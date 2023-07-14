Карасёв рассказал о том, как вёл себя Месси во время матчей за «Барселону»

Российский арбитр рассказал о поведении нападающего во время матчей.

Судья не раз работал на играх «Барселоны» с участием аргентинского форварда.

Часто ли Месси разговаривал с судьями? Вообще ни одного слова не сказал. Даже тембр голоса Лео не помню, потому что я особо от него и не слышал ничего. Месси запомнился своей игрой: мы три раза судили на «Камп Ноу», плюс я несколько раз смотрел на YouTube видео с камер, которые направлены только на него. Как он располагается, двигается. Человек же не всегда в игровой фазе — он где-то может стянуть на себя соперников, ходить в центре поля, а потом взорваться, открыться и забить. Это удалось посмотреть вживую пару раз. Впечатляет, конечно.