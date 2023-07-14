«Челси» нашёл другого Дрогба. В Лондоне давно устали от неудач нападающих

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вчера, 18:53

Оригинальная ставка от скаутов Почеттино.

Без центрфорварда не будет команды

Маурисио подняли на смех после заявления, что «Челси» — лучшая команда Англии последних 10-15 лет. «Манчестер Сити» поднялся за десятилетие, а у лондонцев наоборот хватало неудачных сезонов. Две победы в ЛЧ – солидные аргументы, но Боэли загнал новый клуб во вторую половину таблицы. После двенадцатого места пришлось позвать нового тренера и формировать иной подход к футболу, чем Почеттино и займется.

Но не получится ничего толкового, пока нет центрального нападающего, который подходит команде и тренеру. Обамеянг и Лукаку числятся на официальном сайте «Челси» в составе, но вряд ли стоит делать на них ставку. Да и появление в заявке новичков – Нкунку, который сыграет форварда в оттяжке, и центрального нападающего Джексона из «Вильярреала», красноречиво говорит о смене вектора. Хаверц и Пулишич ушли.

Мудрик и Нкунку могут играть под нападающим, а на острие подписали за солидные 37 миллионов евро нападающего сборной Сенегала Джексона. Но есть одна проблема. Год назад трансферная стоимость контракта Нико составляла 1 миллион евро, недавно у него не было голов в Ла Лиге. Снова кот в мешке от Боэли? Речь точно о переплате, но спешка вызвана тем, что Джексон заинтересовал не только скаутов «Челси».

Нападающим очень тяжело в «Челси»

В Гамбии, откуда Джексон родом, нет футбольных школ высокого уровня. Так что парень пришел в большой футбол после переезда в Сенегал в шестнадцать. При этом логично задаваться вопросом, сколько ему реально лет? Чиновники закрывают глаза на поддельные документы африканских футболистов. Николасу Джексону по паспорту 22 года, но выглядит он старше.

Похожий вопрос задавали себе в «Челси», подписывая 26-летнего по документам Дрогба. Дидье стал легендой «Челси», но после него черная полоса. Хотя кто только не приезжал. За 113 миллионов евро подписали Лукаку, самого дорогого футболиста в истории по сумме сделок. Ромелу даже со второй попытки за «Челси» не заиграл. Мората за 66 миллионов евро, Торрес за 58.5, Вернер за 53, Шевченко за 44, а Батшуайи за 39.

Все ставки мимо кассы. После Дрогба за «Челси» круто сыграл только Диего Коста, но провел в Лондоне лишь три сезона. Теперь его успешно заменит другой человек из Ла Лиги? Дрогба в возрасте Джексона был нападающим «Ле Мана» почти без голов. Даже в составе «Челси» у Дидье не было высокой результативности, что не мешало цепкому и выносливому футболисту идеально подходить команде с Лэмпардом и яркими вингерами.

Давно понятно, что «Челси» скорее подойдет необычный центральный нападающий, чем классические, вроде Лукаку, Игуаина и Мораты. Абрамович после Хассельбайнка перебирал звезд, приглашая Креспо, Муту, Анелька. А заиграл не звездный до приезда Дрогба. У Жиру и Торреса бывали удачные матчи в «Челси», но речь о «проклятой позиции». «Девятку» в самой команде считают несчастливым номером.

У Джексона есть парочка козырей

Семья Николаса голодала, парень четко понимал, что футбол это возможность выбраться из тотальной африканской нищеты. Сложная жизненная ситуация закалила характер. Но поскольку Джексон понятия не имел о тактике, то он до сих пор играет непредсказуемо для защитников. Скауты «Челси» точно в восторге, что форвард постоянно оказывается там, где его не ждут. У парня за один взрослый сезон много выходов один на один.

Также любительское прошлое научило Джексона тащить мяч. Бьет двумя ногами, может сыграть головой, ведь высокий парень, хотя не настолько физически крепкий, как Дрогба. По манере игры Джексон скорее напоминает Это’О. Ловкий нападающий с хорошим рывком. Крепко стоит на ногах, часто идет в отбор. Преступлением будет делать окончательные выводы, когда речь о звезде даже не одного сезона, а весеннего отрезка в Ла Лиге.

Но Николас заслуженно обратил на себе внимание скаутов «Челси». Вот только раскрывать таких необычных игроков проще в составах сыгранных и благополучных команд. Когда на горизонте АПЛ появляется очередной Трой Дини, которйы тоже поздно начал профессиональную карьеру, то нужна структура игры. Дрогба, которого учили во французских клубах, в «Марсель» попал со школой футбола. А вот Джексон порой как любитель.

Порой он передерживает мяч. «Бенфика» в него не поверила, но президенту «Вильярреала», который случайно оказался в Сенегале на благотворительной акции, рослый парень запомнился. Сами испанцы говорят, что Николас казался мужиком на фоне сверстников в юношеской команде. Еще один намек на то что вряд ли ему 22 года? Даже если так, парня неплохой подготовили в приличном испанском клубе.

Почеттино хочет выиграть в лотерею

Билет стоит 37 млн евро, но для Боэли это копейки. Вот только пугает, что у Джексона часто перепады в игре. Не заиграл в аренде в «Мирандесе», потом на дебютном отрезке в «Вильярреале». Голландец Данжума ушел в провальную аренду в «Тоттенхэм», а теперь в Лондон отправляют еще одного сырого футболиста, только в «Челси». Опыт игры на фланге мешает сенегальцу, у него такая же беда, как у Кейта из «Спартака» — нет четкой позиции.

Лишь Сетьен достучался до Джексона. Впрочем, Почеттино говорит на понятном футболисту языке. Мудрик, Стерлинг и Нкунку умеют выводить нападающих передачами один на один. Но проблема в самом «Челси», клуб не принимает центральных нападающих. Списывают неудачи на тренерскую чехарду, но скорее просто не нашли хладнокровного человека. Игуаин и Мората слишком много думали, как и Вернер, а стоило действовать и забивать.

Джексон подкупает наглостью и резкостью, но ему важно идеально дебютировать, не повторив судьбу Фофана, который отправился в аренду в «Унион». Если Николас начнет с голов в АПЛ , то может перезапустить целую команду, ведь у «Челси» породистый состав. Вот только Лэмпард и Поттер не подошли как наставники, а проблемы с адаптацией у многих новичков повлекли за собой звонкие поражения. «Челси» нужен кто-то с подходом Дрогба.

Ждут цепкого, жесткого и уверенного в себе нападающего. Говорят, Джексон такой, хотя у него странный стиль. Нового Дрогба точно не нашли, но может появиться другой подходящий африканец в основе. Это если Боэли после подписаний Джексона и Нкунку не пойдет за дорогим Влаховичем. Кадровое переедание не лучше кадрового голода в футболе. Почеттино пора наигрывать прочные связи, иначе в октябре прочитаете об его отставке.