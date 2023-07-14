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Карасёв рассказал о том, как вёл себя Месси во время матчей за «Барселону»

вчера, 11:59

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о поведении нападающего Лионеля Месси во время матчей.

Судья не раз работал на играх «Барселоны» с участием аргентинского форварда.

Часто ли Месси разговаривал с судьями? Вообще ни одного слова не сказал. Даже тембр голоса Лео не помню, потому что я особо от него и не слышал ничего. Месси запомнился своей игрой: мы три раза судили на «Камп Ноу», плюс я несколько раз смотрел на YouTube видео с камер, которые направлены только на него. Как он располагается, двигается. Человек же не всегда в игровой фазе — он где-то может стянуть на себя соперников, ходить в центре поля, а потом взорваться, открыться и забить. Это удалось посмотреть вживую пару раз. Впечатляет, конечно.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:55
Карасев хороший арбитр повезло ему судить такие матчи
112910415
112910415
вчера в 12:46
интересная она, международная судейская жизнь !
drug01
drug01
вчера в 12:11
Такое мнение нашего арбитра только его красит и отметает многие сообщения
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 12:11
Даже не странно ,что допуск к судейству международных матчей осуществляется при условии свободного знания аглицкого...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:10
...зато голос Роналду я запомнил на всю жизнь! И его специфическое знание великорусского языка.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:10
даже странно просто он по русски не шпрехает
Гость
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