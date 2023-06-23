"УЕФА рекомендовал не допустить «Осасуну» до участия в Лиге Конференций"

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вчера, 20:29

УЕФА намерен не допустить «Осасуну» к участию в Лиге Конференций в сезоне 2023/24. Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

Сегодня днём ​​клуб «Осасуна» узнал о выводах отчёта, составленного инспекторами Комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине. В указанном отчёте инспекторы заявляют о «недопустимости клуба к участию в Лиге Конференций УЕФА в сезоне 2023-2024», тем самым лишая его права участвовать в европейских турнирах, которое он честно заработал на поле. Причина кроется в некоторых событиях, произошедших в сезоне 2013-2014.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении «Осасуны» по подозрению в участии в договорных матчах в сезонах 2012/13 и 2013/14. Речь идёт о встречах с «Бетисом» и «Вальядолидом».

В «Осасуне» сообщили о том, что подадут апелляцию на решение.