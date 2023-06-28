В интернет-магазине «Манчестер Юнайтед» нет футболок с фамилией Гринвуда

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вчера, 10:47

В интернет-магазине «Манчестер Юнайтед» нет футболок с фамилией нападающего .

Ранее с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб решил провести внутреннее расследование. На данный момент футболист не работает с командой. Известно, что нападающий занимается индивидуально.