«Аль-Хиляль» решил проблему с денежным переводом за Малкома

«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера атакующего хавбека сборной Бразилии Малкома. К концу недели «Зенит» официально объявит о переходе 26-летнего игрока, что не сделал ранее из-за отсутствия возможности саудовцами оплатить сделку. Сам Малком уже тренируется в новой команде.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может включить бразильца в заявку на сезон, так как возникли проблемы с переводом денег «Зениту». Саудовский клуб заплатит 60 миллионов евро несколькими траншами.
Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года, провёл 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевых передачи. В минувшем сезоне РПЛ хавбек стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром.
"Грузите лимоны в бочках...апельсины себе оставьте"...
"Грузите лимоны в бочках...апельсины себе оставьте"...
В 1997 году у меня застряли(при крахе известной региональной фирмы) 30 тогдашних миллионов.Узнав об этом,бывший студент моей супруги(а к описываемому времени первый крупный региональный бизнесмен),пригласил меня к себе и на моих глазах "подумал" : Так,мне должен тот-то,этому-другой,а у того есть какие-то там обязательства- гарантии от администрации области.Нарисовал квадрат с рожицами по углам,и резюмировал :Подойдёте через недельку и получите в моей кассе деньги налом.
Я не поверил,но так оно и случилось! А привычным путём больше никто нихрена от этой фирмы не получил,из физических лиц,одни положительные решения судов.
А тут в доле интересанты-саудиты и ГАЗПРОМ!!!
В 1997 году у меня застряли(при крахе известной региональной фирмы) 30 тогдашних миллионов.Узнав об этом,бывший студент моей супруги(а к описываемому времени первый крупный региональный бизнесмен),пригласил меня к себе и на моих глазах "подумал" : Так,мне должен тот-то,этому-другой,а у того есть какие-то там обязательства- гарантии от администрации области.Нарисовал квадрат с рожицами по углам,и резюмировал :Подойдёте через недельку и получите в моей кассе деньги налом.
Я не поверил,но так оно и случилось! А привычным путём больше никто нихрена от этой фирмы не получил,из физических лиц,одни положительные решения судов.
А тут в доле интересанты-саудиты и ГАЗПРОМ!!!