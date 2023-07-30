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ЦСКА обыграл в гостях «Ахмат» в матче РПЛ. В игре было пять пенальти

сегодня, 22:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Ахмат» потерпел поражение от ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ (2:3).

На 12-й минуте встречи у хозяев был удалён Марат Быстров. На 13-й пенальти реализовал Фёдор Чалов, выведя гостей вперёд. На 27-й также с одиннадцатиметрового счёт сравнял Мохамед Конате. На 45+1-й Чалов оформил дубль «с точки», а на 45+11-й Конате после перебития пенальти снова восстановил равенство на табло. На 45+10-й красную карточку получил Милан Гайич. На 79-й Чалов оформил хет-трик с одиннадцатиметрового. Андрей Семенов на 90+6-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Ахмат» занимает 14-е место в чемпионате России, команда не имеет очков. ЦСКА находится на 8-й позиции, имея в активе 3 балла.

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Все комментарии
wtcz28utfq6z
wtcz28utfq6z
сегодня в 23:33
Судья - главный герой матча
blitz
blitz
сегодня в 23:25
Судья ФИФА Сергей Лапочкин подробно разобрал все пенальти в этом матче. По его мнению все 3 в ворота Ахмата бесспорные, а в ворота ЦСКА лишь один. При этом судья не имел права обращаться к ВАР после возобновления игры, а значит и перебивать второй раз пенальти в ворота ЦСКА незаконно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 23:14
Самое интересное конечный результат. Ахмат давно уже не обыгрывал гинеровцев. Кто-то сомневался, что сегодня будет иначе?). Судья конечно маньяк садомазо, но не до такой степени!). Кони не должны были проиграть сегодня. Они и не проиграли. "Спасибо" хоть за ставку. Хорошее дело делают). Дают заработать простым смертным)).
протон
протон ответ prinzЫп (раскрыть)
сегодня в 23:09
Если бы посмотрели матч, то текст был на много дление) я шучу)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:07
Ахмат(Терек) дали бой, не стоит отчаиваться!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:02
Это через чур грубо и явно. Контору так не палят). Тут другой интерес.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Красно Синий воин (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 23:00
    alex-dsi
    alex-dsi
    сегодня в 22:55
    Все эксперты на тв ведутся за первым коментарием... у меня вопросы только по первому пенальти... что была рука не 100%, по перебитию... вы на стоп кадре не на Акинфеева смотрите на на игрока ЦСКА вбежавшего в штрафную.... на которого и указывает судья.... вот этот поспешивший и подставил Акинфеева...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 22:54
    Придет время и Кукуяна. Элита..епрст!
    Capral
    Capral ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    Значок классный! Недавно, прикупил такой.
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    сегодня в 22:49
    Только у нас может быть такая клоунада.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:37, ред.
    Пора судейскую контору накрывать, работают на тотализаторах и мешают футболу.
    Помню, ещё недавно армейцы били три пены в одном матче и вот опять
    prinzЫп
    prinzЫп
    сегодня в 22:33
    Я не смотрел матч, не было возможности, но сейчас заглянул в Google, показывает что счет 2-3, думал нормально, всё таки вырвали победу, но присмотрелся лучше и не понял, это что, гугл издевается над РПЛ? А нет, оказывается все голы были забиты с пенальти?!! Боже мой, за всё время сколько я смотрю футбол, а это больше 40 лет, ни разу не видел такого, хотя может что-то и пропустил, где-то наверное было и не такое, но.....ребят, в российском чемпионате, 5 голов, ПЯТЬ ПЕНАЛЬТИ, а учитывая перебитый пенальти (в этой статье прочёл что Конатэ ПЕРЕБИЛ один пенальти) не знаю, Акинфеев отразил, или Конаты не попал п створ, но ШЕСТЬ РАЗ, ШЕСТЬ ПЕНАЛЬТИ в одном матче РПЛ - это невообразимо! А еще говорят что уровень РПЛ падает... Нет ребят, он (уровень нашего футбола) давно уже ползает,... В общем, болельщикам Ахмата не унывать, весь турнир только начинается, а болельщиков ЦСКА с победой, но.....желательно поставить хорошую игру и забивать голы с игры, а не ждать пока в штрафной площади мяч коснётся носа соперника и судья укажет на точку, это немножко позорненько, за такие победы. И говорю я это как болельщик ЦСКА. Всем мира и добра, НО.....мне к примеру, такой......мягко говоря "футЬбол" - не нужен... Можете ругать меня, но это моё видение футбола. Арбитр конечно же думаю тоже накосячил, это же Безбородов вроде был, но тренеры также отвечают за игровую можель и стилистику своих футболистов, в первую очередь!!!
    Всем здоровья, мира и добра. Удачи!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 22:26, ред.
      АРМЕЕЦ_06
      АРМЕЕЦ_06
      сегодня в 22:25
      Игра не очень ни с одной не с другой стороны. Судейство ужасное. Нить игры потерял потом еще связь потерял с вар да и с реальностью он ее потерял
      протон
      протон
      сегодня в 22:22
      Игра войдет в историю. Как не нужно судить матч арбитрам.
      Capral
      Capral
      сегодня в 22:22
      ЦСКА с победой! Судья гондольер!!!
      Просто пенсионер
      Просто пенсионер ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 22:22
      Пенальти надо реализовать. А у ваших с этим проблема.
      Capral
      Capral ответ Kolenok (раскрыть)
      сегодня в 22:20
      Жиденько и очень вонюче. Впрочем- как обычно. Такое натворить, такое устроить...
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 22:20
      Поди все пенальти железобетонные?
      протон
      протон
      сегодня в 22:20
      Шапито просто оказался в отпуске, по сравнению с этим судейством
      Просто пенсионер
      Просто пенсионер
      сегодня в 22:20
      Повеселился от души. Армейцев с победой.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 22:16
      Прикольный матч получился) Войдет в историю
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      сегодня в 22:16
        Quilby
        Quilby
        сегодня в 22:14
        Лучший судья решил помочь цска изобретением пенальти.
        cska1948
        cska1948
        сегодня в 22:13
        В этом матче мы увидели цирк не только с конями,но и с ковёрным клоуном.
        TheBoLt
        TheBoLt
        сегодня в 22:12
        Вот смотрю я все игры, РПЛ и Пути РПЛ в Кубке, кроме тех, что одновременно. И у меня вопрос: А что тут у вас происходит? Смотрел КраСочное дерби, а пропустил тут сольное судейское выступление. Три красные, пять(?????) пенок?? Гол на 11 добавленной к 1 тайму минуте?? Он бы еще 44 минуты добавил к первому тайму, а почему бы и нет? Имеет право. Хотите сказать, все по делу? Мне кажется, я бы судью до конца года в ФНЛ сослал. Пойду искать запись матча
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        сегодня в 22:09
        Удивительный матч 5 пенальти, но болельщиков ЦСКА с победой,
        Судья чудил от души, не помогло.))).
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 22:08
        МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИЛИ!
        протон
        протон
        сегодня в 22:08
        Сначала желтая, пенальти не забивается. Повтор смотрят, почему-то красная и пенальти перебивается, причем даже перебивает другой игрок.
        Клоунада конкретная.
        Безбородов ждал повода назначить пенальти в ворота ЦСКА. Мало того что было нарушение на Кучаеве до штрафной, так еще игрок Ахмата сам упал.При повторе было видно что контакта с ногой игрока Ахмата не было.
        Безбородов - это не судья. То, что он в хорошей форме в свои хрен знает сколько лет - это не показатель.
        Гость
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