Деклан Райс — игрок «Арсенала»

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вчера, 15:13

Полузащитник перешёл из «Вест Хэма» в «Арсенал».

С игроком сборной Англии подписан долгосрочный контракт. Стоимость трансфера стала рекордной.

24-летний хавбек, перешедший в академию «молотобойцев» в 2014 году из системы «Челси», провёл за «Вест Хэм» в общей сложности 245 матчей, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.