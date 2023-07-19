Рейндерс — футболист «Милана»

Полузащитник АЗ Тиджани Рейндерс перешёл в «Милан».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.
Стоимость трансфера оценивается в 19 миллионов евро, еще 4 млн являются бонусными.
Ранее стало известно, что «Милан» согласовал аренду нападающего «Вильярреала».
Он любит повозиться с мячом, и делает это очень хорошо. здорово разгоняет атаки через пас и может сам завершить атаку. Его стиль играть по всему полю от своей штрафной до чужой, настоящий бокс-ту-бокс.
Так что, повторюсь, если приживется в Италии, то болельщики Милана будут кайфовать от его игры!
Он любит повозиться с мячом, и делает это очень хорошо. здорово разгоняет атаки через пас и может сам завершить атаку. Его стиль играть по всему полю от своей штрафной до чужой, настоящий бокс-ту-бокс.
Так что, повторюсь, если приживется в Италии, то болельщики Милана будут кайфовать от его игры!