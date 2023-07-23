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Сборная России выиграла первый в истории Кубок Наций по пляжному футболу

сегодня, 17:12

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Ирана в матче 3-го тура Кубка Наций (4:3).

На 3-й минуте Алексей Макаров открыл счёт, а уже на 4-й подопечные Михаила Лихачёва удвоили преимущество после автогола Али Миршекари. На 12-й иранцы отквитали один мяч усилиями Сейедмахди Мирджалили. На 15-й Остап Фёдоров забил 3-й гол россиян. Мохаммад Мохтари на 17-й записал на свой счёт 2-й мяч сборной Ирана. На 32-й Мохаммад Масумизаде восстановил равенство на табло, а Макаров на 35-й оформил дубль, принеся российской команде победу.

Россия набрала 9 очков и выиграла первый в истории Кубок Наций.

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Источник: soccer.ru
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Сварожич
Сварожич
сегодня в 17:14
Ну хоть где то мы можем порадоваться за нашу сборную. Поздравляю!
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