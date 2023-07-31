ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки Гайичу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб намерен добиваться отмены красной карточки защитнику Милану Гайичу, показанной в выездном матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).
ЦСКА будет добиваться аннулирования красной карточки Гайича.
Сербский футболист был удалён в добавленное к первому тайму встречи время.
Вначале мну написал в "девятку", но затем решил не гневить фарт, вдруг и ко мне когда нибудь заглянет!
Удачи в КП!
Вначале мну написал в "девятку", но затем решил не гневить фарт, вдруг и ко мне когда нибудь заглянет!
Удачи в КП!
https://youtu.be/imeNqtlMhZI
"без слез нельзя смотреть на состав и скамейку ЦСКА".
А до этой игры был Оренбург Ярошика, в Кубке, который отдал игру спрятав аргентинцев от глаз долой начав их выпускать, когда игра была сделана. Далеко пойдет!).
"без слез нельзя смотреть на состав и скамейку ЦСКА".
А до этой игры был Оренбург Ярошика, в Кубке, который отдал игру спрятав аргентинцев от глаз долой начав их выпускать, когда игра была сделана. Далеко пойдет!).
Совести ноль.
Совести ноль.
Только в десятку я пока не попал и, боюсь, сделать это будет сложно - очков на финал нет.
Только в десятку я пока не попал и, боюсь, сделать это будет сложно - очков на финал нет.
Выиграли и хорошо
Выиграли и хорошо