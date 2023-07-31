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ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки Гайичу

сегодня, 00:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб намерен добиваться отмены красной карточки защитнику Милану Гайичу, показанной в выездном матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

ЦСКА будет добиваться аннулирования красной карточки Гайича.

Сербский футболист был удалён в добавленное к первому тайму встречи время.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 13:26
Справедливое желание отменить левую красную карточку Гайичу.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:17
Я не уверен в первом удалении, а второе вообще надуманное.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:14
Доброго дня!

Вначале мну написал в "девятку", но затем решил не гневить фарт, вдруг и ко мне когда нибудь заглянет!
Удачи в КП!
альсато
альсато ответ f8z3q3a3c93n (раскрыть)
сегодня в 10:50
да нет ,мой друг!..и Ахмат, и ЦСКА-должны искать правду!..для этого и существует ЭСК!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:33
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 09:42, ред.
    Отменить карточку и присудить коням еще одно очко...3-х маловато будет)...

    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 09:17, ред.
    25процентный клоун. Судьи много чудят. Соболеву надо было дать 10 игр дисквы, а дали всего три. При этом он даже обрезания избежал, обязательной процедуры в таких случаях. Что поделаешь, к народной команде отошение лояльное, а к остальным произвол. Пора это прекращать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 09:12
    А лучше вообще не судил. Если судья не знает протокол ВАР и грубо его нарушает, то пусть начинает жизнь сначала. После возобновления игры после отбитого пенальти уже нельзя было ОБРАЩАТЬСЯ к ВАР по эпизоду, который был до этого
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 08:57
    Посмотри что на это скажет РФС..... много было косяков в этом матче.
    Свeтозар
    Свeтозар
    сегодня в 08:53
    Безбородов начудил так начудил....
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:39
    Карточку не отменят, отменят дисквалификацию.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 08:18
    По его карточке нет вопросов, а вот игрока Терека низа что удалили
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 08:10
    Ещё следует добиться чтобы Безбородов больше никогда не судил матчи ЦСКА.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Grizly88 (раскрыть)
    сегодня в 08:07, ред.
    Не "вытащил", а взлетел сразу на 8-е место и это при том, что, как писал один болельщик:
    "без слез нельзя смотреть на состав и скамейку ЦСКА".
    А до этой игры был Оренбург Ярошика, в Кубке, который отдал игру спрятав аргентинцев от глаз долой начав их выпускать, когда игра была сделана. Далеко пойдет!).
    Mozhay
    Mozhay
    сегодня в 08:04
    Этого провокатора нужно было еще раньше с поля ыгнать.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 07:55
    Не игра, а клоунада какаято,судья удод!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:17
    Аппетит приходит во время еды. Три очка получения-маловато показалось. Теперь бы ещё карточку отменить совсем отлично...
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 07:01
    Судья и так вытащил ЦСКА, не стоит им лезть, надо довольствоваться что имеешь.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 06:43
    Какая карточка? Там пенальти не было, симуляция чистейшая...
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:13
    Всегда хочется большего, чем имеешь
    Glosser
    Glosser
    сегодня в 05:29
    Недостойное поведениек, выиграли на шару, еще и не довольны.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 03:59
    ЦСКА надо ещё добиться отмены красной игроку Ахмата и отмены за это пенальти.
    Совести ноль.
    агент_Смит
    агент_Смит ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 03:13
    Мне приятно, что вы следите за моими успехами)))
    Только в десятку я пока не попал и, боюсь, сделать это будет сложно - очков на финал нет.
    f8z3q3a3c93n
    f8z3q3a3c93n
    сегодня в 02:01
    ЦСКА много хочет...
    Выиграли и хорошо
    Гость
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