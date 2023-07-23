«Ростов» одержал волевую победу над «Факелом».

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сегодня, 21:58

«Ростов» обыграл «Факел» в матче 1-го тура РПЛ (2:1).

На 17-й минуте поединка Евгений Марков вывел воронежцев вперёд. Максим Осипенко на 39-й счёт сравнял. Гол Романа Тугарева на 56-й принёс хозяевам победу.

В следующем туре ростовчане сыграют дома с «Зенитом», а воронежцы примут у себя «Локомотив».