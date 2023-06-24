Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Экс-игрока «Динамо» Джуджака предлагали «Балтике»

вчера, 18:14

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин ответил на информацию о возможном переходе в команду полузащитника Балажа Джуджака.

Мы изучаем множество футболистов, Джуджака нам также предлагали агенты, но на сегодняшний день он не входит в сферу наших интересов.

Венгерский футболист известен по выступлениям в России за «Динамо» с 2012 по 2015 год, также он в 2011 году играл за «Анжи».

В прошлом сезоне игрок в составе «Дебрецена» провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Бешикташе» отреагировали на слухи об интересе к Зайнутдинову
Вчера, 14:55
СлухиПолузащитник «Ахмата» перейдёт в «Пари НН»
Вчера, 12:04
СлухиПолузащитник ЦСКА может перейти в «Бешикташ»
Вчера, 11:09
Слухи«Кадис» готов продать Бонгонду за 8 млн евро. Игрок интересен «Спартаку»
23 июня
Слухи«Зенит» ведёт переговоры с «Коринтиансом» о переходе Педро
23 июня
СлухиЗащитник «Зенита» может продолжить карьеру в Турции
23 июня
Все комментарии
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:11
Бегунок был, тот еще- с ударом и физикой! Но большого ума в игре не было. Сейчас, в 36 лет- кто его возьмет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:25
Насколько помню, игрок врод был добротный...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 