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Из-за проблем с Fan ID календарь «Рубина» в Премьер-Лиге может измениться

вчера, 18:46

Расписание матчей «Рубина» в новом сезоне РПЛ может измениться из-за проблем с установкой системы для Fan ID. Казанский клуб может перенести первые домашние матчи первенства, которые должны состояться на «Ак Барс Арене».

«Рубин» на данный момент не установил на домашнем стадионе специальные турникеты для проверки паспортов болельщиков, клуб ожидает доставку соответствующего оборудования.

По этой причине поединки против «Оренбурга» во 2-м туре (30 июля) и «Спартака» в 3-м туре (5 августа) могут пройти на выезде.

Ранее РПЛ опубликовала точное расписание первых 7 туров нового сезона.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:07
«Рубин» на данный момент не установил на домашнем стадионе специальные турникеты для проверки паспортов болельщиков, клуб ожидает доставку соответствующего оборудования.
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это примерно так
Сп62
Сп62
вчера в 20:48
И здесь Fan ID поперёк дороги.
drug01
drug01
вчера в 19:56
Не успели посмотреть календарь уже поломка.....
ABir
ABir
вчера в 19:49
Чего там переносить матчи, сразу засчитывать технарь, деньги быстро найдутся
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:35
опять начинается хе...ня не понос так золотуха пусть так приходят зрители в Казани много не ходят и там таких уж диких фанатов нет
ДСА
ДСА
вчера в 19:12
Похоже денег на все не хватает, чем то нужно жертвовать.
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