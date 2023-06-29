Сон и другие южнокорейские футболисты стали младше в Южной Корее

В Южной Корее вступил в силу закон, меняющий метод подсчёта возраста человека.
Ранее в стране применялась своя система, которая учитывала период беременности. Человек также становился старше ещё на один год каждое 1 января, даже если он появился на свет непосредственно перед этим днём. Позже было решено перейти к международному методу.
Таким образом, граждане страны стали на один-два года младше. Отмечается, что «Тоттенхэму», за который выступает форвард Сон Хын-Мин, не придётся вносить какие-либо изменения в связи с этим, так как клубу достаточно предоставить в АПЛ подтверждённую информацию о дате рождения, а не о возрасте игрока.
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