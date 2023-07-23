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«Спартак» в добавленное время вырвал победу в матче с «Оренбургом»

сегодня, 19:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ (3:2).

На 45+1-й минуте Виктор Мозес вывел «красно-белых» вперёд. На 51-й южноуральцы отыгрались — голом отметился Дмитрий Воробьёв. Сесар Флорентин на 67-й забил 2-й мяч гостей. Даниил Хлусевич на 76-й сравнял счёт. На 90+1-й Хлусевич оформил дубль.

В следующем туре «Спартак» дома примет «Балтику», а «Оренбург» в гостях сыграет с «Рубином».

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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21 июля
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Все комментарии
yrqkwqd383cj
yrqkwqd383cj
сегодня в 20:24
Промес 8, свой выход один на один не использовал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:23
Эх...Гильермо....
В основное время....дома....так и не смог переиграть команду уступающую в 5 раз по стоимости состава....
Ярошику респект....не дал таки подняться Спартаку выше Зенита в таблице....
Ежик 18
Ежик 18 ответ Serious94 (раскрыть)
сегодня в 20:19
    Mdtrgft33
    Mdtrgft33
    сегодня в 20:18
      протон
      протон ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 20:10
      Молодцы, кое-как вывезли ,но с защитой надо что-то решать. трансферы не прошли с топовыми защитниками ,а других вариантов, видимо, нет. Поэтому играть в этом сезоне мы будем либо на валидоле, либо с Божьей помощью. На Спартак любая команда настраивается как на последний матч
      stanichnik
      stanichnik
      сегодня в 20:10
      Друзей-болельщиков из красно-белого лагеря с победой любимой команды!
      Спасибо футболистам обоих клубов порадовали забитыми голами.
      протон
      протон
      сегодня в 20:08
      Спартак хорош, вытащил трудную игру против отличного соперника. Крутой матч, Спартак полностью заслужил эту победу. Поздравляю с началом нового чемпионата! Бонгонда очень хорош, замены Абаскаля сыграли
      lotsman
      lotsman
      сегодня в 20:08
      Матч получился очень зрелищным, боевым. Пожалуй самый зрелищный матч тура.
      abuefftagir
      abuefftagir
      сегодня в 20:04
      С победой лучший клуб России, ну не может Спартак без волидола,это что-то с чем-то. Повезло с голами ,особенно с первым голом Хлусевича,Промес вообще мёртвый, когда Медина выйдет вместо Мелешина,и увидим хорошую картинку. Чудовищные ошибки в обороне,так не должно быть..Оренбург молодцы, прекрасно выходили с обороны в атаку..
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      сегодня в 20:02
      Победа на классе, без сарказма, с уважением к сопернику
      Варвар7
      Варвар7 ответ Алексей Коротеев (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 19:59
      Получается - это запах победы! !!!!!)))
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:57
      Со Спартаком скучно не будет!
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Алексей Коротеев (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 19:55
      Ради такой игры пожертвовать курицей почетно)))
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      сегодня в 19:53
      Просто поздравлю вменяемых болельщиков любимого соперника с удачным завершением матча и победой.
      Capral
      Capral
      сегодня в 19:51
      Неужели никто не видит, что второй год подряд, Спартак совершает одни и теже ошибки? Абаскаль не видит очевидных вещей. У него постоянно проваливается центр поля, соперник убегает в контратаки, а тренер не делает выводы. Футбол Абаскаля- стихийный, в нем нет тренерской мысли, команда играет исключительно за счет индивидуально сильных футболистов. Единого ансамбля в Спартаке нет. Повезло, что соперник слабый, который и в прошлом сезоне пропускал больше других. Спартак не умеет играть в линию, защита команды не обучена грамотно играть в защите. И это не следствие индивидуальных ошибок отдельных игроков или просто слабых футболистов как в ДИНАМО! Нет, это- тренерский стиль КБ, который уже второй год подряд повторяет аналогичные ошибки!

      Да, отсутствие Джикии ослабило ЦЗ, а отсутствие Соболева обеднило атаку, всё верно. Но, как я уже отмечал, ошибки КБ в защите- КОМПЛЕКСНЫЕ, это ошибки не частного характера!!! Спартак победил команду- исключительно на классе, но которая, в защите- выглядит еще хуже, чем Спартак! Никогда не считал Абаскаля сильным тренером, не считаю его сильным и сейчас. Если выводы ГТ не сделает, не стабилизирует взаимодействия позиций в команде, Спартак ждут крупные неприятности... Я с большой симпатией и уважением отношусь к Спартаку и его болельщикам, но невозможно не видеть очевидного.

      Спартак с победой! Но выводы, надо делать уже сейчас!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      сегодня в 19:49, ред.
      всех КБ с победой!!! снова концовка- валидол! Хлусевич умудрился сделать дубль, а забей в первом тайме оформил бы хет - трик😂 ( Даниил конечно прибавил в культуре паса и в игре в одно касание, но удары по воротам у него как были корявые так и остались. в первом голе Хлесевича помог небольшой рикошет от ноги защитника оренбурга, а так вратарь пуховика взял бы круглого, а во втором просто киппер оренбурга наложал и мяч прокатился у него под мышкой после того как Хлусевич с убойной позиции не удачно пробил по воротам соперника(( самое главное, что забил и сегодня Даниил наш красно - белый герой и его игра впереди сегодня сильно порадовала)...ну и наобрезал Хлуст сегодня в своём стиле на пару игр вперёд. сегодня справа в обороне понравился Денисов, хорошая у него скорость, принимал верные решения и не плохо поддерживал атаки Спартака. Бангонга усилит команду 100%, нам на руку, что новичок разыгрывает стандартные положения и кстати пробивает пенальти. Мелёшин снова запорол свой момент, за Пашку мы все переживаем, он очень старается, но пока он больше " бой бой" чем нападающий Спартака. Максименко в своём стиле, на основного вратаря Саша ещё не натренеровал выходы из ворот и игру ногами. дальше дома балтика и хороший шанс удачно стартовать в новом сезоне, в середине следующей недели игра на кубок в Краснодаре. быкы понравились против динамо и ждём атакующую рубку не хуже чем увидели сегодня с оренбургом. вперёд Спартак!!!
      Serious94
      Serious94
      сегодня в 19:47
      Странно ,что Спартак не обо76ся в первом матче.
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 19:44
      Вы сколько сможете, мы сколько захотим)...
      С первой волевой победой Спартак!...
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 19:44
      Ну что сказать матч огонь! Индеец все лучше в защите. Бонгонда-в старт железно на фланг-уровень чувствуется сразу. Мелешин при всем уважении тянет атаку вниз и это очевидно. Бальде в основе а не Мелешина с первых минут ставить. центр сегодня невнятный. Ну Хлусевич дал дрозда сегодня! С победой и ждем Соболя с Джикией! Супер Матч!
      Просто пенсионер
      Просто пенсионер
      сегодня в 19:43
      Пока самый забавный матч тура. Такой дворовый футбол всегда интересно смотреть. Спасибо обеим командам.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 19:41
      Поздравляю болельщиков Спартака с победой
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 19:41
      Буде краток. Макс с победой!
      makkie
      makkie
      сегодня в 19:40
      Уфффф, супер-валидольный матч!

      Всех КБ с победой, но казалось, что корячится поражение. Я в приятном шоке. Хотя оба гола Хлусевича не без доли везения случились. Но главное они случились!

      Выводы очень краткие:

      1) Игра в защите - очень слабо. Понятно, почему Абаскаль ищет ЦЗ высокого уровня. С Дуарте каши не сваришь, хотя по нарезкам он нравился (я ошибался).
      2) Мелёшину рано в основу. Ждём Соболева и Шамара.
      3) Бонгонда оставил приятные впечатления - обострял, убегал, пасовал. Собственно, в дебютном матче сразу голевая. Молодец, должен играть в основе теперь!
      4) А вот Промес разочаровал. Многие действия невпопад, и несмотря на голевую передачу на Мозеса - провёл неудачная матч, а стандарты в исполнении Квинси уже неинтересно смотреть, ибо 90% в молоко(
      5) Абаскаль угадал с заменами - и Тео, и Умяров, и Игнатов усилили игру и помогли забить два гола.

      Взяли важные 3 очка на старте сезоне, идём дальше.
      И ждём трансферов на вход!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 19:40
      Спартак - единственная московская команда, которая выиграла в первом туре!
      Spartak_56
      Spartak_56
      сегодня в 19:39
      Спартачи с победой , Оренбург тоже хорош , многим нервы попортит , я сам с Оренбурга !!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 19:38
      В атаке очень симпатично смотрятся, особенно латиносы. А в защите, мягко говоря. непочатый край работы. Хорошо, что Ярошик не стал из Оренбурга делать автобус.
      galeevae
      galeevae
      сегодня в 19:37
      Всех красно-белых с первой победой! Особенно рад за Хлусевича, наконец-то парень забил.
      TheBoLt
      TheBoLt
      сегодня в 19:37, ред.
      Оренбург сражался достойно, практически равная игра, но Спартак был чуточку лучше. счет на табло четко отражает то, насколько "чуточку" Спартак заслужил три очка. Победа заслуженная, но Оренбург не заслуживает поражения.

      Завидую болельщикам на стадионе, команды полностью отработали цену за билеты, игра по зрелищности и напряжению не уступит даже противостоянию с ЦСКА или Зенитом.

      Еще хочется отметить уже знаменитую Спартаковскую тему - пропускать с контратаки после угловых, надо исправляться. С победой, Спартак, а Оренбург - так держать, прекрасная игра
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 19:36
      Всех нас Спартаковцев с валидольной Победой...!!!
      Единственный Московский клуб , который одержал победу в первом туре
      Джиперс Криперс
      Джиперс Криперс
      сегодня в 19:36
      Оренбург сыграл нормально, не смотря на уход Лички. А Спартак с победой!
      Гость
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