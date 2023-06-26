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Карапузов проходит медосмотр в «Динамо»

вчера, 09:59

Полузащитник Владислав Карапузов проходит медосмотр с «Динамо».

В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал на правах аренды за «Ахмат». За 28 матчей во всех турнирах игрок забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 07:39
Я помню этот момент. Спасибо.
Triem
Triem ответ xb5xwqd38pz7 (раскрыть)
вчера в 23:01
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gotlib
Gotlib ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:14
В игре против Динамо он как раз отметился голевой передачей, когда Ахмат довел счёт до разгромного.
Сп62
Сп62
вчера в 13:12
Частенько берёт игру на себя в ущерб командной игре. А так игрок техничный и перспективный.
ОПС
ОПС
вчера в 12:17
Значит с Ахматом не договорились. Там он хоть играл, а в Динамо может и на лавочке больше просидеть. Хотя, сезон покажет.
Capral
Capral
вчера в 10:53
Не уверен, что это именно то усиление, что нам нужно. Больше всего, жду, хоть одного приличного ЦЗ.
Вобщем, Карапузов- неплохой игрок, но на мой взгляд, под схему Лички, он не очень подходит- несколько медлительный...
xb5xwqd38pz7
xb5xwqd38pz7
вчера в 10:19
С учётом фамилии медосмотром в данном случае должен руководить опытный педиатр
shlomo
shlomo
вчера в 10:18
Посмотрим то скажет мед осмотр.... удачи в новом сезоне, но результативность нужно улучшать
drug01
drug01
вчера в 10:02
Игрок достойный Динамо, будет интересно наблюдать его игру
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