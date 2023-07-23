Икарди перешёл в «Галатасарай»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди стал игроком «Галатасарая».
По информации источника, контракт с футболистом подписан до июня 2026 года. Сумма трансфера — 10 млн евро.
В прошлом сезоне аргентинец выступал за турецкий клуб на правах аренды.
Игрок такого уровня (а у него феноменальные способности нападающего) просто наплевательски отнёсся к собственному окружению, которое свело на нет продвижение его имиджа, как футболиста.
Ну как можно нанять собственную жену в агенты ?! Что она в этой области может соображать ? Что советовать ? С кем она может держать коммуникативные связи, каналы раскрутки и иметь их по сути ? Да ничего она не может..., даже если и захочет.
Задайся вопросом ... сколько топов сейчас голову ломают над нехваткой в своём составе центрфорварда ? Реал, Бавария, Челси, МЮ....,...., .......... Да мало ли их ?
И куда он в 30 лет, при таком остром дефиците своего футбольного амплуа, попёр ?!
В Галатасарай! Это ж ..., ну не знаю..., либо круглым дураком надо быть, либо в доску инфантильным - до мозга/костей.
Игрок такого уровня (а у него феноменальные способности нападающего) просто наплевательски отнёсся к собственному окружению, которое свело на нет продвижение его имиджа, как футболиста.
Ну как можно нанять собственную жену в агенты ?! Что она в этой области может соображать ? Что советовать ? С кем она может держать коммуникативные связи, каналы раскрутки и иметь их по сути ? Да ничего она не может..., даже если и захочет.
Задайся вопросом ... сколько топов сейчас голову ломают над нехваткой в своём составе центрфорварда ? Реал, Бавария, Челси, МЮ....,...., .......... Да мало ли их ?
И куда он в 30 лет, при таком остром дефиците своего футбольного амплуа, попёр ?!
В Галатасарай! Это ж ..., ну не знаю..., либо круглым дураком надо быть, либо в доску инфантильным - до мозга/костей.
Тут не в турецком чемпионате дело, а в том, что нет рядом с ним человека, способного раскрыть ему глаза на очевидные вещи.
Его сегодняшняя футбольная деятельность напоминает мне талантливого учёного, которому дали гов....нный микроскоп и он пытается сквозь него чёто там рассмотреть...
Как то так.
Тут не в турецком чемпионате дело, а в том, что нет рядом с ним человека, способного раскрыть ему глаза на очевидные вещи.
Его сегодняшняя футбольная деятельность напоминает мне талантливого учёного, которому дали гов....нный микроскоп и он пытается сквозь него чёто там рассмотреть...
Как то так.