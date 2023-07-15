Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Деклан Райс — игрок «Арсенала»

вчера, 15:13

Полузащитник Деклан Райс перешёл из «Вест Хэма» в «Арсенал».

С игроком сборной Англии подписан долгосрочный контракт. Стоимость трансфера стала рекордной.

24-летний хавбек, перешедший в академию «молотобойцев» в 2014 году из системы «Челси», провёл за «Вест Хэм» в общей сложности 245 матчей, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Деклан Райс — игрок «Арсенала»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноАарон Рэмзи вернулся в клуб, в котором начинал карьеру
Сегодня, 00:31 Фото
ОфициальноМесси представлен в качестве игрока «Интер Майами»
Вчера, 21:28 Фото
Официально«Монако» объявил о подписании нового вратаря
Вчера, 11:34 Фото
Официально«Вест Хэм» объявил об уходе Райса за рекордную сумму
Вчера, 10:34
Официально«Брага» усилилась игроком сборной Уругвая
14 июля
ОфициальноЛоди — футболист «Марселя»
14 июля
Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 02:54
Артета не был бульдогом разрушителем,у него роль иная была,но конечно ему всегда не хватало звезд.
Grizly88
Grizly88 ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 00:48
Конечно забомбило и у меня, как и у фанатов Сити, Райс отличный опорник , любой болельщик захочет чтобы он перешел в их любимый клуб, переплатили или нет , конечно не дело фанатов, для фанатов главное чтобы он заиграл, Поздравляю вас фанатов Арсенала качественной покупкой, такого опорника да согласен с вами после Вейра вам не хватало, Джаки, Партий, Артеты , так и не решили этот вопрос, и наконец владельцы Арсенала поняли что надо тратить чтобы конкурировать с топ клубами, хорошее усиления под лч , и за место в четверке.
Elliada
Elliada ответ ars14 (раскрыть)
вчера в 23:12
Но АПЛ всё же проиграли. Если бы они всё время выигрывали, то чемпионат у Арсенала был бы в кармане. Значит, не всегда я ошибался
A.S.A
A.S.A ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:03
Ну, у нас скорее всего Парти уйдет, так что Райс будет играть на родной позиции
ars14
ars14 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:53
Надо было переходить к вечным неудачникам и бестрофейнику по имени Тоттенхем?))
ars14
ars14 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:52
Да хотя бы взять твои прогнозы к матчам Арсенала, как не напишешь что будет ничья, Арсенал выигрывает))
DXTK
DXTK
вчера в 22:48
Явно пошел в Арсенал за трофеями)))) ха-ха-ха.

PS Думал всегда что станет легендой ВХ, но он разочаровал меня, выбрал еще и Арсенал.
BDA8181
BDA8181 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:40
Главное чтобы место и роль подыскали ему. И будет вам счастье. Удачи Райсу и вам с ним.
Elliada
Elliada ответ ars14 (раскрыть)
вчера в 20:48
Ну и что из того, что я спрогнозировал, произошло наоборот?
Elliada
Elliada ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 20:47
Ливерпуль, Челси провалили сезон. Сейчас усилятся и будут претендентами. А еще есть МЮ и Тоттенхэм. Ну и Сити главный фаворит. Арсеналу будет несладко.
ars14
ars14 ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
Забей, он как не напишет,все происходит наоборот)) Теперь-то я на 100 % уверен, чтор канониры будут в четверке
Тристан
Тристан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:20
Даже не знаю что сказать от твоей категоричности..можешь пояснить, откуда такая уверенность? Или просто хотелка?
Elliada
Elliada ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 20:16
Более, чем уверен, что прошлый сезон Арсенала это случайность. В этом сезоне они даже не попадут в топ-4.
Тристан
Тристан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:11
Если бы не травма Парти и вынужденная игра в центре Жоржинье, Арсенал взял бы чемпионство. Последовали обидные ничьи и поражение от МС. Поэтому переплатили или нет, главное канониры закрыли проблемную зону очень качественным игроком, с этим спорить глупо.
Тристан
Тристан
вчера в 20:08, ред.
После беспроигрышного сезона в АПЛ с бульдогом Виера в центре Арсенал перестал вкладываться в опорную зону и как результат много лет мимо кассы. Как вспомню потуги канониров со всякими Кокленами, Фламини, Артетами (да простит меня коуч) или Гендузи в центре, становится дурно, даже Джака не оправдывал ожидания. Надеюсь с приходом подобного Виера бульдога Райса Арсенал оживет. Удачи канонирам, вижу у некоторых пуканы уже разрывает.
Elliada
Elliada ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 19:56
Грилиш помог выиграть требл.
Elliada
Elliada ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 19:56
Гюндоган был лидером Сити. Забивал важные голы и отдавал голевые передачи. Он был очень важным игроком. А Райса просто завысили цену, а Арсенал купился
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:34
Желаю удачи Райсу, можно было уходить еще в 2022 году.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:02
С топовым приобретением нас Канониры!
BDA8181
BDA8181 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:58
Да он по лучше того же турка немца будет, который в Барсу у вас ушёл.
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:56
Свершилось, и игрок успокоился и клуб будет наигрывать других игроков. Удачи и спасибо за всё.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:47
Удивляет руководство клуба, трансфер-то очень хороший, а такими, как раз они и не славились раньше. Неужели Артете удалось убедить владельцев вкладываться в долгосрочную перспективу?

Арсенал хорошо усиливается весомая заявка, на как минимум зону Лиги чемпионов будущего года. Хочется надеяться, что игра этого футболиста очень быстро заставить всех позабыть о сумме трансфера.
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:46
Переоценили игрока
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:39
Ну вот, Артете подписали игрока, которого он оооочень сильно хотел. Налеюсь Деклан принесет пользу нашему клубу, и цена в 105 млн£ не будет давить на него. Думаю каждый адекватный болельщик из любого клуба АПЛ был бы рад, если бы состав их команды пополнил такой игрок как Райс и даже болельщики МС не исключение, несмотря на то, что у них в составе есть Родри....
Добро пожаловать в команду,Райс!
Colchoneros
Colchoneros ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:03
За алкоголи Грилиша сколько Ман Сити выложил?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:03
Паспортист, бич РПЛ коснулся и АПЛ
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:55
Ну в Менеджере не плохие данные у него, я его за 75 млн евро купил, видать Арсенал переплатили 105 млн евро он не стоит.
makkie
makkie
вчера в 15:54
Очень большая сумма уплачена.
Весь вопрос, заиграет ли Райс в Арсенале?
Colchoneros
Colchoneros ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
вчера в 15:52
А твой реал за англичанена не переплотил?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:51
Максимум 85 дал!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 