Анчелотти выбрал Бразилию, Мбаппе запросил 240 млн евро. «Реал» без тренера и нападающих

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вчера, 13:04

И Хоселу не заменит Бензема.

Анчелотти – тренер «селесао»

Карло продолжит работать с Милитао, Родриго и Винисиусом, но есть нюанс. Официально объявлено, что тренер возглавит Бразилию на Кубке Америки через год. Ужасная новость для «Реала». Редко в истории футбола команды развивались, когда тренер наперед говорил об уходе. Не всем быть «Баварией» Хайнкеса. В клубе были недовольные работой Карло. И хотя часть игроков задобрили новыми контрактами, вряд ли требовательные футболисты «Реала» с радостью вспоминают прошлый сезон.

Проиграли «Барселоне» в чемпионате. Получили разгром от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Никаких тактических новшеств, никаких заявок, что Анчелотти готов провести идеальный прощальный сезон перед бразильской пенсией. При этом Карло зачем-то остается. Молодой Перес выгнал бы тренера, если бы тот провел переговоры с другой командой. Пусть этот ход напоминает о скандале, когда Лопетеги пошел в «Реал» из сборной Испании, но вряд ли Флорентино, плывущий по течению, прав.

Отдав обновляющийся «Реал» на год Анчелотти, президент оттягивает неизбежную развязку. И одновременно показывает собственную слабость. Перес не знает, кого лучше назначить главным тренером. Третий приход Зидана будет смотреться комично, хотя француз готов к работе. Ставки на Рауля и Хаби Алонсо опасные, ведь всегда можно нарваться на нового Солари вместо очередного Зидана.

Килиан Мбаппе – «узник денег»

В Вальдебебас – тренировочном комплексе «Реала», потенциальному новичку команды дали прозвище «Узник денег». В ПСЖ год назад Мбаппе остался из-за десятков миллионов евро. Доработать нынешний контракт, не подписывая новое соглашение, Килиан собирается тоже исключительно из-за огромных бонусов. Поэтому даже если парижане и Перес договорятся, то «Реалу» надо не просто отдать огромную сумму за сам трансфер нападающего, а еще и отстегнуть после переговоров с мамой игрока Файзой Ламари 240 миллионов самому Мбаппе.

Здесь не только бонус, но и зарплата, однако Килиан просит Переса повторить предложения шейхов. «Реалу» это не по карману, повторяется ошибка «Барселоны» с Месси – каталонцы до сих пор закрывают долги перед Лионелем по зарплате. Перес и так простил Мбаппе за предательство год назад, а теперь француз хочет, чтобы «Реал» ждал его целый сезон. При этом Анчелотти понятия не имеет, как ему встроить Мбаппе в игру команды, поскольку слева есть Винисиус. Вингер никуда не собирается уходить, ведь теперь у него в сборной и клубе де-факто один наставник. Карло, разумеется, будет следить за матчами Бразилии в ближайшее время.

Мбаппе надо менять позицию, но справа играл крайне редко, а в центре атаки ему не доверяли даже в сборной Франции. Параллельно Килиан испортил себе репутацию. Французы не оценили бездушное заявление парня о протестах. Мбаппе во всем белом на вечеринке с американскими знаменитостями, пока парни с его квартала – дети иммигрантов, устроили погромы. Человек из семьи африканцев не смог написать пару искренних предложений от души. Мбаппе – разочарование лета. А Перес разочаровал, что не ставит точку в этой саге.

Есть дыры в обороне и атаке

Мало кто поверил заявлению Флорентино, что трансферная кампания завершена после подписания Хоселу с Беллингемом. У «Реала» остаются слабые места в основе. Перес хочет навредить «Барселоне», перехватив атакующего Арду Гюлера, но важнее найти левого защитника. Если не клюнет Альфонсо Дэвис, то подумают об игре Алабы слева, но тогда нужен человек в центре обороны. Начо, хотя он теперь новый капитан команды, вряд ли потянет сезон в основе. Рюдигер тоже всю карьеру играл с перепадами формы. Но еще хуже ситуация в атаке.

Перес не был готов к уходу Бензема, поскольку пару месяцев назад не было еще никаких саудовских миллиардов в большом футболе. У «Реала» нет нападающего, ставка на Хоселу от отчаянья. Мбаппе теоретически может занять место в центре, но тогда другой вопрос. А кто будет в опорной зоне? Кроос и Модрич остались, Тчуамени и Камавинга не в твердой основе, но есть Беллингем. Не хватает одного места. Тренер Зидан мог перейти на «4-4-2» с ромбом в центре, настроив атаку с двумя нападающими – Мбаппе и Винисиусом, но у Анчелотти обычно другой почерк.

Крайне редко получается переждать, что «всё рассосется». «Реал» вряд ли станет исключением. Хочется, чтобы Беллингем заиграл, ведь у парнишки есть в арсенале фокусы Зидана, не только его номер. В интересах футбола, чтобы Мбаппе забыл на секунду о деньгах, пошел в «Реал» и думал только об игре, показав невероятный уровень. Анчелотти мог бы спасти лучший сезон Мбаппе в карьере. Но если у Килиана в голове только «бонус за лояльность» от шейхов, когда как раз не демонстрирует верность ПСЖ и хочет уйти бесплатно через год, то вряд ли нападающий порадует в Испании.

Для «Реала» уход Бензема, если не заиграют одновременно Беллингем и Мбаппе, обернется катастрофой. Достаточно конфликта внутри команды, чтобы «Мадрид» начал разваливаться. Кроос, Алаба и Куртуа легко могут поспорить с Анчелотти о тактике, а Модрич пожалеть, что отказался от приглашения в Саудовскую Аравию. У команды частенько случались скверные матчи в Ла Лиге, но всё перекрывала Лига чемпионов. Но теперь «Реал» не первый в очереди. И это одна из причин, почему тянет Мбаппе. Боится сделать главную ставку и проиграть.

Слишком много не развязанных узлов. И это еще слона в комнате предпочитают не вспоминать. Куртуа перекрывал потерю Каземиро, Рамоса и Варана. Но что будет с «Реалом» без Модрича и Крооса? Это их последний сезон. Вальверде, Беллингем и Тчуамени только на бумаге идеальное трио. Даже если Анчелотти оставит легенд Луку и Тони на лавке, чтобы молодые сыгрались, результат может разочаровать Переса. «Реал» откладывает на завтра то, что планировали сделать год назад – найти нового тренера и представить Мбаппе.