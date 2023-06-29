«Спартак» собирает трио в атаке. Абаскаль нашёл вингера в родной Испании

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вчера, 13:18

Нужен акцент на правом фланге.

Промес и Соболев не получили поддержки

Несколько раз Александра использовали правым нападающим от безысходности. Бальде и Николсон не впечатлили наставника. Если посмотреть на состав «Спартака», не забывая о будущем Промеса, то напрашивается подписание классического вингера. С таким утверждением может не согласиться Зиньковский, ведь Антон часто появлялся на поле, пускай лишь в трети случаев с первых минут. Но если у Игнатова почти столько же минут на поле в РПЛ , сколько у вингера из «Крыльев Советов», то сразу видно отношение Абаскаля.

Зиньковский, Игнатов, Бальде и Соболев не являются идеальными кандидатами на правый фланг атаки. Также не справится с игрой весь сезон Мозес, которого давно пора отправлять в другой клуб. Нигериец пытался уехать год назад, но остался, когда тренер придумал ему новую роль – «десятки». Дальше опытный футболист быстро получил травму, теперь вряд ли Абаскаль на него рассчитывает. И хотя изначально планировали вбросить огромные деньги на еще одного Промеса по классу, могли пережить серию отказов.

Пошли за более простыми игроками с невысокой рыночной стоимостью. Даже «Кадис» отклонил два предложения «Спартака», дождавшись третьего в размере семи миллионов евро. В московском клубе теперь новый руководитель, и ему важно сразу показать главному тренеру, что команда будет усиливаться. Тео Бонгонда – один из основных кандидатов. Опытный, парню 27 лет, проверенный в известной лиге и одновременно не ветеран с небольшим запасом сил. Новичок, с которым приличный тренер может работать.

Бельгиец совсем не радует стабильностью

Родился и вырос в Бельгии, играл за юношеские сборные. В прошлом году невысокий вингер принял приглашение сборной ДР Конго, где у него есть родственники. Но Тео — это продукт бельгийской школы футбола. А также испанской манеры игры в атаке. Левша, который выступает на правом фланге и постоянно смещается в центр ради дальних ударов. Никого не напоминает? Пусть Бонгонда сильнее похож по манере на Эджуке и Жоаозиньо, нежели чем на Месси, с Лионелем его роднит самостоятельность. Абаскаль любит футболистов, которые могут взять игру на себя, поскольку «Спартак» многократно обжигался, когда подходы были, а результативных ударов не хватало.

Нагнетать команда из столицы умеет, но у Соболева может начаться новая «сухая серия». У Аквамена недостаточно класса для игры в команде уровня плей-офф Лиги чемпионов. Состояние Промеса не знаем. Не может не давить на человека понимание, что впереди ждет тюрьма. Причем заключением по второму делу может быть дольше, чем по первому. Если Квинси будет играть ужасно, то Абаскаль никакими разговорами его не вытащит. Получается, «Спартаку» нужен самостоятельный нападающий, который может протащить мяч, обыграть соперников и нанести точный хлесткий удар. Бонгонда это умеет, хотя важно отметить его минусы. Играя на разной высоте, не выдал невероятный футбол.

Тео любит рискованные передачи. У него немало неудачных пасов. В высоком прессинге Бонгонда не впечатляет, но надо делать поправку на место, где играл. Бывший атакующий хавбек «Сельты» не закрепился в Виго, ходил в аренду, в том числе в Турцию. Набрал форму дома, поиграл за «Генк», а теперь может покинуть слабый «Кадис» после одного сезона. Для футболиста трансфер в «Спартак» будет подъемом наверх не только в плане зарплаты. Тео щуплый, не всегда удачно делится мячом, но это добротный левша.

У «Спартака» нет трансферной стратегии

Бразильцы «Зенита» сочетаются между собой не потому, что из одной страны, а по стилю. Вендел и Клаудиньо — это футболисты под такую команду, как у Семака. Малком подходит, хотя были отрезки, когда выпадал. Кассьерра – обратный пример, когда футболист пока не подошел модели игры. Хотя всё еще может измениться, ведь тот же Ренан в обороне получит подсказки Барриоса из опорной зоны, а Кассьерру пока окружают сильные напарники. В «Спартаке» лидером пытался стать Соболев, но ему не хватает хладнокровности. Промес точно лидер, но лишь по качеству футбола и результативности. Но успешному дуэту будет сложно претендовать на чемпионство, потому что у их клуба нет стратегии.

Вспомните прошлое лето. Абаскалю предлагали играть с Мозесом справа в защите. В итоге Виктор травмировался, Хлусевич пошел на левый фланг, осиротевший без Айртона, а справа оказался хавбек Денисов. Слева рассчитывали на Рыбуса, но не заиграл. Ставка на Мевлю? Тоже мимо. Приглашение Дуарте? Пока аналогичный эффект, только сделка намного дороже. У «Спартака» словно солянка из футболистов. Игнатов мог заиграть в команде, которая солиднее работает позиционно, но Михаил не раскрылся на позиции Бакаева. Самого Зелимхана не получилось удержать, уехал в «Зенит», где не пригодился. Зобнину отчаянно искали идеального напарника, перебирая Умярова, Пруцева и Мартинса.

Результат поисков — у Абаскаля по-прежнему нет правильного опорника для его схем. А Бонгонда словно футболист, который ехал в «Краснодар» или ЦСКА , а очутится в «Спартаке». В случае с форвардом попасть проще, но зачем тогда подписывали Зиньковского? Есть еще лучший вопрос. Зачем отпустили Глушенкова? Воспитанник «Чертаново» тоже левша, который может смещаться в центр для ударов с правого фланга. Отдав нападающего «Крыльям Советов», столичный клуб еще и потерял деньги, не только 23-летнего игрока.

Как будут выглядеть управляющие «красно-белых», если Глушенков проведет следующий сезон успешнее, чем Бонгонда? «Спартаку» в первую очередь нужны свои Бускетс и Иньеста, надо учитывать возможность парочки продаж, а нашли лишь игрока в атаку, где пока не поставлена точка в отношениях с Зиньковским, Игнатовым, Бальде и Николсоном. Снова мечтают родить титулы из хаоса, как до смены владельцев.