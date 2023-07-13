Президент «Лацио» ответил на вопрос о возможном уходе из команды Иммобиле

Президент «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на слухи, связывающие нападающего Чиро Иммобиле с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.
Мы не получали официальных предложений по Иммобиле. Чиро мне как сын, он не продается.
Лишь 50 миллионов евро могли бы заставить меня передумать... Но и в этом случае я не буду уверен.
Ранее сообщалось, что «орлы» интересуются лучшим бомбардиром Лиги 2.
Вчера одного сына уже за 40 лямов толкнул арабам, причём, возможно, и продешевил.
Вчера одного сына уже за 40 лямов толкнул арабам, причём, возможно, и продешевил.