Икарди перешёл в «Галатасарай»

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вчера, 23:59

Нападающий «Пари Сен-Жермен» стал игроком «Галатасарая».

По информации источника, контракт с футболистом подписан до июня 2026 года. Сумма трансфера — 10 млн евро.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за турецкий клуб на правах аренды.