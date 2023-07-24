«Аль-Хиляль» предложил Мбаппе однолетний контракт на 700 млн евро

«Аль-Хиляль» готов заплатить 300 млн евро за трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным источника, саудовский клуб предложил форварду однолетний контракт с зарплатой в 700 млн евро.
Согласно условиям сделки, летом 2024 года Мбаппе сможет бесплатно перейти в «Реал».
58,33 млн в месяц;
13,3 млн в неделю;
1,9 млн в день;
79 900 в час;
1332 евро в минуту;
22 евро в секунду.
Так и хочется спросить, Килиан, ты еще в Париже или уже в Эр-Рияде?!.
58,33 млн в месяц;
13,3 млн в неделю;
1,9 млн в день;
79 900 в час;
1332 евро в минуту;
22 евро в секунду.
Так и хочется спросить, Килиан, ты еще в Париже или уже в Эр-Рияде?!.