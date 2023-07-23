«Спартак» в добавленное время вырвал победу в матче с «Оренбургом»

«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ (3:2).
На 45+1-й минуте Виктор Мозес вывел «красно-белых» вперёд. На 51-й южноуральцы отыгрались — голом отметился Дмитрий Воробьёв. Сесар Флорентин на 67-й забил 2-й мяч гостей. Даниил Хлусевич на 76-й сравнял счёт. На 90+1-й Хлусевич оформил дубль.
В следующем туре «Спартак» дома примет «Балтику», а «Оренбург» в гостях сыграет с «Рубином».
Всех КБ с победой, но казалось, что корячится поражение. Я в приятном шоке. Хотя оба гола Хлусевича не без доли везения случились. Но главное они случились!
Выводы очень краткие:
1) Игра в защите - очень слабо. Понятно, почему Абаскаль ищет ЦЗ высокого уровня. С Дуарте каши не сваришь, хотя по нарезкам он нравился (я ошибался).
2) Мелёшину рано в основу. Ждём Соболева и Шамара.
3) Бонгонда оставил приятные впечатления - обострял, убегал, пасовал. Собственно, в дебютном матче сразу голевая. Молодец, должен играть в основе теперь!
4) А вот Промес разочаровал. Многие действия невпопад, и несмотря на голевую передачу на Мозеса - провёл неудачная матч, а стандарты в исполнении Квинси уже неинтересно смотреть, ибо 90% в молоко(
5) Абаскаль угадал с заменами - и Тео, и Умяров, и Игнатов усилили игру и помогли забить два гола.
Взяли важные 3 очка на старте сезоне, идём дальше.
И ждём трансферов на вход!
Всех КБ с победой, но казалось, что корячится поражение. Я в приятном шоке. Хотя оба гола Хлусевича не без доли везения случились. Но главное они случились!
Выводы очень краткие:
1) Игра в защите - очень слабо. Понятно, почему Абаскаль ищет ЦЗ высокого уровня. С Дуарте каши не сваришь, хотя по нарезкам он нравился (я ошибался).
2) Мелёшину рано в основу. Ждём Соболева и Шамара.
3) Бонгонда оставил приятные впечатления - обострял, убегал, пасовал. Собственно, в дебютном матче сразу голевая. Молодец, должен играть в основе теперь!
4) А вот Промес разочаровал. Многие действия невпопад, и несмотря на голевую передачу на Мозеса - провёл неудачная матч, а стандарты в исполнении Квинси уже неинтересно смотреть, ибо 90% в молоко(
5) Абаскаль угадал с заменами - и Тео, и Умяров, и Игнатов усилили игру и помогли забить два гола.
Взяли важные 3 очка на старте сезоне, идём дальше.
И ждём трансферов на вход!
Да, отсутствие Джикии ослабило ЦЗ, а отсутствие Соболева обеднило атаку, всё верно. Но, как я уже отмечал, ошибки КБ в защите- КОМПЛЕКСНЫЕ, это ошибки не частного характера!!! Спартак победил команду- исключительно на классе, но которая, в защите- выглядит еще хуже, чем Спартак! Никогда не считал Абаскаля сильным тренером, не считаю его сильным и сейчас. Если выводы ГТ не сделает, не стабилизирует взаимодействия позиций в команде, Спартак ждут крупные неприятности... Я с большой симпатией и уважением отношусь к Спартаку и его болельщикам, но невозможно не видеть очевидного.
Спартак с победой! Но выводы, надо делать уже сейчас!
Да, отсутствие Джикии ослабило ЦЗ, а отсутствие Соболева обеднило атаку, всё верно. Но, как я уже отмечал, ошибки КБ в защите- КОМПЛЕКСНЫЕ, это ошибки не частного характера!!! Спартак победил команду- исключительно на классе, но которая, в защите- выглядит еще хуже, чем Спартак! Никогда не считал Абаскаля сильным тренером, не считаю его сильным и сейчас. Если выводы ГТ не сделает, не стабилизирует взаимодействия позиций в команде, Спартак ждут крупные неприятности... Я с большой симпатией и уважением отношусь к Спартаку и его болельщикам, но невозможно не видеть очевидного.
Спартак с победой! Но выводы, надо делать уже сейчас!