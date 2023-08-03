Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Хиляль» решил проблему с денежным переводом за Малкома

сегодня, 11:00

«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера атакующего хавбека сборной Бразилии Малкома. К концу недели «Зенит» официально объявит о переходе 26-летнего игрока, что не сделал ранее из-за отсутствия возможности саудовцами оплатить сделку. Сам Малком уже тренируется в новой команде.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может включить бразильца в заявку на сезон, так как возникли проблемы с переводом денег «Зениту». Саудовский клуб заплатит 60 миллионов евро несколькими траншами.

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года, провёл 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевых передачи. В минувшем сезоне РПЛ хавбек стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Интер» — не в топ-3, «Лацио» и финалисты еврокубков — мимо топ-5. Цены составов в Серии А
01 августаМаксим Тарасов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Прорыв «Брайтона» и падение МЮ. Динамика цен составов в АПЛ
01 августаСергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
Официально«Манчестер Юнайтед» продлил контракт со спонсором клуба
31 июля
Рэпер Jay Z заинтересован в покупке «Тоттенхэма»
30 июля
Мэр Манчестера не хочет, чтобы катарцы купили МЮ
30 июля
Официально«Крылья Советов» продлили контракт с титульным спонсором
29 июля
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:22
Наверное только что продали "черное золото" на такую сумму...:)))
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 12:14, ред.
нефтью откачают сколько надо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:02
Ты, дорогой , усложняешь. Гораздо проще караван верблюдов. У каждого между горбов мешки по 2 млн. Караван из 30 верблюдов спокойно придет в дружественную нам Турцию, а там уже рейс Анталия- Пулково. Элементарно, Ватсон.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:44, ред.
Шейх получил от газпрома телеграмму:
"Грузите лимоны в бочках...апельсины себе оставьте"...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:41
мешок денег бандеролью отправили по почте
77nepps6x48x
77nepps6x48x
сегодня в 11:31
Это всё из-за санкций
Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:22
Особенно, когда в кармане звенит.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:17
Кто ищет тот всегда найдет.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:16, ред.
С самого начала сказал,что проблема надуманная.
В 1997 году у меня застряли(при крахе известной региональной фирмы) 30 тогдашних миллионов.Узнав об этом,бывший студент моей супруги(а к описываемому времени первый крупный региональный бизнесмен),пригласил меня к себе и на моих глазах "подумал" : Так,мне должен тот-то,этому-другой,а у того есть какие-то там обязательства- гарантии от администрации области.Нарисовал квадрат с рожицами по углам,и резюмировал :Подойдёте через недельку и получите в моей кассе деньги налом.
Я не поверил,но так оно и случилось! А привычным путём больше никто нихрена от этой фирмы не получил,из физических лиц,одни положительные решения судов.
А тут в доле интересанты-саудиты и ГАЗПРОМ!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 11:16
Если игрок нужен, то найдут как оплатить и санкции не проблема.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 