Из-за проблем с Fan ID календарь «Рубина» в Премьер-Лиге может измениться

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вчера, 18:46

Расписание матчей «Рубина» в новом сезоне РПЛ может измениться из-за проблем с установкой системы для Fan ID. Казанский клуб может перенести первые домашние матчи первенства, которые должны состояться на «Ак Барс Арене».

«Рубин» на данный момент не установил на домашнем стадионе специальные турникеты для проверки паспортов болельщиков, клуб ожидает доставку соответствующего оборудования.

По этой причине поединки против «Оренбурга» во 2-м туре (30 июля) и «Спартака» в 3-м туре (5 августа) могут пройти на выезде.