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Семак прокомментировал своё удаление после матча с «Ростовом»

вчера, 23:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полученной после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) красной карточке.

Много борьбы сегодня было, единоборств, длинных передач, но, к большому сожалению, из-за своей обидной ошибки в самой концовке упустили победу. Что поделать, такие игры тоже бывают. Что произошло после матча? Да, я получил красную карточку. Подошел к арбитру, спросил, видел ли он момент с ударом шипами в ногу Клаудиньо. Он показал красную карточку, сказал, что я не имею права к нему подходить. Ну, буду знать.

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Семак Сергей
Источник: tass.ru
Семак получил красную карточку после матча с «Ростовом»
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:35
Семак прокомментировал своё удаление после матча с «Ростовом»

Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:07
Бразильский отряд не заметит потери бойца)...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:46
Серёжа все понял...больше не будет к Кукуляку подходить)...
ABir
ABir
сегодня в 00:37
Похоже Семаку и Зениту будет не просто, если арбитры и дальше будут судить матчи с Зенитом , как все остальные
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:20
Я так понял по логике, что если бы пенальти назначен не был, то и Семак не предъявил бы арбитру претензий. Никакой логики...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:19
Просто Семак к такому судейству не привык.....привык что судьи прогибаются..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:12
Просто Богданыч не признается, что мясо поел, в тихоря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Теперь ещё дискву впаяют...
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Надо знать правила!!!
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