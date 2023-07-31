ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки Гайичу

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сегодня, 00:59

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб намерен добиваться отмены красной карточки защитнику , показанной в выездном матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

ЦСКА будет добиваться аннулирования красной карточки Гайича.

Сербский футболист был удалён в добавленное к первому тайму встречи время.