«Сильны только со слабыми». В УЕФА репетируют отстранение «Барселоны» от еврокубков

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вчера, 17:33

Бей «Осасуну», чтобы Лапорта боялся.

Испанский клуб наказали за грехи прошлого

Бывшие боссы «Осасуны» устраивали договорные игры, воруя деньги из казны клуба. Подкупали футболистов других команд, чтобы побеждали конкурентов в борьбе за выживание и проиграли самому аутсайдеру. Однажды план провалился, начались судебные разбирательства. Новые попечители клуба со столетней историей сделали всё, чтобы очистить репутацию любимой команды. А до этого управляли жулики.

Секретарь клуба Анхель Вискай, президент Мигель Таверна и спортивный директор Хесус Перальта в 2014 году подкупили игроков «Бетиса». И попались. Секретарь сел на 8 лет и 8 месяцев, а остальным фигурантам дела дали по 6 лет и 8 месяцев. Вискай сознался в частой практике подкупа футболистов в разных сезонах. «Осасуна» и без этого задолжала огромные деньги, но дополнительно была наказана новыми штрафами.

Но нашелся смелый спаситель. Юрист Луис Сабальса заложил личное имущество и убедил местных бизнесменов тянуть из болота бегемота. Сначала дела шли плохо, долги росли, клуб лихорадило. Но стабилизировали команду ставкой на толкового тренера. Аррасате в «Осасуне» пять лет, с ним команда вернулась в Примеру. Терлись в середине таблицы, а дальше случился прорыв – заняли высокое седьмое место в Ла Лиге.

Отправилась в Лигу Конференций, а еще сыграли в финале Кубка Испании, уступив «Реалу». Дела наладились, но прилетело письмо счастья от УЕФА . «Осасуну» рекомендуют отстранить из-за старых договорных матчей. Но какое отношение нынешнее руководство, тренер и футболисты имеют к событиям девятилетней давности? Виновники отправились в тюрьму и не ставили в известность игроков «Осасуны».

Конкретные люди воровали деньги из казны клуба и тратили на договорные матчи, поэтому главного фигуранта суд заставил компенсировать «Осасуне» 2.3 млн евро. Испанский клуб выступил с заявлением, первая фраза которого может стать крылатой в футболе:

Сильны только со слабыми и слабы с сильными. В УЕФА не учли решения испанских судов – «Осасуна» стала жертвой схемы по отмыванию денег, осуществленной бывшим руководством за спиной у совета директоров клуба. УЕФА наказывает «Осасуну» в лице менеджеров, которые начали судебные разбирательства по возврату денег, незаконно украденных со счетов организации и восстановлению репутации клуба. Готовы к худшему, но помним девиз последних девяти лет: «Осасуна» никогда не сдается.

УЕФА выгодно отстранение испанцев из-за Лапорты

В начале месяца появилось заявление, которое многие фанаты футбола недооценивают. «Ювентус» покинул Суперлигу:

Мы сообщаем, что отправили письма «Реалу» и «Барселону» — двум клубам, которые не вышли из Суперлиги вместе с «Ювентусом», что инициируем совещание по поводу прощания с проектом. Опубликуем информацию после заседаний. Отдельно отменим, что сообщения о возможных санкциях со стороны УЕФА являются ложными.

Столько лет итальянцы рассказывали, что молодым фанатам футбола нужны таймы по двадцать минут. Что только в руках Лапорты, Переса и Аньелли деньги клубов из Лиги чемпионов заработают. А теперь отказались от своего детища. Попались, как когда-то боссы «Осасуны», только на махинациях с финансами. Аньелли вряд ли посадят в тюрьму, но «Ювентус» из еврокубков его бывший друг Чеферин может вышвырнуть.

Изначально в Суперлиге было 12 команд, но протесты фанатов и угрозы УЕФА применить санкции сократили количество желающих развалить европейский футбол. Ход «Ювентуса» предпоследний, а следом может действовать «Барселона». Недавно «Реал» и каталонцы обвиняли друг друга в работе на фашиста Франко. Лапорта и Перес поссорились, «Мадрид» радовался раскручиванию «дела Негрейры».

«Барселону» ждет штраф, снятие очков или перевод в Сегунду. А в УЕФА не исключают свой бан, если найдут доказательства влияния Негрейры на арбитров. Пока каталонцы настаивают, что платили миллионы евро за консультации и отчеты о судьях, но найденные у испанских рефери дома и квартиры за миллионы евро заставили прокуратуру копать глубже. Если Негрейра нечист на руку, то «Барселону» накажут.

УЕФА отстраняет «Осасуну», делая политический жест. Лишили дохода клуб, которому нужны премиальные за выступления в Европе, за преступление предыдущего руководства девятилетней давности. А позже могут наказать каталонцев за ошибки Бартомеу, который активнее всех платил Негрейре.

«Осасуна» верит в апелляцию, а «Барселоне» будет сложно

Юрист Чеферин держит Аньелли и Лапорту за шею. «Ювентус» и «Барселона» подставились. Добавьте также разбирательства махинаций «Манчестер Сити». Даже победитель Лиги чемпионов может получить отстранение от турнира. Гвардиола верит дорогим адвокатам, но обвинения «горожан» отличаются от обвинения «Ювентуса» и «Барселоны». Вину итальянцев доказали, апелляция не помогла избежать снятия очков.

Если будет доказан факт подкупа Негрейры, то «Барселона» тоже поплатится. Старику ведь могут предложить сделку со следствием, чтобы не сидел в тюрьме до смерти. Расскажет детали, получит смягчение приговора. Наказание «Осасуны» смотрится лицемерно. Богатые клубы чиновники обычно не трогают, а за бедными пришли. Пойдут в апелляционный суд, ведь у клуба из Памплоны есть аргументы в свою защиту.

«Манчестер Сити» выиграл свою апелляцию. Чеферин близок к президенту ПСЖ , а парижский клуб методами резкого наращивания доходов не отличается от «горожан», «Ювентуса» и остальных клубов с большими расходами. Но махинации это одно, а сговор – другое. Если боссы «Барселоны» настолько одаренные, что прямо платили начальнику арбитров, не замечая конфликт интересов, то наказание уже в пути.

Делаем вывод, что многие гранды обнаглели. Они не инициировали внесение законов, которые ограничат трансферные суммы. Не думали о потолке зарплат, даже во время пандемии. Многие искали способы обойти законы. В аутсайдерах работали топорно, в «Осасуне» воровали деньги и покупали игроков соперников. В грандах махинации сложнее, вроде фиктивных спонсоров и обменов футболистами.

А итог один. Чеферин не убрал в европейском футболе. Законы не работают на общее благо, а итогом может стать наказание не только виновных людей. Нынешний тренер и игроки «Осасуны» честно вышли в еврокубки, а их путевку могут отдать «Атлетику». Это несправедливое решение, особенно когда не трогали больших жуликов.