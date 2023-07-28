«Ювентус» оштрафован и отстранён от участия в Лиге Конференций

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вчера, 20:34

«Ювентус» не сыграет в еврокубках в сезоне 2023/24.

УЕФА принял решение отстранить туринский клуб за нарушение правил о лицензировании команд и финансовом фэйр-плей от участия в Лиге Концеренций.

Также «Ювентус» будет должен заплатить 20 млн евро в качестве штрафа.