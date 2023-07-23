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«Ростов» одержал волевую победу над «Факелом»

сегодня, 21:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Ростов» обыграл «Факел» в матче 1-го тура РПЛ (2:1).

На 17-й минуте поединка Евгений Марков вывел воронежцев вперёд. Максим Осипенко на 39-й счёт сравнял. Гол Романа Тугарева на 56-й принёс хозяевам победу.

В следующем туре ростовчане сыграют дома с «Зенитом», а воронежцы примут у себя «Локомотив».

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 23:20
Мой юный Друг, тебя- с победой, лично!!!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 23:14
Всех болел Ростова с Победой!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:09, ред.
Толя, если позволишь- пару слов выскажу, исходя из собственного мнения.
Многие называют поражение ДИНАМО- сенсационным. Я так не считаю. Несбалансированная команда, с новым ГТ, с отсутствием надежной защиты как таковой, фактически, с неясными перспективами в атаке и полузащите. Краснодар- укомплектованная команда, играющая в комбинационный, изящный футбол. При этом- техничная полузащита и атака, надежный вратарь. Всего этого- у ДИНАМО нет.

А вот по поводу Самары, можно будет определенные выводы делать после игры с ДИНАМО. То-есть, в тренерских способностях Осинькина я не сомневаюсь, просто, хочется увидеть главную идею его игры и насколько она убедительна. У Ахмата есть потенциал и немалый, но сразу три ведущих футболиста выбыли из игры- фактически, весь центр поля.

Твои расклады весьма интересны, но посмотрим, что тур грядущий нам готовит...
А пока- болельщиков Ростова с победой! К сожалению не имею представления об игре- не видел матч целиком.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:45
Я не только верю, но и симпатизирую своим землякам Факелу. В Воронеже прошло мое детство. Но суровые реалии таковы, что кроме волевого начала, а оно у Факела есть, нужны еще кадры. С этим похуже. Но буду рад ошибится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:41
Урал и КС будет на 10-12 месте. А ниже Балтика, НН, Факел. С учетом составов. Лидеров не назову, возможны варианты.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:36
Давай немного с другой стороны зайдем. Как думаешь, какая будет четверка зоны вылета-стыков? Я вижу на вылет Балтику, Крылья, Пари и Урал. расположение мест не назову, но они для меня конкуренты. Следующая четверка, с 8 по 12 для меня - Факел, Сочи, Ахмат и Ростов. Опять же, это не по порядку, по мере того, как вспомнил. Первая четверка для меня Краснодар, Зенит, Спартак и ЦСКА, хочется видеть борьбу, Зенит вроде теряет легионеров, шанс для конкурентов. Ну, а Локо, Рубин, Динамо и Оренбург - за медали не поборются, еврокубков нет. Может, удивят чем-то
Viollator
Viollator
сегодня в 22:35
Пора в KalevaTallin
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:22
«Ростов» одержал волевую победу над «Факелом».
Всех болельщиков Ростсельмаша с Победой !
Надо отдать должное и соперникам из Форонежа , которые достойно сражались и первыми открыли счёт в этом противостоянии . Матч конечно же оказался очень интересным и в то же время очень тяжёлым для обеих команд . Тем более что для команды хозяев поля которые пропустили мяч в свои ворота уже в первой половине первого тайма , пришлось искать счастье уже у чужих ворот и как-то исправить создавшуюся ситуацию. И уже на 39-ой минуте Осипенко сравнял счёт . Пошла очень тяжёлая и равная игра для обеих команд , да и статистика этого матча тому яркое подтверждение . Матч шёл до ошибки одной из команд и уже во втором тайме удача пришла к хозяевам поля ударом Тугарева ,который и привёл подопечных Валерия Карпина к Победе . Классный получился первый тур российской Премьер-Лиги, все матчи оказались очень интересными . Ждём продолжения банкета !
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 22:22
С победой!!! Дальше,будет больше!!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:22
Они показали хорошую игру, поражения не заслужили, бились до конца. Я в них верю) они еще себя покажут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:18
Факел - "прямейший" конкурент Ростова ? Ты не ошибся?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:17, ред.
Это какую же волю надо иметь, чтоб победить Факел! Ни мастерство, ни физику, а именно ВОЛЮ!
Ну и кто тут поспорит, что Валера Гёргич реально рулит ?! (
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:16, ред.
Итак 1 тур позади. Коротко впечатления по итогам всех игр. В игре Динамо -Краснодар выглядел предпочтительнее, но судить об их перспективах трудно из-за очевидных проблем Динамо в защите. Далее. Хотя Урал и выиграл заслуженно, у ЦСКА очевидный кадровый голод. Поживем увидим. В игре НН с Зенитом совсем не ясно как бы пошла игра без удаления. НН умеет упираться как в игре со Спартаком, когда они 0:0 сыграли. Локо маленько недооценил Рубин, хотя Казать играла симпатично. КС приятно удивили, но Ахмат может усилить игру. Спартак играл без защиты с Оренбургом. Решат проблему обороны будет все Окей. Ростов как обычно хорошо мотивирован и организован. Факелу будет в сезоне трудно. И , наконец Балтике будет очень трудно остаться в РПЛ. Очень коротко, моё личное мнение.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 22:12
Можно поздравить с беспенальтевой победой.Чистый ипон!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:09
Следующий матч будет очень крут! Два лидера между собой...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:08, ред.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счёт в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом».

Игрок отличился на 39-й минуте встречи.

«Ростов» забил 1000-й гол в чемпионатах России

Романа Тугарева на 56-й принёс хозяевам победу.
забил 1001 гол фк "Ростов" прямо 1000 и 1 ночь
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:06
Ростовчан с победой!
Воронеж, не унывать, верим, болеем и за вас!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 22:05, ред.
Важная волевая победа. Реванш за концовку прошлого сезона. Учитывая, что Ростов не смог вывести на поле новичков команды, им повезло. Игра была плюс минус равная, а в концовке спас голкипер в ситуации, когда Факел мог зарабатывать ничью.

Еще важность этой победы в том, что это победа над прямейшим конкурентом в турнирной таблице, обе команды будут делать всё возможное, чтобы бороться за первую половину таблицы. При всей любви к Ростову, объективно они не способны повторить результат прошлого сезона, а концовка того сезона это доказала. Да и я говорю "концовка сезона", а было-то это полтора месяца назад, по меркам сезона - только что.

С победой!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:00
С Победой Земляки!!!
Гость
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