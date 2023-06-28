Сорокин: «Ситуация с запретом не может продолжаться больше трёх лет»

Советник президента РФС Алексей Сорокин полагает, что ограничения УЕФА в адрес российских сборных и клубов не продлятся более 3 лет.
Нужно ли РФС продолжать ждать, когда УЕФА начнет снимать с нас санкции? Зависит от того, сколько ждать. Если это ограниченный промежуток времени, то, конечно, стоит подождать. Мы все-таки часть Европы. Но если это будет бесконечно, если эта позиция УЕФА сохранится в течение многих лет, то это, по-моему, располагает к другим решениям. Более радикальным. переход в Азиатскую конфедерацию футбола? Как один из вариантов. Я уже говорил, могу повториться, что не вижу ничего страшного, если мы туда перейдем.
Сколько нам стоит ждать решения УЕФА? Не могу вам сказать. Но, на мой взгляд, такая ситуация, как сейчас, с запретом на все, не может продолжаться больше трех лет. То есть через три года, если ничего не поменяется.
И точно переход в Азиатскую Федерацию футбола, где Япония и Южная Корея, большая часть компаний которых ушла из России, прямо ждут с распростёртыми объятиями. Говорят - на словах-то и на делах-то мы ушли, но вот в футбол поиграть - другое дело.
И точно переход в Азиатскую Федерацию футбола, где Япония и Южная Корея, большая часть компаний которых ушла из России, прямо ждут с распростёртыми объятиями. Говорят - на словах-то и на делах-то мы ушли, но вот в футбол поиграть - другое дело.
Сборище деградантов в РФС или оторванных от реалий рептилоидов !(
Сборище деградантов в РФС или оторванных от реалий рептилоидов !(