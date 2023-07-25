Футболист «Манчестер Юнайтед» Эланга перешёл в «Ноттингем Форест»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Антони Эланга подписал контракт с «Ноттингем Форест». Сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов. Контракт подписан до лета 2028 года.
Вот что сказал сам игрок о своём переходе:
Мне очень приятно находиться здесь. Это особенный момент не только для меня, но и для моей семьи.
Этот трансфер — идеальный следующий шаг в моей карьере, и я с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками «Форест» на «Сити Граунд».
Ко мне проявляли интерес и в других командах, но для меня «Ноттингем Форест» — идеальное место.
Эланга находился в системе «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В основную команду он перешёл в январе 2022 года. За полтора года 21-летний швед провёл 55 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.