Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

В интернет-магазине «Манчестер Юнайтед» нет футболок с фамилией Гринвуда

вчера, 10:47

В интернет-магазине «Манчестер Юнайтед» нет футболок с фамилией нападающего Мэйсона Гринвуда.

Ранее с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб решил провести внутреннее расследование. На данный момент футболист не работает с командой. Известно, что нападающий занимается индивидуально.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сон и другие южнокорейские футболисты стали младше в Южной Корее
Сегодня, 13:56
В футболе появился запрещённый номер. Из-за него Буффона обвиняли в симпатиях к нацистам
Вчера, 14:58Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии7
Слухи«Реал» сохранит игровой номер 9 для Мбаппе
26 июня
Захарян не встречался с Федерацией футбола Армении
26 июня
Месси получил подарок от президента ПСЖ и передал его Неймару
25 июня
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау выпустит рэп-альбом
25 июня
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:34
Вот это поворот! Игрока исключили из состава и на официальном мерче нет с ним фамилии. Прям парадокс какой-то. ))
Как только Гриня получит доступ к общим тренировкам, сразу появится его фамилия на футболках. Дело пары дней.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 