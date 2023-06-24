Экс-игрока «Динамо» Джуджака предлагали «Балтике»

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вчера, 18:14

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин ответил на информацию о возможном переходе в команду полузащитника .

Мы изучаем множество футболистов, Джуджака нам также предлагали агенты, но на сегодняшний день он не входит в сферу наших интересов.

Венгерский футболист известен по выступлениям в России за «Динамо» с 2012 по 2015 год, также он в 2011 году играл за «Анжи».

В прошлом сезоне игрок в составе «Дебрецена» провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.