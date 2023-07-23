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Икарди перешёл в «Галатасарай»

вчера, 23:59

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди стал игроком «Галатасарая».

По информации источника, контракт с футболистом подписан до июня 2026 года. Сумма трансфера — 10 млн евро.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за турецкий клуб на правах аренды.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
Да увел он чужую жену, и эта жена загубила его карьеру, хотела большую зарплату и жить в Париже, именно она подтолкнула его на переход в Псж, не зря Месси выгнал его из сборной
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:27
Ванда загубила его карьеру, а жаль какие надежды подавал раньше
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
ИМХО.
Тут не в турецком чемпионате дело, а в том, что нет рядом с ним человека, способного раскрыть ему глаза на очевидные вещи.

Его сегодняшняя футбольная деятельность напоминает мне талантливого учёного, которому дали гов....нный микроскоп и он пытается сквозь него чёто там рассмотреть...
Как то так.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:21
В Турецкой Республике у него пойдёт в плане футбола хорошо, как думаете?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:20
Спасибо за анализ. Да, считаю что у него есть серьёзные проблемы в этом плане, и это плохо сказалось на течении его футбольной карьеры.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Ответ очевиден.
Игрок такого уровня (а у него феноменальные способности нападающего) просто наплевательски отнёсся к собственному окружению, которое свело на нет продвижение его имиджа, как футболиста.
Ну как можно нанять собственную жену в агенты ?! Что она в этой области может соображать ? Что советовать ? С кем она может держать коммуникативные связи, каналы раскрутки и иметь их по сути ? Да ничего она не может..., даже если и захочет.

Задайся вопросом ... сколько топов сейчас голову ломают над нехваткой в своём составе центрфорварда ? Реал, Бавария, Челси, МЮ....,...., .......... Да мало ли их ?
И куда он в 30 лет, при таком остром дефиците своего футбольного амплуа, попёр ?!
В Галатасарай! Это ж ..., ну не знаю..., либо круглым дураком надо быть, либо в доску инфантильным - до мозга/костей.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:09
Почему Вы считаете что он полный ноль в этом аспекте?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:05
Тот самый случай, когда человек в профессиональном смысле крут, а в жизненно-практическом аспекте полный ноль.
Жаль Икарди. Ещё один талант, который мог украсить любой топ, ушёл в небытиё.
Искренне жаль.
Гость
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