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Сорокин: «Ситуация с запретом не может продолжаться больше трёх лет»

вчера, 12:30

Советник президента РФС Алексей Сорокин полагает, что ограничения УЕФА в адрес российских сборных и клубов не продлятся более 3 лет.

Нужно ли РФС продолжать ждать, когда УЕФА начнет снимать с нас санкции? Зависит от того, сколько ждать. Если это ограниченный промежуток времени, то, конечно, стоит подождать. Мы все-таки часть Европы. Но если это будет бесконечно, если эта позиция УЕФА сохранится в течение многих лет, то это, по-моему, располагает к другим решениям. Более радикальным. переход в Азиатскую конфедерацию футбола? Как один из вариантов. Я уже говорил, могу повториться, что не вижу ничего страшного, если мы туда перейдем.

Сколько нам стоит ждать решения УЕФА? Не могу вам сказать. Но, на мой взгляд, такая ситуация, как сейчас, с запретом на все, не может продолжаться больше трех лет. То есть через три года, если ничего не поменяется.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:14, ред.
Наши чиновники действительно не понимают от кого зависит длительность ВСЕХ санкций, включая спортивные, или прикидываются? При чём тут УЕФА, ФИФА и прочие Олимпийские комитеты, которые являются ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, а не инициаторами всевозможных санкций.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:06
Чиновников РФС тоже понять можно. Когда вокруг сплошная неопределённость, только и остаётся, что тешить себя и нас иллюзиями.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:09
УЕФА выдвинет интеграл различных требований, устанешь не то что их выполнять, а всех пересчитать), а по окончании предложат стать на колено в радужной майке...)
drug01
drug01
вчера в 12:51
Значит осталось ждать не долго!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:40
О да, ну точно не больше трёх лет, это же на лбу у Инфантино написано!

И точно переход в Азиатскую Федерацию футбола, где Япония и Южная Корея, большая часть компаний которых ушла из России, прямо ждут с распростёртыми объятиями. Говорят - на словах-то и на делах-то мы ушли, но вот в футбол поиграть - другое дело.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
И вот это советник президента РФС !??(((
Сборище деградантов в РФС или оторванных от реалий рептилоидов !(
Гость
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