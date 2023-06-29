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Сон и другие южнокорейские футболисты стали младше в Южной Корее

вчера, 13:56

В Южной Корее вступил в силу закон, меняющий метод подсчёта возраста человека.

Ранее в стране применялась своя система, которая учитывала период беременности. Человек также становился старше ещё на один год каждое 1 января, даже если он появился на свет непосредственно перед этим днём. Позже было решено перейти к международному методу.

Таким образом, граждане страны стали на один-два года младше. Отмечается, что «Тоттенхэму», за который выступает форвард Сон Хын-Мин, не придётся вносить какие-либо изменения в связи с этим, так как клубу достаточно предоставить в АПЛ подтверждённую информацию о дате рождения, а не о возрасте игрока.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:58
Идиотизм какой-то, по другому не скажешь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:38
В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ СВОИ ПОГРЕМУШКИ...
ntx6946vh8c3
ntx6946vh8c3
вчера в 16:03
Дольше жить будут
bw8uqtc77bsk
bw8uqtc77bsk
вчера в 14:53
Ещё пара таких законов и Сон станет звездой корейской молодёжки
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:16
Добрый день.

"Нашел свое место!" - за этот комментарий.

Наказания выносятся после обнаружения нарушения.

Вопрос закрыт.
альсато
альсато
вчера в 14:10
открыли 69 америку))))..в Китае-день рождения празднуют-никогда ты народился, а когда тебя зачали))))...во 69, загадка для детей?...это не то, кто еврей-айболит или бармалей))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:06
Сами себе придумывают заморочки,создают видимость работы!
Гость
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