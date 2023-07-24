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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Аль-Хиляль» предложил Мбаппе однолетний контракт на 700 млн евро

сегодня, 14:15

«Аль-Хиляль» готов заплатить 300 млн евро за трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным источника, саудовский клуб предложил форварду однолетний контракт с зарплатой в 700 млн евро.

Согласно условиям сделки, летом 2024 года Мбаппе сможет бесплатно перейти в «Реал».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:37
это то что ему нужно тогда зачем им Малком?
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 14:37
Красава.. Может тачку взять и хату без кредитов.
112910415
112910415
сегодня в 14:36
что ж, сопротивление невозможно )
cska1948
cska1948
сегодня в 14:33
Скорее всего на планете Земля нет такого человека, который за ОДИН год заработал 700 миллионов евро. У Мбаппе есть шанс стать ЕДИНСТВЕННЫМ и неповторимым.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:31
1 час назад -было 300 лямов ,сейчас 700 лямов ,к вечеру дойдёт до 1 миллиарда!Смех да и только!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:28
Этого просто не может быть. Просто безумие какое то. Это футбол?
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 14:24
С этим что-то надо делать,это край уже.Как можно давать почти лярд зарплаты???всё это до добра не доведет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:18
700 миллионов евро за один сезон. Или так:

58,33 млн в месяц;

13,3 млн в неделю;

1,9 млн в день;

79 900 в час;

1332 евро в минуту;

22 евро в секунду.

Так и хочется спросить, Килиан, ты еще в Париже или уже в Эр-Рияде?!.
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