Карапузов проходит медосмотр в «Динамо»

Полузащитник Владислав Карапузов проходит медосмотр с «Динамо».
В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал на правах аренды за «Ахмат». За 28 матчей во всех турнирах игрок забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Полузащитник Владислав Карапузов проходит медосмотр с «Динамо».
В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал на правах аренды за «Ахмат». За 28 матчей во всех турнирах игрок забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Вобщем, Карапузов- неплохой игрок, но на мой взгляд, под схему Лички, он не очень подходит- несколько медлительный...
Вобщем, Карапузов- неплохой игрок, но на мой взгляд, под схему Лички, он не очень подходит- несколько медлительный...