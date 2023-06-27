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«Ювентус», вероятно, не будет оспаривать исключение из еврокубков на 1 год

вчера, 16:59

«Ювентус» может вновь попасть под санкции.

Сообщается, что УЕФА получил от прокуратуры Турина документы, касающиеся расследования в отношении «бьянконери» и бывших руководителей клуба, включая президента Андреа Аньелли. Отмечается, что «Юве» может признать вину и не будет возражать против отстранения от участия в Лиге Конференций на сезон 2023/24. Но если дисквалификация будет более длительной, это побудит «зебр» подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее «Ювентус» заключил мировое соглашение с УЕФА, которое позволило выплатить клубу штраф в размере 3 млн евро, а не 23 млн. Наказание может оказаться суровее, если выяснится, что клуб допустил более серьёзные нарушения.

В случае исключения «старой синьоры» из ЛК место команды в этом турнире займёт «Фиорентина», завершившая сезон на одну позицию ниже.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 17:45
Понимаю Юве, им на... не нужна ЛК. Ладно бы победитель этого турнира получал путёвку в ЛЧ, а так действительно на... надо.
ДСА
ДСА
вчера в 17:43
Любой большой клуб всегда есть за что либо наказать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:17
На воре шапка горит
Гость
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