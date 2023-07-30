ЦСКА обыграл в гостях «Ахмат» в матче РПЛ. В игре было пять пенальти

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сегодня, 22:04

«Ахмат» потерпел поражение от ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ (2:3).

На 12-й минуте встречи у хозяев был удалён Марат Быстров. На 13-й пенальти реализовал Фёдор Чалов, выведя гостей вперёд. На 27-й также с одиннадцатиметрового счёт сравнял Мохамед Конате. На 45+1-й Чалов оформил дубль «с точки», а на 45+11-й Конате после перебития пенальти снова восстановил равенство на табло. На 45+10-й красную карточку получил Милан Гайич. На 79-й Чалов оформил хет-трик с одиннадцатиметрового. Андрей Семенов на 90+6-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.