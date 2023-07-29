Семак прокомментировал своё удаление после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» высказался о полученной после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) красной карточке.

Много борьбы сегодня было, единоборств, длинных передач, но, к большому сожалению, из-за своей обидной ошибки в самой концовке упустили победу. Что поделать, такие игры тоже бывают. Что произошло после матча? Да, я получил красную карточку. Подошел к арбитру, спросил, видел ли он момент с ударом шипами в ногу Клаудиньо. Он показал красную карточку, сказал, что я не имею права к нему подходить. Ну, буду знать.