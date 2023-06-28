Сорокин: «Ситуация с запретом не может продолжаться больше трёх лет»

Советник президента РФС полагает, что ограничения УЕФА в адрес российских сборных и клубов не продлятся более 3 лет.

Нужно ли РФС продолжать ждать, когда УЕФА начнет снимать с нас санкции? Зависит от того, сколько ждать. Если это ограниченный промежуток времени, то, конечно, стоит подождать. Мы все-таки часть Европы. Но если это будет бесконечно, если эта позиция УЕФА сохранится в течение многих лет, то это, по-моему, располагает к другим решениям. Более радикальным. переход в Азиатскую конфедерацию футбола? Как один из вариантов. Я уже говорил, могу повториться, что не вижу ничего страшного, если мы туда перейдем.