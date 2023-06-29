Сон и другие южнокорейские футболисты стали младше в Южной Корее

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вчера, 13:56

В Южной Корее вступил в силу закон, меняющий метод подсчёта возраста человека.

Ранее в стране применялась своя система, которая учитывала период беременности. Человек также становился старше ещё на один год каждое 1 января, даже если он появился на свет непосредственно перед этим днём. Позже было решено перейти к международному методу.