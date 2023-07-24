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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Аль-Хиляль» предложил 300 млн евро за трансфер Мбаппе

сегодня, 13:17

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение по трансферу форварда в размере 300 млн евро.

С самим Мбаппе саудовский клуб ещё не вёл переговоры, а в ПСЖ уверены, что Килиан уже согласовал контракт с «Реалом».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:21, ред.
К арабам он всегда успеет.
Бабло баблом, но оно должно быть не в ущерб славе и почестям.
Месси с Роном ушли... Голд-мячики ждут своих новых владельцев и кроме Мбаппе и Холланда к ним мало кто из современников близок. Тем более у "лягушонка" перед "викингом" в этом отношении огромное преимущество - сборная Франции, против никчёмной в футбольном смысле Норвегии.

Поэтому ждём серьёзный трансфер "лягушонка" (в РМ или МС/Ливерпуль), либо ещё один сезон с ПСЖ.
протон
протон
сегодня в 14:05
Как я и говорил такой вариант возможен ) Мбаблопе очень любит бабло , и поэтому он может согласиться на 2х летний контракт за МИЛЛИАРД , с условием что Аль Хиляль отпустит его бесплатно летом 2026 года в Аль Реаль .))
Байкал-38
Байкал-38 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:51
ПСЖ - За, Мбаппе - обеими руками ЗА!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:49, ред.
С одной стороны это утопия и фантастика... но если присмотреться это выгодный трансфер для всех.

Во-первых, для ПСЖ продать Мбаппе и навариться на игроке, который уйдёт через год вообще бесплатно, это шик.

Во-вторых и в-третьих, тут надо объединять.

Скорее всего контракт будет всего на один год.

Почему на год? Вряд ли Мбаппе будет подписывать контракт больше, так как перспективы весьма туманны. Как бы кто не говорил, но эта лига пенсионеров мирового футбола, куда едут чисто подзаработать на закате.

Причём нечто похожее было не раз и не одна похожая лига не стала топовой, только шоу, и не более того.

Мбаппе на следующий сезон вернётся в европейский сезон, причём хорошо подзаработав.

А для саудитов это будет отличной рекламой, ведь до сих пор у них не было действующей звезды мирового футбола в самом расцвете сил.

Если они за Месси предлагали больше лярда, то почему бы за француза не отдать каких-то 300 лямов.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:49
ПСЖ - За, мбаппе - против.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:47
Окно закроют, все закончится
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:43, ред.
«Аль-Хиляль» предложил 300 млн евро за трансфер Мбаппе.

Наврядли этот переход произойдёт. Даже Мама с Папой не помогут !) То что Мбаппе перейдёт в Реал я даже не обсуждаю , потому что это обязательно произойдёт . Ну а переход в Чемпионат Саудовской Аравии считаю бессмысленный . Когда-то Мама с Папой и конечно же агент порешали вместо самого Мбаппе его судьбу, где он оказался в ПСЖ с огромным бонсом ввиде денежного гонорара. Но тогда он был ещё совсем молод и семья получила то что хотела. Теперь же Мбаппе прекрасно понимает, что с ПСЖ ему кроме чемпионства в фермерской лиги ничего не светит. И единственный правильный шаг будет переход в команду своей мечты Реал . Мбаппе ещё молод и амбициозен , и поменять Реал на команду из Саудовской Аравии, сейчас выглядит как нонсенс, при всём том что предлагают саудиты . В ПСЖ он уже получил , то что хотел и в финансовом плане. Теперь стоит переходить на совершенно другой уровень, это команда мечты Реал . Так что все эти предложения от других клубов считаю не актуальными на сегодняшний момент времени . А вот в лет тридцать всё может случится. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:38
как после таких денег вообще к тренировкам приступать?
выиграв при это все кроме ЛЧ
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:38
Решили всех супер-топов собрать: Малкома, Мбаппе...не хватает Дзюбы?...:)))

Малкому обещали, что он будет играть с Мбаппе.
Ожидание: ПСЖ.
Реальность: Аль-Хилаль.

Главный бред будет заключаться в том, что они вроде предлагали на один сезон его выкупить, а потом Реал Мадриду типо отдадут. Надеюсь эти 3 сотни миллионов не за один сезон.. хотя им все равно видимо. Он может деградировать сезон в Аравии и сам это понимает. С другой стороны, если он остается, то руководство попробует надавить на Энрике, чтобы посадить Мбаппе на лавку до конца сезона.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:34
Зенит грустно вздохнул...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 13:33
Мама подумает..
s2z4kdvdgnqz
s2z4kdvdgnqz
сегодня в 13:23
Теперь Киллиан может и передумать
Гость
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