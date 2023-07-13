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Президент «Лацио» ответил на вопрос о возможном уходе из команды Иммобиле

вчера, 17:12

Президент «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на слухи, связывающие нападающего Чиро Иммобиле с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

Мы не получали официальных предложений по Иммобиле. Чиро мне как сын, он не продается.

Лишь 50 миллионов евро могли бы заставить меня передумать... Но и в этом случае я не буду уверен.

Ранее сообщалось, что «орлы» интересуются лучшим бомбардиром Лиги 2.

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Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:47
А вот если предложат 60 лямов, то и родного сына продаст...:)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:52
"Чиро мне как сын, он не продается."

Вчера одного сына уже за 40 лямов толкнул арабам, причём, возможно, и продешевил.
Гость
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