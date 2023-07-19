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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2023/2024

Рейндерс — футболист «Милана»

сегодня, 18:52

Полузащитник АЗ Тиджани Рейндерс перешёл в «Милан».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.

Стоимость трансфера оценивается в 19 миллионов евро, еще 4 млн являются бонусными.

Ранее стало известно, что «Милан» согласовал аренду нападающего «Вильярреала».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 21:43
С учётом всего да, недорого.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:27, ред.
Отличного игрока по меркам Эрадивизии подписал Милан. Если Рейндерс приживется в СерииА, то россонери получат шикарное усиление в центр поля! Тидж по манере игры напоминает смесь Беннасера и Тонали, т.к. одинаково успешно может сыграть как шестерку, так и восьмерку.

Он любит повозиться с мячом, и делает это очень хорошо. здорово разгоняет атаки через пас и может сам завершить атаку. Его стиль играть по всему полю от своей штрафной до чужой, настоящий бокс-ту-бокс.

Так что, повторюсь, если приживется в Италии, то болельщики Милана будут кайфовать от его игры!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:43
Он не на слуху, видимо давно вели его
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:41
Дёшево его взяли - Милан умеет считать деньги
sm22j7d68dpb
sm22j7d68dpb
сегодня в 19:21
Хороший игрок , если за него уже даёт такие деньги
Гость
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