«Спартак» в добавленное время вырвал победу в матче с «Оренбургом»

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сегодня, 19:29

«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ (3:2).

На 45+1-й минуте Виктор Мозес вывел «красно-белых» вперёд. На 51-й южноуральцы отыгрались — голом отметился Дмитрий Воробьёв. Сесар Флорентин на 67-й забил 2-й мяч гостей. Даниил Хлусевич на 76-й сравнял счёт. На 90+1-й Хлусевич оформил дубль.

В следующем туре «Спартак» дома примет «Балтику», а «Оренбург» в гостях сыграет с «Рубином».