Сарри сообщил, что получал предложения из Саудовской Аравии

Главный тренер «Лацио» рассказал об интересе из Саудовской Аравии.

Честно говоря, я получил несколько предложений. На данный момент я счастлив в «Лацио», поэтому нет смысла говорить о деньгах. Если через несколько лет я перестану быть счастливым или мой контракт истечёт, то можно будет принять во внимание что-то такое на год или два. Я в двух часах езды от дома, так что у меня нет причин принимать эти предложения во внимание.