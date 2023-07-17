Миранчук ошибся, выбрав «Аталанту». Пора вызволять Алексея из Бергамо

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сегодня, 16:09

Активно идут поиски новой команды.

Итальянский футбол подходит Миранчуку

Алексей правильно сделал, что покинул РПЛ и выбрал Италию. Интенсивный футбол других топовых лиг ему не подходит. Скоростным футболистом Миранчук не является. Не сможет выдать в возрасте Уокера рекордный рывок, как получается у английского Кайла. Но природные характеристики Алексея, который чувствует игру между линиями, сделали его своим в Италии. Нет смысла менять чемпионат. Но также нет смысла снова сидеть на лавке в «Аталанте».

В Бергамо по-прежнему заправляет Гасперини. Тренер перессорился с множеством футболистов. Не все скандалы были публичными, как с Папу Гомесом, но всегда хватало игроков, недовольных тренером. А Миранчук может поблагодарить Джан Пьеро за науку. Итальянец заставил Алексея тренироваться жестче, чем в «Локомотиве» и сборной. Но одновременно экзекуция не завела в основу «Аталанты». Отправка на сборы ничего не значит.

Вернее, это вердикт сезону в «Торино». Хотя в клубе неплохо приняли Миранчука, руководство и тренер отказались от полноценного выкупа контракта футболиста. Президент «быков» Урбано Каиро подумывал забрать хавбека. Но за атакующего игрока запросили 9,5 миллиона евро. Также пытались убедить «Аталанту» продлить аренду на год за деньги. И в Бергамо логично отказали. У Алексея контракт до лета следующего года. Мог в январе вести переговоры с «Торино», оставив нынешний клуб без внушительной компенсации.

«Аталанте» выгоднее продать контракт игрока

Ситуация простая. Вряд ли Миранчук подпишет с клубом из Бергамо новый контракт. Это отправка в добровольное рабство. Также не видно толпы желающих забрать Алексея, которому скоро 28 лет, за рыночную стоимость. А там целых 12 миллионов евро. В «Аталанте» любят выгодные продажи. С радостью подождут покупателя, который выдаст в районе десяти миллионов. Но пока на горизонте нет щедрых клубов.

В «Аталанте» самым ценным игроком являются Хёйлунд, которого может забрать МЮ . В наличии юный защитник Скальвини, надежда сборной. Рядом опытный голландец Копмейнерс и английский нигериец Лукман, который порадовал в прошлом сезоне. Дальше по цене идут Пашалич, Демирал и Эдерсон. А потом ребята категории ниже 20 миллионов евро, вроде Миранчука. Список большой, но многих хотят сохранить.

А вот Алексею нет места в основе Гасперини. В «Торино» Миранчук смотрелся неплохо, не хуже Влашича. Но Никола оказался слишком дорогим новичком, как и Алексей. «Аталанта» вышла на контакт с «Салернитаной». Президент «Лацио» Лотито продал этот клуб из-за конфликта интересов. Но есть нюанс. Сделал это за 10 миллионов евро вместо 70. Не исключаем, что в Салерно до сих пор есть римские деньги.

Алексею лучше стать первым парнем на деревне

Скамейку в «Аталанте» россиянин изучил, ничего хорошего под сиденьем не нашел. Особенно когда клуб не в Лиге чемпионов. Полноценный трансфер в «Торино» это связь с десятой командой чемпионата, где всегда могут поменять тренера. И класс напарников не будет расти. Миранчуку, чтобы остаться в основе клуба Серии А, лучше искать команды, где станет ключевым в борьбе за выживание.

Речь не только о «Салернитане», ведь спортивный директор клуба Морган Де Санктис ушел от категоричного ответа на вопрос о Миранчуке. Хотя бывший вратарь не заявил, что свежие слухи фейковые. Возможно, у «Салернитаны» больше денег, чем распространяются. Раз известный португалец Пауло Соуза согласился работать с «морскими коньками», то его заверили в усилении состава.

Пока ростер слабенький. Есть Бохинен, который не задержался в ЦСКА . Есть ветеран Кандрева и еще один «списанный» большими клубами – защитник Фасио. В прошлом сезоне не вылетели, ведь есть форвард из Сенегала Диа, который забил 16 мячей и сделал 6 ассистов. Но парень с секретом. Его долго недооценивали, обзавелся другой профессией, разбирается в технике, может починить бытовые приборы.

В 26 лет сенегалец порадовал сильным сезоном, но важнее второй год. И вот тут пригодятся пасы Миранчука. В чем еще выгода для Алексея в переходе в скромный клуб, кроме места в основе? В Салерно красиво, Миранчуку и его девушке Елене Максимовой понравится. Если тренер Соуза всерьез рассчитывает на Алексея, то стоит подумать. Помним ведь, как тепло в «Салернитане» встречали ветерана Рибери.

Если найдут деньги на трансфер Миранчука, то нужно соглашаться на год на курорте. Всегда есть риск оказаться на тонущем корабле, ведь команда слабее, чем «Торино». Но вряд ли Миранчук себя сейчас переоценивает и грезит основой «Реала». У него год по контракту с клубом из Бергамо. Нужно получать стабильную практику. Другой вариант – сидеть на лавке год, чтобы уйти свободным агентом из Бергамо.

Но с аутсайдером Серии А можно подписать выгодную сделку. Например, с фиксированной суммой выкупа контракта. Соузе нужны сильные футболисты, а Миранчуку гарантии, что не станет заложником, если «Салернитана» не выстрелит. Не так давно этот клуб выступал в четвертой лиге. В элиту вернулся после паузы в 22 года. Но в «Аталанте» у Гасперини семь пятниц на неделе, Миранчуку лучше выбрать переезд.

В «Торино», к сожалению, нет денег, хотя Алексей рассчитывал на этот трансфер. Ждём традиционную летнюю развязку с поисками оптимального решения для всех сторон. Агенту футболиста пора себя показать, ведь Алексей приличный не старый хавбек. Осталось найти своего тренера и подходящую по стилю команду.