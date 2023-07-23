«Ростов» одержал волевую победу над «Факелом».

«Ростов» обыграл «Факел» в матче 1-го тура РПЛ (2:1).
На 17-й минуте поединка Евгений Марков вывел воронежцев вперёд. Максим Осипенко на 39-й счёт сравнял. Гол Романа Тугарева на 56-й принёс хозяевам победу.
В следующем туре ростовчане сыграют дома с «Зенитом», а воронежцы примут у себя «Локомотив».
Еще важность этой победы в том, что это победа над прямейшим конкурентом в турнирной таблице, обе команды будут делать всё возможное, чтобы бороться за первую половину таблицы. При всей любви к Ростову, объективно они не способны повторить результат прошлого сезона, а концовка того сезона это доказала. Да и я говорю "концовка сезона", а было-то это полтора месяца назад, по меркам сезона - только что.
С победой!
Еще важность этой победы в том, что это победа над прямейшим конкурентом в турнирной таблице, обе команды будут делать всё возможное, чтобы бороться за первую половину таблицы. При всей любви к Ростову, объективно они не способны повторить результат прошлого сезона, а концовка того сезона это доказала. Да и я говорю "концовка сезона", а было-то это полтора месяца назад, по меркам сезона - только что.
С победой!
Многие называют поражение ДИНАМО- сенсационным. Я так не считаю. Несбалансированная команда, с новым ГТ, с отсутствием надежной защиты как таковой, фактически, с неясными перспективами в атаке и полузащите. Краснодар- укомплектованная команда, играющая в комбинационный, изящный футбол. При этом- техничная полузащита и атака, надежный вратарь. Всего этого- у ДИНАМО нет.
А вот по поводу Самары, можно будет определенные выводы делать после игры с ДИНАМО. То-есть, в тренерских способностях Осинькина я не сомневаюсь, просто, хочется увидеть главную идею его игры и насколько она убедительна. У Ахмата есть потенциал и немалый, но сразу три ведущих футболиста выбыли из игры- фактически, весь центр поля.
Твои расклады весьма интересны, но посмотрим, что тур грядущий нам готовит...
А пока- болельщиков Ростова с победой! К сожалению не имею представления об игре- не видел матч целиком.
Многие называют поражение ДИНАМО- сенсационным. Я так не считаю. Несбалансированная команда, с новым ГТ, с отсутствием надежной защиты как таковой, фактически, с неясными перспективами в атаке и полузащите. Краснодар- укомплектованная команда, играющая в комбинационный, изящный футбол. При этом- техничная полузащита и атака, надежный вратарь. Всего этого- у ДИНАМО нет.
А вот по поводу Самары, можно будет определенные выводы делать после игры с ДИНАМО. То-есть, в тренерских способностях Осинькина я не сомневаюсь, просто, хочется увидеть главную идею его игры и насколько она убедительна. У Ахмата есть потенциал и немалый, но сразу три ведущих футболиста выбыли из игры- фактически, весь центр поля.
Твои расклады весьма интересны, но посмотрим, что тур грядущий нам готовит...
А пока- болельщиков Ростова с победой! К сожалению не имею представления об игре- не видел матч целиком.