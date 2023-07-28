Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига Конференций 2023/2024

«Ювентус» оштрафован и отстранён от участия в Лиге Конференций

вчера, 20:34

«Ювентус» не сыграет в еврокубках в сезоне 2023/24.

УЕФА принял решение отстранить туринский клуб за нарушение правил о лицензировании команд и финансовом фэйр-плей от участия в Лиге Концеренций.

Также «Ювентус» будет должен заплатить 20 млн евро в качестве штрафа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиУЕФА сегодня может запретить «Ювентусу» выступить в Лиге Конференций
Вчера, 13:57
Губернатор Голубев: «„Ростов“ решит вопрос с регистрацией новичков»
Вчера, 11:13
Бывший менеджер «Спартака» оштрафован за допуск фанатов без Fan ID
27 июля
Официально«Барселона» временно допущена к участию в Лиге чемпионов
27 июля
Президент «Ростова» рассказал о ситуации с регистрацией новичков
27 июля
Официально«Осасуна» сможет сыграть в Лиге Конференций
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:28, ред.
Коррумпированные футбольные чинуши продолжают вытирать ноги об Ювентус.
Ювентус сам виноват, но тут уже попахивает маразмом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:59, ред.
Ювентус, со спортивной точки зрения - без этого маразма с отнятыми очками, должен был вообще играть в Лиге Чемпионов и не пачкаться в среде дворовых команд Европы.

Поэтому нехрен Юве участвовать в этом низкопробном, го...ённом Чеферинском турнире. Сама судьба отгораживает от этого "синьору".
ABir
ABir
вчера в 22:19
Супер клубы многие не любят и гнобят
протон
протон
вчера в 22:04
В 2006 году итогом крупного коррупционного скандала стали перевод туринцев в серию В и лишение их двух скудетто. То «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А.
У Старой синьоры всё наперекосяк идет в последние годы. Вечно скандалы и коррупция.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:59
Эта команда не может без скандалов)))
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 21:40
Если раньше слыша что-то про Италию то в голове сразу всплывали образы пицы, пасты, Коза ностры - то теперь первым делом образ Ювентуса его штрафы и т. д.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:17
Началась экономия средств, потекла Европа
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Отделались малой кровью . Удачи в дальнейшем !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:53
Старухе лишний матчей не надо...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:50
Так Ювентус как бы сам не хотел участвовать в лиги конференции!
sova147
sova147
вчера в 20:45
Наказание без игр остались да штраф это всё Ювентусу... Сурово!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:45
Ещё новый сезон по сути не успел начаться, УЕФА , уже опять "взялось" за Юве.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 