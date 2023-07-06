«Ливерпуль» хочет купить защитника молодёжной сборной Англии

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вчера, 12:46

«Ливерпуль» готовит предложение по покупке центрального защитника «Челси» и молодёжной сборной Англии . В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за «Брайтон энд Хоув Альбион».

Сообщается, что «чайки» тоже заинтересованы в подписании 20-летнего защитника и готовы заплатить за него рекордные 40 миллионов фунтов.

Эксперты отмечают, что Колуилл обладает отличным первым пасом и уверенно себя чувствует в верховой борьбе. В минувшем сезоне английской Премьер-Лиги он занял первое место по количеству передач вперёд.

В прошедшем сезоне на счету англичанина 24 матча, 2 голевых передачи и 1 жёлтая карточка. Ориентировочная стоимость Колуилла по Transfermarkt 30 миллионов евро.