«Ювентус» оштрафован и отстранён от участия в Лиге Конференций

«Ювентус» не сыграет в еврокубках в сезоне 2023/24.
УЕФА принял решение отстранить туринский клуб за нарушение правил о лицензировании команд и финансовом фэйр-плей от участия в Лиге Концеренций.
Также «Ювентус» будет должен заплатить 20 млн евро в качестве штрафа.
Поэтому нехрен Юве участвовать в этом низкопробном, го...ённом Чеферинском турнире. Сама судьба отгораживает от этого "синьору".
Поэтому нехрен Юве участвовать в этом низкопробном, го...ённом Чеферинском турнире. Сама судьба отгораживает от этого "синьору".