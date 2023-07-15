Деклан Райс — игрок «Арсенала»

Полузащитник Деклан Райс перешёл из «Вест Хэма» в «Арсенал».
С игроком сборной Англии подписан долгосрочный контракт. Стоимость трансфера стала рекордной.
24-летний хавбек, перешедший в академию «молотобойцев» в 2014 году из системы «Челси», провёл за «Вест Хэм» в общей сложности 245 матчей, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.
Добро пожаловать в команду,Райс!
Добро пожаловать в команду,Райс!
Арсенал хорошо усиливается весомая заявка, на как минимум зону Лиги чемпионов будущего года. Хочется надеяться, что игра этого футболиста очень быстро заставить всех позабыть о сумме трансфера.
Арсенал хорошо усиливается весомая заявка, на как минимум зону Лиги чемпионов будущего года. Хочется надеяться, что игра этого футболиста очень быстро заставить всех позабыть о сумме трансфера.