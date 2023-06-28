В интернет-магазине «Манчестер Юнайтед» нет футболок с фамилией Гринвуда

В интернет-магазине «Манчестер Юнайтед» нет футболок с фамилией нападающего Мэйсона Гринвуда.
Ранее с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб решил провести внутреннее расследование. На данный момент футболист не работает с командой. Известно, что нападающий занимается индивидуально.
Как только Гриня получит доступ к общим тренировкам, сразу появится его фамилия на футболках. Дело пары дней.
Как только Гриня получит доступ к общим тренировкам, сразу появится его фамилия на футболках. Дело пары дней.