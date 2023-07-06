Сарри сообщил, что получал предложения из Саудовской Аравии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об интересе из Саудовской Аравии.
Честно говоря, я получил несколько предложений. На данный момент я счастлив в «Лацио», поэтому нет смысла говорить о деньгах. Если через несколько лет я перестану быть счастливым или мой контракт истечёт, то можно будет принять во внимание что-то такое на год или два. Я в двух часах езды от дома, так что у меня нет причин принимать эти предложения во внимание.
У специалиста действующий контракт с римским клубом до июня 2025 года. В прошлом сезоне «Лацио» впервые за 23 года попал в число двух лучших команд Серии А, заняв 2-е место.
Есть вариант - мало предложили.
Есть вариант - мало предложили.
Спорт просто напомнил о себе
Спорт просто напомнил о себе