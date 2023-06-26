Карапузов проходит медосмотр в «Динамо»

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вчера, 09:59

Полузащитник проходит медосмотр с «Динамо».

В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал на правах аренды за «Ахмат». За 28 матчей во всех турнирах игрок забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.