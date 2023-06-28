В футболе появился запрещённый номер. Из-за него Буффона обвиняли в симпатиях к нацистам

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вчера, 14:58

А белорусы давно просили не использовать сразу четыре номера.

Неонацисты «присвоили» себе числа

Когда человек использует комбинации «14» и «88», то в 99.999 % случаев прекрасно знает смысл. Массовая культура живет символами. Будь это свастика или другой знак всемирного зла. Но свастика часто запрещена, а числа отменить сложнее. Но «14» это отсылка к фразе одного из террористов правого толка, в ней было именно четырнадцать слов в оригинале. С «88» все еще проще, ведь «h» — восьмая буква алфавита. Прекрасно знаете нацистское приветствие в честь Гитлера. В оригинале оба слова начинаются на буквы «h».

С «18» и «28» ситуация немного другая. Не такие популярные маркеры для неонацистов. В первом случае нацисты зашифровали «Адольф Гитлер», а в числе «28» скрывается название одной из неонацистских группировок. Понятно, что все числа нельзя исключить. Но если видите комбинацию 14 и 88, то глупо доказывать, что ее использовали случайно. Поэтому в Италии запретили 88-й номер в футболе. Министр внутренних дел анонсировал масштабную кампанию по борьбе с нацизмом и антисемитизмом на футбольных стадионах.

В РПЛ не разрешат пронести на стадион баннер с числами «14» и «88». Многие посмеиваются над выбором итальянцев, но еще 12 лет назад в Белорусской федерации футбола рекомендовали футболистам не использовать названные выше номера. А тогда не все понимали значение, ведь Сергей Корниленко играл под 88-м номером в «Рубине». С четырнадцатым номером еще сложнее, ведь в футболе самая первая ассоциация – Кройф. Йохан изначально не играл под этим номером. Но однажды его напарник Мюрен потерял свою футболку.

Кройф отдал ему свою майку с девяткой, а себе выбрал одежду для запасного. В тот день «Аякс» обыграл ПСВ 1:0, а суеверный Йохан оставил четырнадцатый номер. В «Барселоне» правила Ла Лиги заставляли его носить «девятку», но в футбольной культуре четырнадцатый номер стал популярным. Тьерри Анри не выбрал себе этот номер из-за нацизма. Хаби Алонсо, Хендерсон и многие другие играли с теперь культовым числом. А вот 88-й – другая история, настолько далекие от единицы числа в футболе сравнительно недавно.

Буффону досталось за выбор номера

С детства в футболе, рано начал общаться с фанатами «Пармы», среди которых не только аполитичные люди. Рано познакомился с фанатами сборной Италии, а там разброс от анархистов до коммунистов, от нацистов до фашистов. И когда молодой голкипер играл под 88-м номером, то сразу получил обвинения в поддержке нацизма. Еврейская община Италии объяснила молодому голкиперу, что становится кумиром местным нацистов, поэтому Буффон принял решение поменять номер на 77. Боррьелло тоже критиковали за выбор этого номера в составе «Ромы».

Только Эрнанес из «Лацио» после перехода в «Интер» смог спокойно поиграть под 88-м номером, ведь у него была аргументация. Любимый восьмой номер был занят, поэтому полузащитник выбрал две восьмерки. Проблема в том, что сам по себе этот номер настолько необычный в футболе, что выбор в его пользу сразу вызывает прямые вопросы. Есть только одна категория игроков, которые могли взять этот номер и не получить обвинения – футболисты, рожденные в 88-м году. В Серии А это был Томас Ринкон из «Сампдории» до вылета нового команды тренера Пирло.

А вот хорвата Пашалича спрашивали, зачем заигрывает с нацистами из Хорватии и Италии? Символизм настолько банальный, что больше нельзя поступить, как Буффон, в мире без доступного всем интернета доказавший, что 88-й номер взял, поскольку увидел в нем четыре мяча. После травмы Джанлуиджи хотел «показать наличие яиц», как сам объяснил, вернуться с решительной игрой. Возможно, Буффон просто не сильно умный человек? В его карьере также было использование итальянского фашистского лозунга на футболке, за что тоже сразу досталось.

В футболе есть непопулярные номера

Во многих турнирах нельзя играть под номером «0», хотя марокканец Зеруали как-то выступал с «нулем» на спине в «Абердине». Также нельзя выбрать номер «01», как хотел Буффон. Тринадцатый номер считают несчастливым во многих странах. Два Мюллера, Баллак, Неста, Каладзе и Пак шли против системы суеверного футбола. Если пробежаться по составам японских клубов, то найдете футболистов, которые используют четвертый номер, но это число считается «плохим», ведь его иероглиф читается та же, как «смерть».

С этим суеверием в современной Японии и других странах Восточной Азии ведут борьбу. Ведь давно дошло до отсутствия четвертого этажа в больницах. Но суеверия остаются популярными. А если речь не о боязни «плохого числа», а о прямом намеке на нацизм, то лучше перестраховаться. Ведь правое течение стало сильнее по всему миру. В Ла Лиге был грандиозный скандал с расизмом, ведь случай Винисиуса на слуху, но хватало оскорблений других темнокожих игроков, которые попросту игнорировали и замалчивали.

В Италии фанаты «Наполи» поддерживали Кулибали после чужих оскорблений, но Балотелли и другие темнокожие футболисты слышали расистские ремарки сотни раз. Понятно, что в заголовок попадает только упоминание запрета 88-го номера. А на деле это комплекс мероприятий, взаимодействуют чиновники, полицейские, правозащитники, юристы и футбольные клубы. Нацизм опасен, проверено смертями миллионов людей. Фашизм опасен, убивал и убивает женщин и детей, не говоря о риске для мужчин.

Похвально решение показать отношение к неонацистам и неофашистам, которые попадаются среди футбольных болельщиков. Лучше играть на упреждение, ведь где подтираются законом – калечат людей. От запрета 88-го номера никто не пострадает. А после проведения всего комплекса мероприятий антисемитам, расистам и нацистам будет сложнее рекламировать взгляды на футбольных стадионах, как это делали некоторые фанаты «Ювентуса», оскорбляя Лукаку.