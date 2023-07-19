Рейндерс — футболист «Милана»

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сегодня, 18:52

Полузащитник АЗ перешёл в «Милан».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.

Стоимость трансфера оценивается в 19 миллионов евро, еще 4 млн являются бонусными.

Ранее стало известно, что «Милан» согласовал аренду нападающего «Вильярреала».