«Интер» — не в топ-3, «Лацио» и финалисты еврокубков — мимо топ-5. Цены составов в Серии А

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сегодня, 19:48

Команда Гасперини ещё держится.

До старта Серии А осталось меньше месяца – «Наполи» попробует защитить титул с новым тренером, в погоне также будут участвовать недавние чемпионы: «Милан» и «Интер». Где-то в тени засел «Ювентус», а за еврокубки поборются «Лацио», «Аталанта», «Рома», «Фиорентина» и другие итальянцы. Важным элементом конкуренции является подбор игроков, а хотя бы приблизительно судить о нем получается по стоимостям игроков. Анализируем, кто попал в топ-5 Серии А по совокупной стоимости состава.

1. «Наполи» — 566,5 миллиона евро

Главный лот чемпионского состава неаполитанцев Виктор Осимхен, скорее всего, останется в команде – его контракт действует до 2025 года, стороны близки к продлению. Провернуть сделку для кандидатов на нигерийца – проблема, поскольку после феноменального сезона Виктора оценивают в 120 млн евро, а спрос толкнет ценник вверх.

Другие топ-исполнители – Распадори, Кварацхелия, Зелиньски, Ангисса, Лоботка – тоже остаются. Только Ким Мин-Джэ уходит в «Баварию». Как следствие, котировки «Наполи» вряд ли станут ощутимо ниже. Прежде всего на это может повлиять выступление в новом сезоне – клуб попрощался с Лучано Спаллетти и назначил Руди Гарсию – спорного кандидата, который чуть ранее тренировал «Аль-Наср».

2. «Милан» — 561,25 млн евро

«Россонери» делают ставку на предстоящий сезон – они уже привезли двух интересных исполнителей «Челси» Рубена Лофтуса-Чика и Кристиана Пулишича, взяли потенциальную звезду Ноа Окафора из «Зальцбурга», подписали Самуэля Чуквуэзе из «Вильярреала» и Тиджани Рейндерса из АЗ . По меркам чемпионата Италии это топ-усиление.

К слову, оно вряд ли было бы возможно без соответствующих доходов – это не «Сити», не «Реал» и не «Арсенал». «Милан» остался без системообразующего опорника Сандро Тонали – 23-летнего итальянца продали в «Ньюкасл» за 65 млн евро. Также клубную прописку сменил Анте Ребич. Где-то близко – трансфер Шарля Де Кетеларе, которого хотят «Лейпциг», ПСВ , «Ланс» и «Астон Вилла».

На данный момент Стефано Пиоли обладает вторым по стоимости составом в Серии А. При этом скамейка у «Милана» поглубже, чем у того же «Наполи». Плюс «россонери» уже показали, как разбирать неаполитанцев.

3. «Ювентус» — 494,5 млн евро

Большие вопросы к перспективам «старой синьоры». С одной стороны, туринский клуб в просто ужасном положении. Массимилиано Аллегри – уже не тот сильный менеджер, который выводил команду в финал ЛЧ . В прошлом чемпионате «бьянконери» были в подвешенном состоянии – лишались очков, затем получали их обратно – и теряли снова. Опустились со второй строчки на окраину зоны еврокубков. Теперь не были допущены даже до ЛК.

С другой стороны, в «Юве» остаются сильные дорогостоящие исполнители – и состав может пополниться новыми. Развивается история с подписанием Ромелу Лукаку, который не хочет покидать Италию – ради бельгийца в «Челси» готовы отпустить Душана Влаховича. Серб хоть и остается перспективным форвардом, все же проигрывает Ромелу в эффективности на топ-уровне. Намечается подписание Доннаруммы из ПСЖ в случае ухода Щесного в «Баварию».

Плюс к этому громких потерь не планируется. После череды обидных для команды наказаний подопечные Массимилиано Аллегри могут заскочить очень высоко на спортивной злости – да и прорыва от «бьянконери» точно никто не ждет, что играет им на руку.

4. «Интер» — 485,15 млн евро

Сохрани «нерадзурри» Ромелу Лукаку и Андре Онану – и были бы в тройке лидеров. Миланцы всеми силами пытались договориться о выкупе бельгийского центрфорварда – даже после травмы он принес много пользы команде. Чтобы удовлетворить запросы «Челси», «Интер» и начал переговоры по трансферу камерунского голкипера в «Манчестер Юнайтед».

В результате итальянцы выручили от сделки 52,5 миллиона евро – потеряли первого номера, зато получили возможность договориться с «аристократами». Только вот Ромелу к этому моменту успел связаться с «Ювентусом», что вывело руководство «Интера» из себя. «Нерадзурри» больше не собирались вести переговоры с бельгийцем – даже уговоры футболиста не изменили ситуацию.

В то же время острие атаки получилось усилить свободным агентом Маркусом Тюрамом, на правый фланг пришел Хуан Куадрадо – тоже свободный агент. Еще одно топ-приобретение – перспективный хавбек Давиде Фраттези. Осталось найти основного вратаря – и кампанию можно считать успешной.

5. «Аталанта» — 375,75 млн евро

В топ-5 могли бы попасть, но не попали «Рома», «Фиорентина» и «Лацио». Все провели отличные сезоны – «красно-желтые» дошли до финала ЛЕ , «фиалки» засветились в финале ЛК, подопечные Маурицио Сарри при скромном подборе игроков оказались на втором месте в Серии А по итогам сезона.

Но игроки бергамасков в совокупности до сих пор дороже. «Аталанта» имеет неплохой потенциал для роста – Хейлунд уже котируется на уровне 45 млн евро, при этом ему всего 20 лет. С новичком Эль-Билалем Туре аналогичная ситуация, еще есть Лукман. Эти трое – молодая кровь в атаке коллектива.

Да и нет у «Аталанты» бриллиантов, за которых бы вели ожесточенную борьбу европейские гранды – а потому риск потерять в стоимости в разы ниже, чем у прямых конкурентов.

Повод для опасений только один. Гасперини крайне требователен к своим подопечным, поэтому поиск новых исполнителей вести сложнее. А недавние лидеры постепенно стагнируют.