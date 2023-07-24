«Аль-Хиляль» предложил 300 млн евро за трансфер Мбаппе.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение по трансферу форварда в размере 300 млн евро.
С самим Мбаппе саудовский клуб ещё не вёл переговоры, а в ПСЖ уверены, что Килиан уже согласовал контракт с «Реалом».
Во-первых, для ПСЖ продать Мбаппе и навариться на игроке, который уйдёт через год вообще бесплатно, это шик.
Во-вторых и в-третьих, тут надо объединять.
Скорее всего контракт будет всего на один год.
Почему на год? Вряд ли Мбаппе будет подписывать контракт больше, так как перспективы весьма туманны. Как бы кто не говорил, но эта лига пенсионеров мирового футбола, куда едут чисто подзаработать на закате.
Причём нечто похожее было не раз и не одна похожая лига не стала топовой, только шоу, и не более того.
Мбаппе на следующий сезон вернётся в европейский сезон, причём хорошо подзаработав.
А для саудитов это будет отличной рекламой, ведь до сих пор у них не было действующей звезды мирового футбола в самом расцвете сил.
Если они за Месси предлагали больше лярда, то почему бы за француза не отдать каких-то 300 лямов.
Во-первых, для ПСЖ продать Мбаппе и навариться на игроке, который уйдёт через год вообще бесплатно, это шик.
Во-вторых и в-третьих, тут надо объединять.
Скорее всего контракт будет всего на один год.
Почему на год? Вряд ли Мбаппе будет подписывать контракт больше, так как перспективы весьма туманны. Как бы кто не говорил, но эта лига пенсионеров мирового футбола, куда едут чисто подзаработать на закате.
Причём нечто похожее было не раз и не одна похожая лига не стала топовой, только шоу, и не более того.
Мбаппе на следующий сезон вернётся в европейский сезон, причём хорошо подзаработав.
А для саудитов это будет отличной рекламой, ведь до сих пор у них не было действующей звезды мирового футбола в самом расцвете сил.
Если они за Месси предлагали больше лярда, то почему бы за француза не отдать каких-то 300 лямов.
Бабло баблом, но оно должно быть не в ущерб славе и почестям.
Месси с Роном ушли... Голд-мячики ждут своих новых владельцев и кроме Мбаппе и Холланда к ним мало кто из современников близок. Тем более у "лягушонка" перед "викингом" в этом отношении огромное преимущество - сборная Франции, против никчёмной в футбольном смысле Норвегии.
Поэтому ждём серьёзный трансфер "лягушонка" (в РМ или МС/Ливерпуль), либо ещё один сезон с ПСЖ.
Бабло баблом, но оно должно быть не в ущерб славе и почестям.
Месси с Роном ушли... Голд-мячики ждут своих новых владельцев и кроме Мбаппе и Холланда к ним мало кто из современников близок. Тем более у "лягушонка" перед "викингом" в этом отношении огромное преимущество - сборная Франции, против никчёмной в футбольном смысле Норвегии.
Поэтому ждём серьёзный трансфер "лягушонка" (в РМ или МС/Ливерпуль), либо ещё один сезон с ПСЖ.