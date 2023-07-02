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В «Динамо» вручили Личке розовый свитер

вчера, 12:22

Главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке на пресс-конференции вручили розовый свитер с логотипом клуба.

Ранее чешский специалист регулярно носил розовый свитер в «Оренбурге».

Личка возглавил «бело-голубых» 22 июня.

В «Динамо» вручили Личке розовый свитер

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:41
Молодцы
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:38
Доброго Здоровья Варвар!
Это тоже динамовский, только вратарский. "Бело-синие" все срочно раскупили!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:08
Оригинально...остроумно...похвально...
Молодцы !!!!!!!

Личка времён Оренбурга :
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 14:07
Ярошик.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 13:36
А когда он успел перейти, а в Оренбурге кто?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:27
Почему именно розовый?
Кто нить подскажет?
Чрезвычайно странно....
ДСА
ДСА
вчера в 12:52
Бедняге что на одежду не хватает?
shlomo
shlomo
вчера в 12:48
Ну старый свой свитер он оставил в музее Оренбурга.... так что обновил гардероб...
Сварожич
Сварожич
вчера в 12:38
Не поможет она ему в Динамо.... зеленый нужно было дарить...:)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:34
Хватило ума не подарить ещё радужный свитер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:25
"На фарт", хотя логичнее было вручить "бело - голубой".
5w3srew2esk4
5w3srew2esk4
вчера в 12:24
Это розовая кофтачка на фарт
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