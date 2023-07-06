Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Сарри сообщил, что получал предложения из Саудовской Аравии

сегодня, 00:52

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об интересе из Саудовской Аравии.

Честно говоря, я получил несколько предложений. На данный момент я счастлив в «Лацио», поэтому нет смысла говорить о деньгах. Если через несколько лет я перестану быть счастливым или мой контракт истечёт, то можно будет принять во внимание что-то такое на год или два. Я в двух часах езды от дома, так что у меня нет причин принимать эти предложения во внимание.

У специалиста действующий контракт с римским клубом до июня 2025 года. В прошлом сезоне «Лацио» впервые за 23 года попал в число двух лучших команд Серии А, заняв 2-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти выбрал Бразилию, Мбаппе запросил 240 млн евро. «Реал» без тренера и нападающих
Вчера, 13:04Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии9
СлухиАдольф Хюттер — новый главный тренер «Монако»
04 июля
СлухиПСЖ работает над расторжением контракта с Гальтье
04 июля
СлухиСтала известна дата, когда ПСЖ представит Луиса Энрике
03 июля
СлухиДжеррард возобновил переговоры с клубом из Саудовской Аравии
03 июля
СлухиКаннаваро возглавит турецкий клуб
01 июля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:12
предпоследний из могикан
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:31
Потом могут и не предложить,куй железо пока горячо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:42
Теперь это будет одним из показателей востребованности...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:27
Хорошо, что выбрал не деньги и футбол... удачи в Лацио!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:22
Привет Дружище!
Есть вариант - мало предложили.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:11
Не он один...
Спорт просто напомнил о себе
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:59
Лёгких денег там нет
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:57
Там сразу потребуют результат
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:51
Хороший тренер жалко в Челси мало поработал
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:59, ред.
Лацио для Сарри совсем не родной клуб, он там только с 2021 года.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:27
Здравый смысл и любовь к своей работе в родном клубе взяли верх над баблом 💰 💰 💰 !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 