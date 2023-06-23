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УЕФА рекомендовал не допустить «Осасуну» до участия в Лиге Конференций

вчера, 20:29

УЕФА намерен не допустить «Осасуну» к участию в Лиге Конференций в сезоне 2023/24. Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

Сегодня днём ​​клуб «Осасуна» узнал о выводах отчёта, составленного инспекторами Комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине. В указанном отчёте инспекторы заявляют о «недопустимости клуба к участию в Лиге Конференций УЕФА в сезоне 2023-2024», тем самым лишая его права участвовать в европейских турнирах, которое он честно заработал на поле. Причина кроется в некоторых событиях, произошедших в сезоне 2013-2014.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении «Осасуны» по подозрению в участии в договорных матчах в сезонах 2012/13 и 2013/14. Речь идёт о встречах с «Бетисом» и «Вальядолидом».

В «Осасуне» сообщили о том, что подадут апелляцию на решение.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:19
да ну на!..НЕВЕРЮ!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:13
В январе 2019 года в ходе судебного процесса бывший управляющий команды Анхель Вискай заявил о том, что команда в сезоне 2012/2013 и 2013/2014 ради сохранения прописки в высшем дивизионе применяла практику договорных матчей. Согласно этим данным, памплонцы платили командам и футболистам за осознанный проигрыш «Осасуне», а также за победы над её конкурентами в борьбе за выживание — клубами «Вальядолидом», «Депортиво Ла-Корунья», «Сельта Виго»

Почему за 4 года после судебного процесса к Осасуне не было претензий???
И почему выводы и санкции делаются на основе показаний некогда работавшего
там Анхеля Виская....если он признаётся в своей нечестности десятилетней давности то при чём здесь нынешняя команда, игроки и тренеры которой не имеют к прошлым аферам ни малейшего отношения....
Философию Чиферина - в топку !!!!!!!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 03:38
По "подозрению", а ведь подозревать можно всех. Где доказательства? Тем более прошло уже десять лет. Что то здесь не так. Команда добилась права участвовать в лиге конференций, вот пусть и участвует.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:07, ред.
"УЕФА рекомендовал не допустить «Осасуну» до участия в Лиге Конференций"

Замечательно.
А кому он рекомендовал ? ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:26
Что за люди, лишь бы не допустить,отстранить,лишить очков!
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:05
Дело десятилетней давности. Если доказали вину, то почему раньше не наказали? А если не доказана вина Осасуны, то на каких основаниях ее отстраняют от Еврокубков. Значит это кому-то нужно. Песпредел, творимый Чеферином и компанией обретает регулярный характер. Он скоро в открытую опубликует прейскурант с размерами взяток за ту или иную услугу.
Futurista
Futurista
вчера в 21:37
Как убивали Осасуну))...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:19
Надо смотреть, кому это выгодно. А выгодно тем, кто пока не попадал в еврокубки...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:18
Если доказано, то вопросов нет. А если не доказано...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:55
Это смахивает на заказное мероприятие.
Elliada
Elliada
вчера в 20:49
Тебас сует свой нос в чужие лиги, а в своей бардак не замечает.
sova147
sova147
вчера в 20:38
Главное отстранить а теперь воюй с ними!!!!
Capral
Capral
вчера в 20:38, ред.
Ну вот, а я сегодня купил значок Осасуны...
Безобразие!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:35
УЕФА глубоко "капнули" - вспомнили дела минувших лет...
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