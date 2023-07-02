В «Динамо» вручили Личке розовый свитер

Главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке на пресс-конференции вручили розовый свитер с логотипом клуба.
Ранее чешский специалист регулярно носил розовый свитер в «Оренбурге».
Личка возглавил «бело-голубых» 22 июня.
Главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке на пресс-конференции вручили розовый свитер с логотипом клуба.
Ранее чешский специалист регулярно носил розовый свитер в «Оренбурге».
Личка возглавил «бело-голубых» 22 июня.
Это тоже динамовский, только вратарский. "Бело-синие" все срочно раскупили!))))
Это тоже динамовский, только вратарский. "Бело-синие" все срочно раскупили!))))
Молодцы !!!!!!!
Личка времён Оренбурга :
Молодцы !!!!!!!
Личка времён Оренбурга :
Кто нить подскажет?
Чрезвычайно странно....
Кто нить подскажет?
Чрезвычайно странно....