моро и Гильермо Варела. Сделки по Роберто Фернандесу и Николасу Маричалю в центр обороны оказались достаточно оперативными, но в стартовую обойму влился только парагваец.

Нгамалё и Даса тоже усилили «бело-голубых», придав атакующей игре вариативности. Оставалось только закрыть потребность в качественном опорнике. Матиас Норманн в перспективе вполне тянул на лидера москвичей – только вот после ухода из «Ростова» в норвежце что-то сломалось. Матиас уже не показывал привычного уровня влияния на развитие атаки, так что выкупать его «Динамо» не стало.

При этом игроки и тренер так и не поняли друг друга – после яркой осени «бело-голубые» развалились, откатившись на 9-е место.

«Зенит» — сделка по Альберто – пособие для всех клубов РПЛ

Питерцы прилично нажились на бразильском форварде. Изначально его отдали в «Коринтианс» на правах аренды – в обратном направлении последовали голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Зимой петербуржцы договорились о полноценном трансфере – и получили в обмен талантливого центрбека Роберта Ренана и опорника Ду Кейроса (он присоединился летом).

Родригао стал новым лидером обороны «сине-бело-голубых» — особенно бразилец пригодился в момент, когда покинуть клуб решил Деян Ловрен.

«Зенит» в очередной раз добился успеха в чемпионате, плюс не допустил по-настоящему провальных отрезков – и это скрывает единичные осечки на трансферном рынке. Прежде всего речь о Матео Кассьерре. Колумбиец неожиданно разучился забивать, но Семак упорно ставил его в стартовый состав – при этом второй форвард Иван Сергеев оказался в разы результативнее.

Нуралы Алип за время аренды запомнился своими ошибками, но петербуржцы все же выкупили его у «Кайрата».

Подписание Зелимхана Бакаева – отличный способ вывести из себя «Спартак». Воспитанник «красно-белых» переходит в стан прямого конкурента, да еще и на правах свободного агента. Это большая удача – даже при том, что Зелимхан так и не заиграл в составе «Зенита».