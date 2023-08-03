«Аль-Хиляль» решил проблему с денежным переводом за Малкома

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сегодня, 11:00

«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера атакующего хавбека сборной Бразилии . К концу недели «Зенит» официально объявит о переходе 26-летнего игрока, что не сделал ранее из-за отсутствия возможности саудовцами оплатить сделку. Сам Малком уже тренируется в новой команде.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может включить бразильца в заявку на сезон, так как возникли проблемы с переводом денег «Зениту». Саудовский клуб заплатит 60 миллионов евро несколькими траншами.